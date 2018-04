Politica Regional

Compartir ! tweet





Será cuestion de que la regidora morenista Gabriela Martinez haya dialogado y planchado con la mayoria de sus compañeros regidores su regreso sin problemas al Cabildo en la sesión ordinaria de este miercoles, todo ello luego de que le fallaron sus apoyos al interior de Morena para alcanzar una candidatura al Congreso Local, ha, parece que su lugar que se le tenia como candidata a diputada será para Orlando “Siri” Salido… Por el lado de los azules, hizo muy bien Antonio Aztiazarán, candidato al Senado, en deshacerse de la coordinación de su campaña en Cajeme que le habian impuesto desde Hermosillo a Rodrigo Ramirez y a su yerno el Kala Castro, y en ese sentido, apenas el lunes a mediodia en el San Jorge, alguien muy cercano al Toño fue informado, o advertido, de que con ese parecito no iba a llegar a ningun lado, y asi fue, ayer martes Rodrigo y el Kala fueron ceguetados…

Será cuestion de que la regidora morenista Gabriela Martinez haya dialogado y planchado con la mayoria de sus compañeros regidores su regreso sin problemas al Cabildo en la sesión ordinaria de este miercoles a las 19:00 horas, todo ello luego de que le fallaron sus apoyos al interior de Morena para alcanzar una candidatura al Congreso Local, ha, parece que su lugar que se le tenia como candidata a diputada será para Orlando “Siri” Salido.

Pero parece ser que desde el lunes hasta ayer miércoles a eso del mediodia no habia logrado ese propósito, pues la mayoria de los regidores parece ser que se alargaron los dias Semana Santa y de la Semana de Pascua, pues en su gran mayoria los cubiculos se encontraban desolados, aunque esto cada tres años en esta mismas fechas pasa lo mismo porque los sufridos representantes populares andan en campañas.

Una desolación en los cubiculos de regidores como no se habia visto desde el inicio de la presente administración, bueno, hasta Rolando Cruz Morales anda perdido, mejor dicho en asuntos inherentes a la campaña de su amigo Emeterio Ochoa Bazua, sobre todo haciendo amarres en las comisarias y delegaciones para amarrar los votos duros priistas y conseguir otros mas y en lo que Rolando es todo un experto.

Un alto funcionario municipal muy ligado a los regidores, me decia ayer que precisamente Gabriela Martinez debió dialogar y planchar su regreso como regidora con los regidores de las distintas fuerzas politicas, no teniendo ni el Alcalde Faustino Félix ni él mismo ningun interés en si se queda o lo dicen no en la sesión ordinaria de este miércoles, ni logrando uno ver o contactar todo eso con el coordinador administrativo del Cabildo, Cristóbal Blancas Virgen.

Ah, en cierta medida porque Cristóbal –”ni es Cristo, ni blanco ni Virgen”, solia decir Heriberto León Peña–, andaba ayer muy ajetreado en la preparación de la sesión ordinaria de este dia, pero bueno, veremos que pasa este dia, como también con el siempre interesante y candente tema de los asuntos generales, los cuales, por cierto, son “propiedad” de los regidores panistas, sobre todo de Joaquin Armendáriz, quien con sus largas intervenciones duerme a los asistentes y le retrasa su trabajo a los reporteros en sus respectivas redacciones.

Entre tanto, a dos semanas, mejor dicho a 19 dias, se haber asumido el alto compromiso de Secretario del Ayuntamiento de Cajeme, el Licenciado Marcelo Calderoni Obregón, se ha conducido con mucha transparencia politica y administrativa, logrando salir adelante de manera favorable en varios asuntos que le ha encomendado su jefe y amigo Faustino Félix Chávez, de ahi que su manejo de la politica interna en estos ultimos meses –los mas dificiles por eso del periodo electoral– será sin aspavientos o descarriles.

Caray, ha venido trabajando y operando muy bien tanto al interior como al exterior de la administración municipal, que en charlas matutinas de café, tres reconocidos y exitosos ex alcaldes nos han comentado, y ratificado, lo anterior. Ellos: Don Sergio Gastélum de La Vega, Sóstenes Valenzuela Miller y Jesus Félix Holguin, asi como los brillantes ex Secretarios del Ayuntamiento, Armando Alcalá y Antonio Alvidrez Labrado, asi que enhorabuena, y adelante, pues viene mucho trabajo. Su extinto padre, el bien recordado atento y caballero Carlos Calderoni Guerra, estaria muy orgulloso de él.

En otros asuntos, grato encuentro ayer a media mañana en la cafeteria del Yori Inn, con el empresario hotelero Don Gustavo Ramirez, cuando revizaba algunos asuntos con su amigo Gabriel, excelente abogado, presencia que fue aprovechada por varios cafeteros para externarle de manera personal su pésame y solidaridad por el reciente fallecimiento de su hija Myrna, quien batalló durante los ultimos meses con una enfermedad, estando uno presente en la Funeraria para acompañar al amigo Don Gustavo.

Ha, pese a este duro trance, Rosa Melia, esposa de Don Gustavo, se ve muy bien. Que Dios nos la conserve por muchos años mas! Precisamente, Don Sergio Gastélum de la Vega y su atenta y servicial esposa Thelma Allard, estuvieron presentes en la funeraria Misión para externale a Gustavo su dolor y solidaridad, y horas después, aunque Sergio solo, en lamisma de cuerpo presente en la iglesia de Fátima. Myrna, de profesión Contadora Publica, iba y venia de Denver, Colorado, donde también vivia al lado de su esposo y dos hijas.

Por otra parte, el pasado viernes, el ingeniero Manuel Murue Sabag, en su calidad de delegado estatal del INAES (Instituto Nacional de Empresas en Solidaridad del Gobierno Federal), visitó el municipio de Rosario para revisar un interesante proyecto de cria y comercialización de borregas, aoenas a dias de haber regresado de una reunión nacional en la capital del pais, ah, muy satisfecho el Inge por el buen desempeño de su hijo Ricardo Murue como Secretario Particular del Alcalde de Culiacán, cargo del que por cierto nos habia comentado Ricardo Mazón aqui en Obregón durante el evento de Manlio en el Country Club.

En asuntos politicos, sobre todo de corte electoral, a quienes reportan que no los calienta ni el sol, son a Don Fidel Covarrubias Guerra y al creidito junior cara chula de Fidelito Cocarrubias Miranda, pues de manera olimpica Emeterio Ochoa Bazua ni siquiera pensó en meter a Fidelito a la lista de Regidores, ni de propietario ni de suplente, pero tomando en cuenta y respetando la alianza de su partido, el PRI, con el PVEM, incluyendo a una jovencita muy capaz, que ademas tiene futuro politico, asi ni las lonas le sirvieron de nada al junior, quien aun no se gasta el dineral que obtuvo del ProMéxico, a manera de liquidación, dice él.

Por el lado de los azules, hizo muy bien Antonio Aztiazarán Gutiérrez, candidato de la alianza PAN-MC-PRD al Senado de la Repubica, en deshacerse de la incipida coordinación de su campaña en Cajeme que le habian impuesto desde Hermosillo en las personas de Rodrigo Ramirez Rivera y su yerno el Kala Castro, y en ese sentido, apenas el lunes a mediodia en el San Jorge, alguien muy cercano al Toño fue informado, o advertido, de que con ese parecito no iba a llegar a ningun lado, y asi fue, ayer martes Rodrigo y el Kala fueron ceguetados, caray, a ver no salan a Rafael Delgadillo, quien es un excelente candidato a la Presidencia Municipal.