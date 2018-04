Marea Brava

Compartir ! tweet





* DESCONTARAN SUELDOS A REGIDORES que no se presenten a trabajar a sus cubículos. Sea del partido que este sea, pues la gente que acude diariamente se arremolina por pasillos de las oficinas de regidores buscando ayuda, pero nadie se presenta a trabajar, a excepción de Ramoncita Flores López, Martha Luz Parada, Juan Matuz de la Etnia y en vez en cuando Ramón Villegas se presenta cuarto para las tres. O sea, ya para cerrar, PERO VA… Del resto no se sabe ¿Dónde andarán?.

* En sesión de cabildo, hoy se decidirá el futuro de la regidora con licencia maestra Gabriela Martínez, quien busca retornar a su cubículo al no haber logrado una candidatura a través de su partido MORENA… ¿Irán a permitir su regreso los regidores del PRI y PAN?. No hay que olvidar que les hizo la vida pesada a todo cabildo y al mismo presidente municipal Lic. Faustino Félix Chávez, desde el inicio de la administración… HABER QUE PASA.

LA UNIVERSIDAD VIZCAYA DE LAS AMERICAS, el día de hoy estará firmando un convenio con la Asociación de Periodistas del Valle del Yaqui. (Donde antes era el SENDA). Calle 5 de Febrero y Norte………

AEMPRESON, sigue en la lucha para que se les haga justicia por parte de las autoridades a quien corresponda. Cosa curiosa, es muy lamentable este megafraude que sufrieron varios ciudadanos de todos estratos sociales de nuestro municipio. Eso sí, ninguno de los demandantes pregunto a autoridad alguna si eran transparentes los préstamos que realizaba esta empresa disfrazada de buenas gentes, y ahora los afectados si se acordaron de que cuentan con autoridades para que les resuelvan su problema… LA IGNORANCIA ES PRIMERO……….

ANDA BIEN MAICEADO Gustavo Almada. Ya logró lo que quería y ahora solamente le queda esperar el triunfo de otro partido para ir por su parte… NI MODO, así son las negociaciones………. Anda muy revuelta el agua, en lo que se refiere a política. Usted se ha de preguntar… ¿Cómo está la cosa pues). Mira uno priistas con el PAN, y Viceversa panistas con PRI, así como también han observado gente de estos dos partidos políticos en MC, MORENA, PRD, PARTIDO VERDE y en el INDEPENDIENTE. Total, a mí me queda claro en lo personal que el triunfo electoral de este 2018 será para el Partido Revolucionario Institucional PRI-Cajeme… INSISTO, ASI SON LAS NEGOCIACIONES………

EL VIDEO DE ANTONIO FORNES QUE SE FILMO HACE COMO CUATRO AÑOS, encendieron la polémica entre la sociedad cajemense. Tanto el video con todo y audio empezaran a circular en redes sociales y columnas periodísticas, pero sin que quedara claro si se procedió por parte de las autoridades correspondientes contra este hombre influyente que viene en esta elección electoral por una charola para seguir pisoteando el trabajo de los elementos de la SSPM en Cajeme… ¿Qué nos pasa?. Esto lo tendrá que decidir, quién lo tenga que decidir, pero, sería bueno que diera la cara Antonio Fornes para que aclare su mal comportamiento hacia los elementos policiacos, ya que como padre de familia se le entiende porque para un padre NO HAY HIJO MALO……………………

ESTE 17 DE ABRIL, estará el candidato a la presidencia de la republica Andrés Manuel López Obrador en Cajeme. La cita será en calle Sonora y no reelección, por fuera del mercado municipal en punto de las 5 de la tarde. Dicen que nadie debe faltar a esta cita, aunque difiero de eso porque el pueblo apenas tiene para comer, como diablos esperan que valla uno si de puro transporte son casi 20 pesos, más 10 pesos de una botella de agua, pues óigame NO. En todo caso ese dinero lo utiliza para comprar media cartera de huevos para el desayuno de sus hijos, porque al final de todo, todos prometen Y NADIE CUMPLE… MAS SEGURO, MAS AMARRADO… Bienvenido al CANDIDATO DE MORENA ………….

Abren puertas a Anabel Acosta en Campo 5……… Anabel Acosta Islas realizó este lunes un recorrido casa por casa y saludó personalmente a los habitantes del Campo 5, a quienes escuchó sus inquietudes y expresiones, mismas que servirán , dijo, para construir una plataforma de trabajo lo más seria posible………………Durante su trayecto, la Candidata a la Diputación Federal por Cajeme por la coalición PRI, PVEM y Nueva Alianza, fue recibida aproximadamente en 25 hogares, en donde le manifestaron su apoyo para la jornada electoral del próximo 1 de julio…………………………..GRACIAS POR SU TIEMPO……………………………….. POR HOY ES TODO…… GRACIAS…

