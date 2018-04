Marea Brava

Compartir ! tweet





SE JUNTAN COMO BUENOS HERMANOS LOS BOURS… Hay que reconocer que Eduardo Bours, Ricardo Bours y Rodrigo Bours, son pura dinamita económica y política en nuestro municipio de Cajeme… Esto lo digo porque se vieron degustando una comida en un reconocido marisco desde donde se organizan estratégicamente para participar en la próxima contienda electoral para lograr la alcaldía de Cajeme por el INDEPENDIENTE, del cual es candidato oficial Rodrigo Bours, quien viene con un nuevo modelo de gobierno que ha venido poco a poco desarrollando para bien de las familias cajemenses, Para nadie es desconocido que esta familia tiene una estructura económica y política bien cimentada por Ricardo Bours, contando éste con una gran estructura de liderazgos políticos en cada una de las colonias del municipio, las cuales podrían ser utilizadas para organizar a las clases más desprotegidas de las colonias de la periferia, con los cuales podrían asegurar el triunfo electoral de este 2018… CUIDADO, CUANDO EL RIO SUENA, ES PORQUE AGUA LLEVA…

Seguidores del legislador federal Lic. Abel Murrieta Gutiérrez, se andan preparando por las cinco comisarias para favorecer el voto al proyecto de Rodrigo, en el cual no se diga y el sector empresarial se encuentra sumado ya, para enfrentar a todos los candidatos del resto de los partidos políticos de oposición, a los cuales los ven muy por debajo para que logren un triunfo en esta próxima contienda. Eso es cierto, hay algunos partidos que carecen de estructura para lograr un triunfo electoral, pero hay otros que cuentan con una fuerza descomunal para quedar como favorito en este próximo proceso……… SE PONE INTERESANTE ESTE PROCESO ELECTORAL…

LES DIGO que Terencio Valenzuela del INDEPENDIENTE y Anabel Acosta Tapia del PRI, candidatos por la federal 06, andan realizando recorridos por cada uno de los rincones del municipio para ganar adeptos a su proyecto político, del cual pude observar van muy reñidos en las preferencias electorales, aunque algunas encuestas dan como favorito a alguno de ellos, pero, les aclaro que es muy pronto para emitir un diagnostico real de quien es el que va arriba, esto lo digo porque esto apenas inicia y las preferencias se podrán observar a mediados de abril, que es cuando la carrera podría agarrar un tinte diferente al que hoy emiten algunas encuestadoras que carecen de toda credibilidad ante la sociedad en general……….

AYER FIRMO CONVENIO la Asociación de Periodistas del Valle del Yaqui con la Universidad VIZCAYA de las Américas. Gracias a la buena disposición de esta casa de estudios universitarios, los hijos de los agremiados podrán acceder a una BECA para concluir sus estudios universitarios, en los cuales los periodistas también pueden participar con una BECA para una licenciatura en materia de comunicación, la cual es muy amplia por sus diferentes ramas de la comunicación…. TODO UN ÉXITO………

EL CUERPO POLICIACO DE CAJEME, quiere una disculpa pública de parte de Antonio Fornes por la falta de respeto que hizo a algunos elementos de tránsito por haber detenido a su hijo por faltas al bando de policía y buen gobierno… DUDO MUCHO QUE LO HAGA, pero si lo hace, es de hombres reconocer errores que cometemos por protección a nuestros hijos, pues todo padre de familia sale en defensa de su vástago sin saber realmente hasta donde llego la falta de su retoño para pudiera ser detenido… OJALA SE DE ESTA DISCULPA………..

NO HABRA AUMENTO EN LA TARIFA DE LOS CAMIONES URBANOS. Por lo pronto, las autoridades del estado, se encuentran armando desde el Congreso del Estado la nueva Ley de Transporte que habrá de aplicarse después de las elecciones, o sea para finales de año, ya que primeramente estudian el caso de los UBER para que trabajen dentro de la legalidad con el pago de sus impuestos, ya que no pueden andar operando con la impunidad que se han caracterizado ante la opinión publica, así como también se estudia la nueva formas de ley para todos los taxistas, a los cuales se ventila se les obligará a contar con una base operativa para todos sus agremiados, los cuales deberán estar plenamente identificados para cualquier problema o aclaración de queja de los usuarios de Cajeme… Por lo pronto todo es un simple rumor, ya que primeramente el compromiso será aterrizar la Nueva Ley de Transporte del Gobierno de Sonora. GRACIAS POR SU TIEMPO, POR HOY ES TODO GRACIAS.

