Marea Brava

Compartir ! tweet





* LA SEGUNDA FUERZA POLITICA DEL PAN-Cajeme, pasó a ocupar la última posición política, después del PRD y PT, al conocerse la noticia de la adhesión de Eloísa Flores y de Manuel Borbón, quienes acompañados de un nutrido grupo de panistas, manifestaron su total apoyo político a favor de los candidatos priistas Lic. Sylvana Beltrones y Maloro Acosta… Mi pregunta es … ¿Cuántos militantes quedan en el PAN-CAJEME?… Los que había se dividieron entre los partidos del PRI, MC, e INDEPENDIENTE.

* AYER SE ANUNCIO LA RENUNCIA DE UN PRIISTA de bajo peso político. Este se suma al Movimiento Ciudadano por así convenir a sus intereses personales. SU NOMBRE; José María Urrea Bernal, de quien lo único que puedo decir, es que junta más gente un atropellado que la que arrimó este militante del tricolor en sus 45 años de militante a los candidatos elección popular del PRI-VIEJO. No deja nada histórico para recordarle como militante del PRI-Cajeme, pero si deja a un padrino que le dio mucho poder en toda su vida política.

Eduardo Flores

LA SEGUNDA FUERZA POLITICA DEL PAN-Cajeme, pasó a ocupar la última posición política, después del PRD y PT, al conocerse la noticia de la adhesión de Eloísa Flores y de Manuel Borbón, quienes acompañados de un nutrido grupo de panistas, manifestaron su total apoyo político a favor de los candidatos priistas Lic. Sylvana Beltrones y Maloro Acosta… Mi pregunta es … ¿Cuántos militantes quedan en el PAN-CAJEME?… Los que había se dividieron entre los partidos del PRI, MC E INDEPENDIENTE, o sea, se quedaron solos Rafael Delgadillo y la familia Ramírez. En desagracia el Partido Acción Nacional (PAN)… DIVIDE Y VENCERAS, DICE UN DICHO. Creo y si pasará a favor de quien o quienes será el triunfo de esta próxima jornada electoral…

AYER SE ANUNCIO LA RENUNCIA DE UN PRIISTA de bajo peso político. Este se suma al Movimiento Ciudadano por así convenir a sus intereses personales. SU NOMBRE; José María Urrea Bernal, de quien lo único que puedo decir, es que junta más gente un atropellado que la que arrimó este militante del tricolor en sus 45 años de militante a los candidatos elección popular del PRI-VIEJO.

No deja nada histórico para recordarle como militante del PRI-Cajeme, pero si deja a un padrino que le dio mucho poder en toda su vida política, y ese fue Faustino Félix Chávez, quien lo impulsó para que fuera regidor por dos ocasiones y ahora él solo saldrá a buscar su futuro político bajo la bandera del MC… !Por favor!…

Que alguien me explique esta desbandada que se ha dado en los últimos días entre la militancia política de todos los partidos existentes por haber en esta tierra Yaqui. La ciudadanía cajemense les llama “chapulines”, O EN SU CASO, OPORTUNISTAS Y BUSCADORES DE CHANBA………..

DESDE ESTA SALA DE REDACCION, mando mis condolencias para la familia del Lic. Carlos “el gato” Rivera, quien fue cobardemente asesinado junto a su esposa por fuera de un domicilio este fin de semana pasada en el municipio de Bacum. Fue un gran servidor público como Agente del Ministerio Publico como pocos los tiene la FISCALIA ESTATAL. Descanse en paz………..

HASTA Don Jesús Félix Holguín y Sostenes Valenzuela Miller, se suman al proyecto de la Lic. Anabel Acosta Tapia, quien gustosa compartió un momento de conversación con estos dos ex alcaldes, quienes le manifestaron su total apoyo para este próximo proceso electoral que se avecina……… HAY DE TODO EN LA VIÑA DEL SEÑOR…

VUELVEN LAS EJECUCIONES. Ayer, otras dos personas fueron ejecutadas en la colonia Sochiloa con armas de grueso calibre. Elementos de la Fiscalía del Estado, se presentaron en el lugar de los hechos para levantar los cuerpos de estos dos pobres infortunados que les tocó perder a manos de quien o quienes los privaron de la vida. Esperemos y la Procuraduría del Estado, Ejercito Nacional, Marina, Gendarmería y Policía Federal, se pongan las pilas para dar con los responsables de este doble homicidio……

LA PRESA NO TIENE AGUA Y NADIE DICE NADA… ¿Por qué?. Ni los YAQUIS, NI LOS NOVILLEROS Y mucho menos los AGROTITANES DICEN NADA… CUANTO LE TOCARIA A CADA UNO $$$$$$$$$$$$$$. El reparto debe haber sido excelente para que nadie diga algo al respecto… EL MIEDO NO ANDA EN BURRO… ¿VERDAD?; Distrito de Riego……….

En apoyo a familias que perdieron sus viviendas a causa de diferentes incendios, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Cajeme entregó material para la construcción de cuartos de 4×4…. Fueron 7 familias las que recibieron el beneficio de madera, clavos y lámina; además de prendas de vestir, ya que perdieron sus pertenencias en los siniestros, donde DIF Cajeme hizo la inversión de 49 mil pesos con recurso propio… BUEN APOYO DE LA PRIMERA DAMA Ena Olea de Félix……

HOY SERA LA CEREMONIA DE CONMEMORACION DEL XXXII Aniversario luctuoso de Don Faustino Félix Serna, Ex gobernador de Sonora a partir de las 10:00 a.m. en el Panteón del Carmen… LA INVITACION LA HACE EL Comité Directivo del PRI-Estatal.

POR HOY ES TODO GRACIAS POR SU TIEMPO, PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12 -90-71