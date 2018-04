Politica Regional

Compartir ! tweet





Al aceptar una regiduría por el PRI, Antonio Fornés Gastélum pone al Distrito de Riego Río Yaqui (DRRY) en apoyo a un partido, además que pudiera prestarse al desvío de recursos hacia campañas políticas, sostuvo Rodrigo Bours Castelo.

En un texto de dos cuartillas, el candidato independiente cuestionó al presidente del Distrito de Riego Río Yaqui la aceptación de una regiduría en la planilla del candidato a la alcadía, Emeterio Ochoa Bazúa.

En la carta dirigida a los usuarios del DRRY y al propio Fornés Gastélum, el empresario agrícola y constructor expone: “Yo no digo que el Distrito deba ser apolítico, claro, debe de haber un trabajo de respeto, de cercanía y con las autoridades”.

“Pero no confundamos, debe también ser APARTIDISTA, respetando la pluralidad y la preferencia políticas particulares e INDEPENDIENTES, de todos y cada uno de los usuarios, a los cuales el Presidente se debe o debe de deber”, apuntó.

En otra parte de la carta, Rodrigo Bours se queja de que en la pasada asamblea anual de Distrito, se privilegió invitar candidatos del tricolor, mientras que a otros se les negó, como fue su caso y la fórmula panista al Senado.

Asimismo, el candidato independiente espera, que pese al favoritismo mostrado de los directivos del Distrito a favor del PRI, el Consejo actúe con criterio, transparencia y responsabilidad.

En las próximas elecciones, dice Bours, los representantes de los módulos de riego y los 23 mil usuarios tomarán una decisión individual de apoyar y votar. “Porque somos adultos pensantes e independientes y no necesitamos que se marque LÍNEA”.

“El Distrito es un PATRIMONIO que pertenece a todos los usuarios. Todos lo deben proteger como tal, sin permitir que se convierta en un BOTÍN de nadie”, puntualiza. Exige no utilizar el DRRY con fines políticos. Primero fue Rodrigo Bours Castelo quien reclamó el uso faccioso del Distrito de Riego Río Yaqui (DRRY) a favor del PRI.

Ahora es su primo, Arturo Bours Griffith, candidato a senador suplente por Morena, quien hace una crítica similar a la directiva del DRRY presidida por Antonio Fornés Gastélum.

En una carta dirigida a la opinión pública, Bours Griffith refiere que en la reciente asamblea del DRRY se recibió a los candidatos al Senado por el PRI, “en lo que pareciera haber sido un evento de campaña… un uso electoral de dicha Asamblea”.

Bours Griffith solicita a la directiva del DRRY que se reciba en condiciones de igualdad y equidad, a todos los candidatos que buscan el voto para alcanzar el Senado en la elección del 1 de juio. Acudió a las oficinas del DRRY para entregar personalmente esta solicitud.

“El más elemental ánimo democrático requiere que organizaciones como la Asamblea estén en disposición de escuchar a todas opciones políticas, a efecto de que la sociedad pueda estar ampliamente informada sobre este proceso electoral para tomar una decisión plentamente libre”, indicó el también empresario, suplente al Senado con Alfonso Durazo.

Entre tanto, por el lado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a todo tren se encuentra trabajando el comité organizador de la visita de su candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador programada para el martes 17 de la semana próxima a Ciudad Obregón, evento a realizarse frente al Mercajeme por la tarde.

Al dia siguiente, AMLO estará en Navojoa para otro gran mitin a las 7 de la tarde frente al Mercado Municipal, nos informaba ayer a media mañana en su habitual mesa cafetera del Yori Inn, el agricultor y ex alcalde de Bácum, Ignacio Gaxiola Corral, quien se ha unido con todo al proyecto de gobierno de López Obrador y no precisamente porque en el PRI le cerraron las puertas para competir por la candidatura al Senado.

A Nacho Gaxiola le une una estrecha amistad con Alfonso Durazo Montaño desde que éste era secretario particular de Luis Donaldo Colosio, siendo el bacumense de las gentes muy cercanas a la familia del bien recordado magdalenense ex candidato presidencial priista.

Asi que Nacho Gaxiola si que va con todo a favor del Peje, ah, y el mismo martes 17, pero a las 10:00 de la mañana será la ceremonia luctuosa del 22 aniversario del deceso del ex gobernador Faustino Félix Serna, en su cripta del panteón de nuestra Señora Del Carmen.

Expresan un ¡Ya basta! a violencia, carestía y demagogia. Con un Ya basta a a la impunidad generadora de violencia; a la carestía de la vida; a la demagogia electoral y al incumplimiento de los compromisos de campaña, la Unión General Obrero, Campesina y Popular (UGOCP) conmemoró el 99 aniversario del asesinato del General Emiliano Zapata.

Frente a las autoridades municipales y federales, Manuel de Jesús Moroyoqui Ramírez, Secretario de Asuntos Indígenas de la UGOCP en Sonora, lanzó un ya basta de mantener a una casta de iluminados que con el poder en la mano cobran vidas y haciendas sin importarles que en su afán de obtener más poder económico y político, lleven al pueblo a la desesperanza y al hartazgo.

“Ya basta de tanta violencia contra las mujeres y tanta discriminación hacia la clase indígena por la cual hoy todos nosotros estamos aquí de frente y a un lado de Zapata”, aseguró. Aunque han pasado 99 años del cobarde asesinato del General Emiliano Zapata, destacó, todavía está presente su obra en la memoria colectiva y, sobre todo, las causas por las que dio la vida.

“Hoy estamos aquí para recordar esa trágica fecha. Como herederos de sus ideales, seguimos haciendo resonar el clamor de quienes aún exigen Tierra y Libertad”, sostuvo, “pero también para refrescar la memoria de nuestros gobernantes para que ejerciten su tarea de garantizar justicia y paz social a los ciudadanos”.

“Al mismo tiempo, desde hoy, convocamos a todos los integrantes de esta organización heredera del pensamiento de Zapata para que participen en la Jornada Nacional de Lucha en memoria de nuestro General que se llevará a cabo el próximo 10 de abril del año 2019.