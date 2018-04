Se esperan elecciones muy reñidas en Cajeme

Compartir ! tweet





Por Victor Gallardo

Ciudad Obregón, Son.- Y vaya que la efervescencia política está a todo lo queda en Cajeme, ya los partidos políticos tienen a sus candidatos y los independientes están listos para dar pelea y porque no pueden dar la gran sorpresa convirtiéndose en el caballo negro de esta contienda política.

Y aquí en el municipio quien pudiera dar la sorpresa sería nada más y nada menos que Rodrigo Bours quien por la vía independiente tiene en la mira la alcaldía de Cajeme y quien también por cierto es muy aceptado por la ciudadanía y sobre todo lo conocen muy bien, Rodrigo y formula independiente pueden darle serios dolores de cabeza al PAN y al PRI en estas próximas elecciones.

Es por todos sabido que tanto Rodrigo Bours (Candidato Independiente) y Gustavo Almada de candidato Movimiento Ciudadano le quitaran votos tanto al PRI como al PAN, es por ello que se prevé unas elecciones muy reñidas y muy cerradas en la entidad, cierto que Almada tuvo muchos votos en las elecciones anteriores pero en esta no viene con el “Power” del año pasado, en cambio Rodrigo cada día viene sumando más adeptos y su popularidad sigue creciendo, tanto así que ya ha dejado abajo a Gustavo Almada quien se creía o se cree muy fuerte políticamente y en el ánimo de los votantes lo cual sabe muy bien que no es así, pero aun así sigue aparentando estar en la cima cuando está cayendo al abismo.

Al haber muchos partidos políticos, al haber candidatos independientes el voto se divide, se fracciona y por ende resultara más difícil para los candidatos obtener una victoria holgada, eso señores es cosa del pasado, la proliferación de partidos políticos y de independientes ha puesto en una encrucijada a todos, ya que los votantes no hayan si votar por el partido, por el nombre o por el menos peor.

Ojo señores candidatos, partidos políticos, asesores no se duerman en sus laureles, la gente es muy voluble en cuestiones políticas un día apoyan a cierto partido al otro lo odian, un día las “encuestas” ponen a “X” candidato de ganador al otro va abajo, así que no se dejen llevar, dato aparte error garrafal si se centran en las redes sociales, no son medibles, no son confiables y no son reales.

Dejar atrás los medios tradicionales de hacer política los puede llevar al abismo y la derrota política, quienes les darán el triunfo no están en las redes sociales, la mayoría de los milenials o silenials no saldrán a votar, el hartazgo y la apatía de los jóvenes por la política es enorme, así que no vayan con el canto de las sirenas, hasta aquí los comentarios del día de hoy, gracias por su lectura.

Para quejas y/o aclaraciones al correo: vgallardo@gmail.com