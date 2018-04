Marea Brava

Compartir ! tweet





* HOY ESTARA EN CAJEME, El Secretario de Gobierno del Estado de Sonora, Lic. Miguel Ernesto Pompa Corella, para recibir la donación de equipo para rescate de aguas internas por parte del COMANDO NORTE DE EU, a través de la coordinación Nacional de Protección Civil, que preside Luis Felipe Puente Espinosa. La cita será en la Laguna Nainari a las 13:00 horas de la tarde.

* Juan Carlos Rodríguez Esparza, se encuentra en la mira de ciertas personas que no están de acuerdo como asesora la administración actual de este municipio de Cajeme… Saldrán a la luz pública algunos de sus arreglos personales que ha beneficiado a sus empresas familiares… ¿NO QUE ESTAS LIMPIO JUAN CARLOS?, eso que te lo crean en tu casa. Como queda poco de la administración actual, ahora viene el descobijo para algunos que se aprovecharon a lo grande.

Eduardo Flores

EL CHAPULIN DE TOÑO AZTIAZARAN, hoy viernes en punto de las 6:30 de la tarde estará en la colonia Russo Vogel, para compartir las propuestas que trae para Sonora de lograr ganar la senaduría por el Partido Acción Nacional PAN este 2018… La cita es en calle Tabasco y Ejercito Nacional……

EL CANDIDATO DE MORENA, Javier Lamarque Cano, en conferencia de prensa, dijo que en la visita de Andrés Manuel López Obrador, no facilitarán el transporte por que no tienen dinero para esos lujos. Todos habrán de llegar por su propio pie a las calles Sonora y No reelección. Lamarque Cano cree es la peregrinación de la Virgen de Guadalupe…

DIJO EL GOBIERNO DE ANDRES MANUEL será austero, pero de propuestas, ante lo cual deducimos que lo único que les importa es la silla NACIONAL DE LA CASA BLANCA, es obvio que si se logra la Presidencia de la Republica, todos ellos cabrán dentro del gabinete nacional de López Obrador y con mejores oportunidades hasta por 6 años… SI ES QUE NO SUCEDE OTRA COSA…………..

AYER POR CANSANSIO SE RETIRARON LOS REPORTEROS DE LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, al pretender conocer de qué se trataba la reunión de seguridad que se llevó a cabo en un salón de Palacio Municipal, hasta donde se dieron cita las diversas corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno desde primeras horas de la mañana… Eran las tres de la tarde y la reunión mantenía su curso, lo cual deduzco, es de suma importancia este encuentro de nuestras autoridades, pero la duda quedó sin explicación alguna para poder informar a la sociedad en general de que se trató tantas horas de trabajo… NO SE PUEDE ENTORPECER UNA LINEA DE INVESTIGACION, y espero y más delante nos ofrezcan resultados que ayuden a mejorar la seguridad pública de nuestro municipio de Cajeme………… NADIE ME LO DIJO,

ASI SE FORMALIZO MORENA… Con gente (chapulnes) del PRI, PAN, PRD, MC, PARTIDO VERDE, INDEPENDIENTES, ENTRE OTROS. En una palabra todos ya son conocidos en la vida política de Sonora y ahora creen que con otra bandera política van a engañar a la gente. Los conocemos, sabemos quiénes son y qué es lo que buscan. Arreglar los problemas del Estado y Municipios, … ¡!POR FAVOR!!, Eso no es cierto. Es imposible enmendar los errores que han dejado a su paso la clase política que por decenas de años ha gobernado nuestro país. Si así fuera, los seis años de administración son pocos para arreglar este sistema corrupto que tenemos operando todos los mexicanos. Digo tenemos, porque todos somos responsables de lo que nos sucede hoy en día, mas no digo que no se pueda hacer, sino que el tiempo es insuficiente para que el país sea encausado por la línea que debe llevar para que nos valla bien a todos……………..

Juan Carlos Rodríguez Esparza, se encuentra en la mira de ciertas personas que no están de acuerdo como asesora la administración actual de este municipio de Cajeme… Saldrán a la luz pública algunos de sus arreglos personales que ha beneficiado a sus empresas familiares… ¿NO QUE ESTAS LIMPIO JUAN CARLOS?, eso que te lo crea tú familia en casa…

Como queda poco de la administración actual, ahora viene el descobijo para algunos que se aprovecharon a lo grande… hasta eres un artista para editar videos y subirlos a las redes sociales… ¿es cierto eso?. El que calla otorga. Pero más adelante sacaré a flote ante la opinión pública tu verdadera identidad administrativa. Recuerda que vives de los impuestos de los cajemenses… EL QUE SE ENOJA PIERDE………………

OTRO ABUSO INFANTIL… Resulta que el Museo Sonora en la Revolución, el cual está ubicado en Nainari y Coahuila, festejará este viernes 27 de abril EL DIA DEL NIÑO con un cobro de 200 pesos por niño. SE VOLVIO LOCO EL QUE INVENTO ESTE PROGRAMA… Con 200 pesos que se le regale a un niño de la periferia de la ciudad, se vuelve loco de la emoción, pues con eso se acerca al Parque Infantil Ostimuri y se da la YUCA… ¿Qué les pasa?, es día del niño. NO DIA DEL MILLONARIO.

