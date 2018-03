Politica Regional

Compartir ! tweet





Rogelio Díaz Brown quien fungía como Secretario de Desarrollo Social en el Gobierno Estatal de Sonora presentó su renuncia el pasado viernes a su cargo para ser el coordinador de la Campaña del candidato presidencial de la coalición “Todos por México” José Antonio Meade en el estado.

A través de su cuenta de twitter, el ahora exfuncionario dio a conocer la noticia donde agradeció a la Gobernadora Claudia Pavlovich la confianza al ser designado en el cargo al cual ahora renuncia para dedicarse a una nueva tarea expresó en el texto el propio ex alcalde de Cajeme.

En un part de twitts, dice: Rogelio Diaz Brown. @rogeliodbr. Agradezco a la Gobernadora @claudiapavlovic su confianza al designarme secretario @SEDESSON reto que asumí con integridad y respeto. Renuncié al cargo y hoy emprendo una nueva tarea a la que dedicaré mi empeño, pensando siempre en lo mejor para los sonorenses.

El cajemense será designado coordinador de campaña de José Antonio Meade en el estado de Sonora, cargo que llevaba el ahora también aspirante a una diputación local Ulises Cristópulos Ríos, y precisamente, ambos tomaron protesta aqui en Obregón ante el coordinador territorial zona noroetre del pais, Manlio Fabio Beltrones Rivera.

En mas de la visita del ex gobernante desde la tarde-noche del domingo, ayer desde las 10:00 horas en uno de los saloncitos del Fiesta Inn, atendió diversas audiencias privadas ta agendadas, una de ellas con el candidato a la Alcaldia de Cajeme, Emeterio Ochoa Bazua, con quien este columnista platicó un rato con el en pasillos del inmueble.

Mas tarde, poquito después de las 12:15 horas, salió rumbo al evento fuerte, el del Country Club, a donde llegó poquito antes de las 12:30, donde ya lo esperaban cientos de priistas, ya estando ahi Ulises Cristophulos Rios y Rogelio Diaz Brown, coordinadores estatales de la campaña presidencial de Mead.

También la presencia del coordinador de los diputados locales priistas en el Congreso, Epifanio Salido Pavlovich, asi como los diputados Javier Villarreal Gámez, Brenda Jaime Montoya, Kitty Diaz Brown, José Luis Márquez y Omar Guillén Partida, asi como el dirigente de la CTM Cajeme, regidor Fernando Millán Harrison.

El dirigente estatal cetemista, tuvo a bien tomarse una fotografia con sus amigos, los exalcaldes Eduardo Estrella Acedo y Sergio Gastélum de la Vega, quienes estaban en primera fila, y en cuanto Beltrones Rivera se dirgia a tomar su asiento, saludó a ambos de mano, también junto a Agapito Parra Mares y Fernando Millán.

Por cierto, antes del arribo del coordinador territorial Beltrones, en la puerta de entrada platicaban el exdirigente cetemista de Cajeme Antonio Valdez Villanueva y su amigo Amin Murue, amigo personal de Manlio, en tanto que el empresario Ricardo Mazón Lizárraga, ante el lleno completo en el salón del evento, prefirió quedarse por fuerita, habiendo un servidor platicado con él un buen rato.

En otros asuntos, por separado, mediante operativo coordinado con las distintas dependencias de los tres órdenes de gobierno y agrupaciones de la sociedad civil, que iniciará este jueves 29 de marzo y concluirá el domingo de Pascua, se busca reducir las situaciones de riesgo para lograr una Semana Santa blanca en el municipio de Cajeme, manifestó el Secretario del Ayuntamiento, Marcelo Calderoni Obregón, en representación del Alcalde Faustino Félix Chávez.

En conferencia de prensa, Calderoni Obregón dijo que las autoridades hacen lo posible por prevenir que haya incidentes que afecten la integridad física de los paseantes, pero se requiere de la colaboración de la misma ciudadanía, tomando conciencia de que se deben atender las recomendaciones emitidas por las distintas dependencias, velando por la seguridad de sí mismos y de sus familiares.

Señaló que, aunque se desplegarán los elementos suficientes de la Policía Municipal como del Departamento de Tránsito para el operativo de Semana Santa, no se descuidará la ciudad, por lo que se llevarán a cabo en áreas residenciales y comerciales los recorridos conjuntos de vigilancia entre la SSPM y la Policía Estatal, para evitar que los ciudadanos que salgan de sus casas para ir de paseo sean víctimas de la delincuencia; recomendó además a quienes saldrán de su hogar, a tomar las medidas de precaución.

En mas información sobre el evento encabezado ayer por Manlio Fabio Beltrones, El PRI no hará campañas negras. “Las campañas negras son para personas sin ideas, por eso el PRI no hará uso de dichas campañas”.

A su llegada al Country Club de esta ciudad, donde tomó protesta a los coordinadores de la campaña de José Antonio Mead en el sur de Sonora, Beltrones calificó como oportunistas a militantes del PRI que han cambiado de partido.

Esto se debe a la falta de identidad ideologica, dijo.

“He visto que hoy por la falta de identidad de los partidos políticos, todos están sufriendo un desvío, se van de un partido a otro, en un sentido de oportunismo porque han perdido su ideología”.

En esta elección, añadió, se juega el futuro de México, en nuestro país nadie quiere ser engañado. “Estamos seguros que José Antonio Meade es el candidato con mayor seriedad y propuesta para el pa

En mas del operativo de la semana mayor, María Luisa Zamorano Rodríguez, coordinadora de la Unidad Municipal de Protección Civil, desde 15 días previos a la Semana Santa han venido trabajando en coordinación con las autoridades de auxilio, protección y vigilancia, haciendo recorridos de inspección en los balnearios instalados rumbo a la presa.

Mientras tanto, el Alcalde Faustino Félix Chávez tomó protesta a Gerardo Sastré Iriarte como nuevo Secretario de Imagen Urbana y Servicios Públicos del Municipio de Cajeme, en sustitución de Marcelo Calderoni Obregón, quien recientemente asumió el cargo como Secretario del Ayuntamiento. Previamente Sastré Iriarte se desempeñaba como Subsecretario Técnico de Imagen Urbana y Servicios Públicos.