¡En Cajeme se reconcilian políticamente los hermanos Ricardo, Eduardo y Rodrigo Bours, acuerdan ir juntos a una sola voz en las elecciones del 2018!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y vaya sorpresa que dieron a la opinión publica los hermanos Bours Castelo al dejarse tomar la foto donde juntos departieron de una exquisita comida para demostrar así a los sonorenses que ellos primero que nada son hermanos y que cuando se han desbordado las paciones políticas que a veces los han distanciado eso no es motivo para reconsiderar y saber primero está la sangre de la gran familia Bours Castelo y ahí están las pruebas se reunieron Eduardo, Ricardo y Rodrigo Bours para acordar apoyarse mutuamente en los futuros proyectos políticos que cada uno trae para el 2018 y posteriormente para el 2021.

El caso es que se sabe de muy buenas fuentes que los hermanos Bours están más unidos que nunca y que se apoyaran entre sí para que todos ellos sigan unidos y contentos, todos irán a una sola voz en el 2018, se sabe que acordaron apoyar al candidato del PRI a la presidencia de la república José Antonio Meade pero también acordaron que para la senadurías de Sonora apoyaran a los candidatos del PAN a la fórmula que encabeza Antonio Astiazaran, así mismo se filtro la información que también acordaron que para la presidencia municipal de Cajeme apoyaran con todo a su hermano Rodrigo Bours Castelo y así ellos acordaron diferenciar los apoyos a los próximos candidatos de diferentes partidos.

El asunto especifico del candidato independiente a la alcaldía de Cajeme Rodrigo Bours pues es obvio y muy entendible que sus hermanos lo tengan que apoyar pues no dejan de ser hermanos, y tan noble y entendible es que todos lo haríamos, apoyar a un hermano seria lo mejor siempre por eso no hay que decir nada, es lógico así tiene que ser si ya se reconciliaron políticamente hablando pues todos la gran mayoría de la familia Bours apoyaran a Rodrigo para que este

Sea el próximo alcalde de Cajeme.

Y la gran verdad si tiene muchas posibilidades Rodrigo Bours de llegar pues acuerdence ustedes amigos lectores que Ricardo Bours se la sabe de todas todas de como hacer ganar aun alcalde en Cajeme y también sabe cómo hacerlo perder y sino pregúntele al “Neto” Vargas Gaytan las dos veces que fue candidato a la alcaldía de Cajeme por el PRI lo hizo perder aun siendo el candidato oficial de su hermano Eduardo Bours.

Pero en fin así es la política, nomás que ahora los hermano Bours Castelo ya se reconciliaron en la política y aguas porque con todo el dinero del mundo que tienen, con todo el conocimiento de cómo hacer una buena campaña ahí es donde puedan hacer ganar a su hermano Rodrigo Bours, así es amigos lectores aguas en Cajeme cada día la política nos está dando más sorpresas, se reconcilian los hermanos Bours Eduardo, Rodrigo y Ricardo, y aguas porque ese podría ser un gran mensaje para el coordinador estatal de Meade Rogelio Díaz Brown y compañía además para el “Tino” Félix también así que las cosas se ponen cada día más interesantes en Cajeme en cuestión política, y si no al tiempo amigos lectores.