Politica Regional

Los Bours pintan su raya..: Tal como lo prospectamos desde la definición de candidaturas del PRI en Cajeme, la aspiración independiente de Rodrigo Bours Castelo para ir por la alcaldía de Cajeme, unificó las fuerzas y el apoyo de sus carnales Ricardo, factor político muy importante en esa región y Eduardo, nada más y nada menos que el mejor gobernador en la historia de Sonora… “Arena Politica” da a conocer esta semana la primer encuesta de Sonora al Senado, estando arriba Toño Aztiazarán y Leticia Cuestas con el 27.76%. En segundo lugar Sylvana Beltrones con el 26.45% y en el tercer sitio Alfonso Durazo con el 23.87%, llamando el alto porcentaje de indecisos que es del 21.92%… Carlos Calderoni Obregón y Luis Alfonso López Rivera tomaron protesta como nuevos integrantes del Cabildo cajemense, luego de que Enrique Estrada Chong y Jorge Russo Salido dejaron las regidurías para atender sus campañas electorales a diputados locales por Movimiento Ciudadano!

Tal como lo prospectamos desde la definición de candidaturas del PRI en Cajeme, la aspiración independiente de Rodrigo Bours Castelo para ir por la Presidencia Municipal de Cajeme, unificó las fuerzas y el apoyo de sus carnales Ricardo, factor político muy importante en esa región y Eduardo, nada más y nada menos que el mejor gobernador en la historia de Sonora.

“Unidos, aportando ideas y un granito de arena que ayude a levantar Cajeme con una visión de un proyecto optimista, incluyente y alentador. Felicidades Carnal @RBoursC”, posteó en tuiter el líder del llamado Yaqui Power, como pie de una foto donde en torno a una mesa de restaurante están los tres integrantes de esa emblemática familia.

Emeterio Ochoa Bazúa

Así, a ojo de buen cubero, dicho retrato manda el mensaje de que apoyarán y operarán en favor de “El Pipigo”, en lo que puede considerarse como la culminación de una serie de desencuentros con la nomenclatura de ese partido, cuya gota que derramó el vaso, fue lo ocurrido en la asamblea anual de socios del Distrito de Riego Río Yaqui, a la cual se asegura no fueron invitados.

Pero la verdad, dicha circunstancia resulta una nimiedad frente a la exclusión que fueron víctimas en los procesos de definición de candidaturas a los distintos puestos de elección popular, que a diferencia de al menos cinco o seis anteriores comicios, en este no obtuvieron ninguna posición, de acuerdo a los perfiles y trayectorias de quienes integran la fórmula del PRI.

Lo que interpretamos, dice el columnista del Entretelones y casi politólogo Samuel Valenzuela, “como una pitada de raya por parte de reales y poderosos factores del poder político en esa región y con impactos en otras partes de la entidad, sin duda obliga a un ajuste de estrategias por rumbos del PRI, que cuando menos en Cajeme la situación se torna crítica y de pronóstico reservado”.

Luego de la exclusión de Abel Murrieta y posterior tratamiento quita ponzoñas aplicado por el mismo Manlio Fabio Beltrones, creímos que las aguas habían retomado su nivel entre los liderazgos priistas de dicha región y más cuando Ricardo Bours Castelo al parecer entró en un período de introspección, sin hacer manifestación ni opinar sobre nada ni en redes sociales.

Abel Murrieta

Sobre Eduardo, segun el yecoreño de Samuel, “habíamos percibido un abierto apoyo a su carnal Rodrigo y rechazo a decisiones cupulares de su partido, las cuales consideró fallidas, pero hasta ahí, ya que una cosa es opinar en calidad de espectador y otra dejar constancia gráfica de propósitos para levantar a Cajeme con una visión de un proyecto optimista, incluyente y alentador, tal como lo dijo en twitter su carnal Ricardo”.

“La verdad es que no esperábamos otra cosa del exgobernador y ya veremos cómo se desenrollan las cosas en esa competida plaza, en donde por lo que se ve, los del PRI han perdido uno de sus principales puntos de apoyo”. Ah, ya de nuestra cosecha, no de Samuel, este importante apoyo sin duda alguna elevará los numeros de Rodrigo para meterse de lleno en la pelea por el primer lugar

Ah, no me lo pregunten a mi, lector, también Ricardo, Rodrigo y Eduardo están con todo apoyando a su gran amigo Antonio Aztiazarán Gutiérrez, candidato ciudadano, diria uno, al Senado junto a su suplente la culta ex presidenta del grupo Sonora Contra la Corrupción, Leticia Cuestas, contando ya el Toño como su coordinadora en Cajeme su amiga la ex diputada local panista Sarita Martinez de Teresa.

Ah, aprovechando el comentario sobre el guaymense que aspira al Senado, en el interesante portal politico de corte estatal Arena Politica del amigo Francisco Arenas, da a conocer esta semana la primer encuesta de Sonora al Senado, precisamente van arriba Toño Aztiazarán y Leticia Cuestas con el 27.76%

En segundo lugar Sylvana Beltrones con el 26.45% y en el tercer sitio Alfonso Durazo con el 23.87%, llamando el alto porcentaje de indecisos que es del 21.92%, muy, y ahora con el apoyo de Eduardo, Rodrigo y Ricardo, pues el Toño pudiera subir mas, aunque hay que recalcar el alto porcentaje de indecisos que, como siempre, marcan la diferencia en el dia “D”. Entre tanto, aqui en Cajeme, Carlos Calderoni Obregón y Luis Alfonso López Rivera tomaron protesta como nuevos integrantes del cabildo cajemense, luego de que Librado Enrique Estrada Chong y Jorge Eugenio Russo Salido dejaron las regidurías que ocupaban en el cuerpo colegiado, obvio, a ambos se les va a extrañar por rumbo de la sala de regidores, donde cultivaron buna buena amistad con todos los reigdores.

El alcalde Faustino Félix Chávez tomó protesta a los nuevos representantes populares durante la celebración de una sesión ordinaria y pública de Cabildo, por supuesto en presencia del nuevo Secretario del Ayuntamiento, Marcelo Calderoni Obregon, quien pasó lo que se dice, la prueba del ácido, en esta su primera reunión en una sesión del Cabildo en calidad del encargado de la politica interna.

En la misma sesión el cuerpo edilicio revocó por decisión unánime el acuerdo de Cabildo 291, mediante el cual se había autorizado a la regidora Gabriela Martínez Espinoza licencia sin goce de sueldo por un término de 90 días, indicando que solicitó su licencia por buscar una candidatura, situación que no se concretó y solicitó su reincorporación al cuerpo colegiado.

Regresando con los albiazulez, perredistas y del M.C., el candidato sonorense al Senado de la Coalición Por México al Frente, Antonio Toño Astiazarán, informó ayer sostendrá una reunión con el dirigente nacional del PAN, Damián Zepeda Vidales, a quien le reiterará la invitación para que visite Sonora el candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés.