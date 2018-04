Politica Regional

Compartir ! tweet





La gente impedirá el fraude electoral, afirma hijo de AMLO..: “No van poder hacer el fraude electoral porque la gente ya lista para defender el triunfo de Morena”, afirmó el sábado en Cajeme, Gonzalo López Beltrán, hijo del candidato presidencial, al asistir a una reunión de evaluación para la defensa del voto… La candidatura de Orlando “Siri” Salido a Diputado Local por el XVI Distrito está firme, explica Alfonso Durazo Montaño, y es que la encuesta aplicada para seleccionar al candidato “es inapelable”. Durazo asegura que la decisión de proponer al pugilista fue del Partido del Trabajo… El PAN en Cajeme en los peores momentos de su historia por las imposiciones y el “valemadrismo” de Alejandra Lopez Noriega y Damián Zepeda, y a Ricardo Anaya solo le importó su candidatura presidencial… Ah, y al interior del partido causó malestar que la “Ramirada” siga acaparando posiciones: Carlos Castro que va como candidato a regidor es esposo de la regidora Reyna Isabel Ramírez, hija de Rodrigo Ramírez Rivera, también su hija Jackeline. El “Kala” Es el primero en la lista de regidores, es decir, la tiene asegurada aun si su partido no gana. Ah, metió hasta a su comadre. Qué cinismo!

“No van poder hacer el fraude electoral porque la gente ya lista para defender el triunfo de Morena”, afirmó Gonzalo López Beltrán, hijo del candidato presidencial, al asistir a una reunión de evaluación para la defensa del voto.

De bajo perfil y parco para responder a los reporteros, el hijo menor del primer matrimonio de Andrés Manuel López Obrador se mostró confiado de que en esta ocasión, su padre ganarà la Presidencia de la República.

“Ahí andan los priistas con Manlio (Fabio Beltrones), pero no van a poder porque hay más madurez política de la gente, ya se dan cuenta que en democracia no solo es salir a votar sino también defender el voto”, señaló.

Hay que recordar que la democracia no se implora sino que se conquista, agregó el coordinador nacional de la defensa del voto, mientras se disculpaba porque tendría una reunión en Los Mochis.

Habrá representantes en todas las casillas. Y Para defender el voto a favor de AMLO y la fórmula morenista, Alfonso Durazo aseguró que tendrán al menos un representante en cada una de las 3 mil 648 casillas que se instalarán en Sonora el próximo 1 de julio.

“Ya aprendimos la elección y no nos vamos a confiar; vamos a buen ritmo y con más participación en comparación con otros años”, resaltó el candidato al Senado, indicando, que a nivel estatal se lleva un avance del 70% en la formación de la estructura y que en el caso de Cajeme se tiene un 77% de representantes en las más de 500 casillas que se ubicarán en el municipio.

Bajar los precios de la gasolina y de la energía eléctrica, además de echar abajo reforma educativa que afecta a los maestros de México, son algunas de las iniciativas que defenderá Javier Lamarque Cano si los cajemenses dan su voto para que sea diputado federal.

Así lo expresó al iniciar sus actividades de campaña el candidato de Morena a la diputación del Distrito electoral 06 con sede en este municipio Lamarque Cano mencionó que su trabajo como presidente municipal de Cajeme (1997 – 2000) lo avala ante el electorado local.

“Generamos más empleos de los que se han creado en cualquier administración municipal en la historia de Cajeme, recibimos finanzas públicas que tenían cuentas negativas y entregamos finanzas sanas, desarrollamos programas sociales que beneficiaron a los habitantes de las colonias populares”, señaló.

Por su parte, Anabel Acosta Islas recorrerá la mayor parte del municipio con el fin de escuchar las expresiones ciudadanas y en conjunto con la sociedad, construir después una propuesta de trabajo seria, apegada a la realidad y no basada en ocurrencias.

Al asistir el pasado sábado por la mañana a la comunidad de Teras, la candidata de la coalición PRI-PVEM y Nueva Alianza, reiteró a los habitantes del área rural su más firme posición: “Quiero ser su Diputada”, dice la joven politica y profesionista. También estuvo en el Tunel y La Ladrillera

La ex senadora por Sonora, en encuesta de la consultora HT sale arriba por seis puntos sobre Javier Lamarque (38-32), aunque el morenista nos dijo el sabado que el tiene sus propias encuestas y que va arriba por seis puntos segun la consultora Markting. En ambas encuestas, Terencio Valenzuela apenas llega a los 10 puntos.

“He caminado todo mi Distrito y puedo decir que me identifico con la mujer “entrona” que quiere sacar adelante a sus hijos, pero también con esas familias que tienen valores bien arraigados y quieren un mejor futuro para Cajeme, a ellos son a quienes quiero representar”, expresó.

La candidatura del Siri está firme: Durazo. La candidatura de Orlando “Siri” Salido está firme pues -explica Alfonso Durazo Montaño- la encuesta aplicada para seleccionar al candidato “es inapelable”. Durazo asegura que la decisión de proponer al pugilista fue del Partido del Trabajo.

En los distritos donde no hubo unanimidad para una candidatura, como fue el caso del distrito XVI, refiere, la decisión de la alianza “Juntos haremos Historia” fue definir mediante una encuesta. Hay un acuerdo con la la alianza de que, quien saliera arriba en la encuesta, sería el candidato de Morena por ese distrito, reitera Durazo Montaño.

Es un sabojate: suplente del Siri. Para Gabriel Pérez Pérez, suplente de la candidatura de Morena en el Distrito XV, las acusaciones contra el boxeador son parte de un sabotaje de sus adversarios por el peligro que representa en las urnas.

“Tienen miedo a que llegue al Congreso un verdadero representante del pueblo que defienda a los obreros, pues así como defiende su corona en el ring, el Siri va defender a las clases populares”, considera.

Mientras que el lado de los blanquiazules, pese a la desbandada de un grupo de militantes hacia Morena y Movimiento Ciudadano y la inconformidad de otros por la designación de candidaturas, el Partido Acción Nacional en Cajeme… y sin embargo de mueve.

Hace unas semanas, Héctor Rodríguez Camacho, Fructuoso Méndez, José Pedro Contreras, Andrés Salas Sánchez, entre otros panistas, se sumaron a Morena, en tanto Nidia Ruiz, ex candidata al Distrito 06 en el 2015, cuestionó la forma en que se eligieron los candidatos panistas. Y es que al interior causó malestar que la “Ramirada” siga acaparando posiciones: Carlos Castro que va como candidato a regidor es esposo de la egidora Reyna Isabel Ramírez, hija de Rodrigo Ramírez Rivera. Es el primero en la lista de regiddores, es decir, la tiene asegurada aun si su partido no gana.

Marcos Fernando Icedo Zamora, dirigente del PAN cajemense, negó que al interior de su partido haya división y sostuvo que los candidatos designados están en condiciones de competir este próximo 1 de julio. “Claro, vamos a ganar”, respondió en automático, mientras despejaba los rumores de que abandonaría el partido albiazul. “Yo hablo por mí, yo sigo siendo panista, yo no me voy del PAN”, remarcó.

Muy aplicado, tratando de levantar los ánimos de la escasa militancia, se escuchó a Emmanuel López Medrano, al momento de la foto grupal de los candidatos: “Vamos a ganar la Presidencia de la Republica con Ricardo Anaya”. Pero bueno, muy digno el que el Dr. Icedo haya levantado duramente la voz ante el CDE de Alejandra López Noriega.

El mismo sábado presentó su fórmula local en alianza con el Partido de la Revolución Democrática, fórmula encabezada por el exdirigente albiazul, Rafael Degadillo Barbosa, candidato a la alcaldía de Cajeme, y lleva como síndica a Martha Patricia Espinoza Casillas.

La planilla de regidores es la siguiente: Alberto Carlos Castro Franco, Beatriz del Carmen López Otero, Félix Rafael Silva López, Alejandra Durán Ortiz, Alejandro Martínez Soto, Carmen Balaguer Galindo, Héctor Armando Madrigal Salazar, Ángela Estrella Álvarez, Gabriel Humberto Ochoa Jara, María Esthela López Echeverría, José Ramón López García y María D. Félix Aguilar.