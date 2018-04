Estado no cederá a chantajes: Claudia Pavlovich

Compartir ! tweet





El Gobierno del Estado no cederá a chantajes o a medidas de presión por parte de concesionarios del transporte, por lo que tienen la obligación de cumplir a cabalidad con la prestación del servicio, así lo manifestó Claudia Pavlovich Arellano.

La Gobernadora de Sonora, se refirió así a la amenaza de los empresarios del ramo de no iniciar con el encendido de aires acondicionados a partir del mayo, sin la autorización de un aumento a los quince pesos en la tarifa que se aplica.

“Lo que les quiero decir es que no estamos dispuestos a ceder a chantajes, el transporte público se tiene que prestar, los aires se tienen que encender, por ley señores, por ley, no por otra cosa”

La mandataria estatal recordó a los transportistas que en su momento ya recibieron el beneficio de un ajuste a las tarifas, en base a los estudios realizados por el Consejo Ciudadano del Transporte.

“ Yo no soy quien autoriza la tarifa, pero por ningún motivo como ciudadana o como gobernadora, eso lo decide el Consejo Ciudadano del Transporte, estaría de acuerdo en subir la tarifa, la tarifa ya se subió, ya se aumento y creo que ese no es ningún pretexto para el tema de los aires” Sobre el tema de la presencia de la guardia nacional en la frontera de los Estados Unidos, aseguró que no se trata por cuestiones migratorias o de seguridad, sino como cuestión de apoyo, pero ante cualquier contingencia se cuenta con los espacios para atender a población migrante.