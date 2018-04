Supuesto gobernador de Tribu Etchojoa Provoca destrozos en templo ceremonial

Compartir ! tweet





Rolando Castañeda/El Regional

Etchojoa.-Siendo aproximadamente las 18:00 horas del día miércoles del año en curso, vecinos que se encontraban en el Templo Ceremonial, llamaron de urgencia para que autoridades policíacas se trasladaran al lugar de los hechos, donde se estaba efectuando una riña campal, ya que al parecer una persona que se hace pasar por gobernador tradicional de los ocho pueblos mayos el cual responde al nombre Miguel A. A.

Se presentó con un grupo de personas cuaresmales (fariseos) armados con objetos contundentes, como lo son garrotes, cadenas, chicotes, y mangueras Chavindas, tumbando puertas ocasionando destrozos en el interior del comité de fariseos tradicionales del espíritu santo.

Negando rotundamente la entrada y salida de los que se encontraban en el exterior del inmueble, amenazando que el era el único gobernador de los ocho pueblos mayos y pronunciando palabras altisonantes, ante los alférez mayor Tereza Quijano López, y el Alausí mayor Dagoberto Escalante Montes y la parina Mayor Trinidad Moroyoqui Campas.

Para esto el señor Ayala Álvarez, se dirigió contra Miguel A. A. que por favor los dejara entrar, no accediendo a dicha petición, por lo que de inmediato Miguel A. A. y sus seguidores se fueron a los golpes en contra de dichas personas, por lo que al arribar los agentes de Seguridad Pública al mando del Comisario José Humberto Félix Iñiguez, lograron someter a todos los rijosos del lugar.

Por lo que fueron encerrados en las celdas preventivas a disposición del agente del AMIC, cabe mencionar que los afectados, mencionaron que no le van a permitir que se entrometa en las fiestas tradicionales, por lo que piden a las autoridades competentes indaguen asta las ultimas consecuencias, para que esta gente no vuelva hacer lo mismo y sean castigados conforme ley.