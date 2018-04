Marea Brava

Compartir ! tweet





RAFAEL DELGADILLO, es el coordinador de campaña en Cajeme del candidato del PAN a la presidencia de la república, RICARDO ANAYA. El Coordinador Estatal Luis Serrato Castell, fue quien tomó la protesta al equipo de trabajo que habrán de reforzar la campaña presidencial entre los cajemenses. Este último político, dijo que los números hoy en día están a favor de su candidato Anaya, presentando una encuesta de las que todos sabemos dicen lo que les conviene, porque si no, no hay paga, PERO EN FIN.

* UNA NOVEDAD…… El ex senador del PAN, Lic. Javier Castelo Parada, se suma al proyecto de campaña de la candidata por el PRI Lic. Sylvana Beltrones, cosa que ha sorprendido a muchos sonorenses y cajemenses, pues todos esperaban el apoyo para uno del PAN, pero no para uno del PRI… por algo les dicen PRIAN y por algo la gente anda desorientada de quien con quien, cuantos y de a como… OJOS VEMOS, CORAZONES NO SABEMOS.

Eduardo Flores

Después de unos días de vacaciones, ayer, retomamos nuestras labores cotidianas para nuestros lectores…….. FUERTES RUMORES DE POSBLE BERRINCHE de la Regidora de MORENA, maestra Gabriela Martínez, quien había presentado su renuncia por 90 días para buscar una aspiración política por su partido, y misteriosamente en el reparto, Alfonzo Durazo no le dio ¡NADA! Y ya quiere regresar pero se le olvida que primeramente se le tiene que tomar protesta a su suplente para que pueda tramitar su regreso, lo cual dudo, porque la mayoría de los regidores se opondrán a su regreso… YA VEREMOS QUE PASA………..

HELIODORO ENCINAS (hijo), de Ecología municipal, tuvo que desmentir el fuerte rumor entre los reporteros de comunicación de que había sufrido un grave accidente en motocicleta, con consecuencias catastróficas… LO BUENO ES QUE FUE UNA BURDA MENTIRA… Saludes amigo…………..

LA MAYORIA DE LOS PARTIDOS POLITICOS, traen su prietito en el arroz. Pues sí señor lector, no me dejará mentir que cada candidato a la alcaldía de Cajeme, llámese del partido que este sea, trae un candidato con mala reputación dentro de su gabinete, los cuales pienso yo, deberán salir a dar la cara para explicar ante la opinión publica de lo que se les señala por redes sociales y medios escritos… AHÍ SE LOS DEJO DE TAREA………….

RAUL ACOSTA TAPIA, está en la mira del ejido Vicente Guerrero. Los ejidatarios exigen su renuncia por corrupción y conflicto de intereses ante el Tribunal Agrario del Distrito 35… Se dice que el Delegado Estatal de la Procuraduría Agraria, pretende legalizar el despojo de que es objeto este ejido, mediante actos indebidos según demandas: 249¬¬-2017 y 67-2017. El manto de la impunidad sigue entre este tipo de funcionarios y no hay nadie que los ponga en orden. ¿A quien le manejará este despojo de tierras del ejido Vicente Guerrero Raúl Acosta Tapia?. He sabido que hasta la ciudad de México han ido algunos ejidatarios a interponer sus quejas y nadie les resuelve este problema de DESPOJO… ESTAN VIENDO QUE LA OLLA ES DE PRESION Y A PUNTO DE ESTALLAR Y NO SE DETIENEN……………

HACE DIAS, el Alcalde Faustino Félix Chávez le tomó la protesta a Olivia Lastra Martínez como nueva Oficial Mayor del Ayuntamiento de Cajeme, en sustitución de Alfonso Onofre Muñoz Peña.-.. ¿Adónde se iría Onofre?. De vago no creo. Todos traen la efervescencia política y no creo quiera quedarse fuera de la jugada, cuando los ánimos por un hueso están bien acalorados…….

EL CHILO SONQUI, va por una diputación local por el PAN. Hasta un hermano del Tocho Méndez anda tendido por un hueso. No quiere quedarse abajo y ya anda de coqueto con los panistas…………

LA CANACO ya mando invitaciones a los prospectos a un puesto de elección popular, para saber de fondo cual será la estrategia a aplicar en el sector comercio en caso de ganar alguno de los invitados. No importa del partido que este sea, simplemente quieren amarrar el compromiso, aunque dudan que vuelva una vez logren el triunfo electoral……….

LOS POLICIAS MUNICIPALES DE CAJEME, andan muy molestos con Antonio Fornes, por el trato déspota que hizo contra unos elementos de tránsito por el solo hecho de haber pretendido infraccionar a uno de sus hijos. CIRCULA un video por la redes sociales, donde claramente se escucha al titular del Distrito de Riego, proferir palabras altisonantes por demás vulgares, lo cual molestó a varios elementos y ya dicen que si se lo encuentran violando la ley y pretende hacer lo mismo por el llamado de atención, lo amarraran y se lo llevaran detenido, así le hable a quien le hable, ellos lo obligaran a respetar la ley de la SSPM. Tope en lo que tope.

HASTA UN PARO DE FUNCIONES ANUNCIAN DE SER NECESARIO, pues este despreciable sujeto no puede estar por encima de la Ley……………….. GRACIAS POR SU TIEMPO POR HOY ES TODO…… GRACIAS. PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12 -90-71