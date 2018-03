Marea Brava

Compartir ! tweet





Eduardo Flores

LA DIRECTORA DE OOMAPAS, CECILIA ANTILLON ROSAS, tiene mucha razón al decir que el uso responsable y cuidado del agua nos corresponde a todos, y no nada más a las autoridades.

Ayer lo dijo en la celebración por el DIA MUNDIAL DEL AGUA, EN UN FORO ESTUDIANTIL, destacando los retos que enfrentamos como ciudadanos ante el grave panorama vivimos todos los días, convocando a toda la sociedad a elevar el nivel de conciencia acerca de este delicado tema, el cual ya es preocupante a nivel mundial y todos debemos ser más responsables en el CUIDADO DEL VITAL LIQUIDO…

SE VEIA VENIR y parece ser se hará realidad la renuncia (Despidos) de varios empleados del H. Ayuntamiento de Cajeme, todo ello para reestructurar la nómina de los empleados de todos los niveles administrativos… Se acerca el final de la actual administración y es hora de hacer números transparentes de los activos con que cuenta Tesorería Municipal de CAJEME, para dejar números reales a la autoridad entrante…

LOS SIGUIENTES DIAS SERAN DE TRANQUILIDAD para todos los ciudadanos cajemenses, pues muchos aprovecharán la semana santa para salir a descansar con sus familias a los diferentes lugares turísticos que ofrece cada municipio de nuestra entidad federativa… Espero y los precandidatos y candidatos de todos los partidos políticos hagan lo mismo, aunque algunos se quedarán para armar estrategias con sus equipos de trabajo para lograr el triunfo electoral de este 2018; se entiende que no todos disfrutarán de estos días vacacionales, porque hay algunos que pretendieron llegar a una candidatura y no lo lograron con sus berrinches, aseverando que aprovecharán estos días de descanso para recapacitar y analizar donde cometieron los errores que los llevaron al fracaso y al rechazo de su propia militancia, porque hoy en día caminan por las calles de la ciudad como si fueran unos apestados, pues todos los rechazan por traicionar los protocolos de disciplina política de sus partidos ante la opinión pública, así como lo han hecho varios oportunistas que no esperan se les llame del partido, sino que quieren agarrar el hueso a como dé lugar, sin respetar las decisiones de sus dirigentes de partido… POBRES ILUSOS… ANDAN BIEN ARREPENTIDOS Y SIN SOLVENCIA MORAL………………

HOY HABRA SESION DE CABILDO. Los puntos a tratar en el colegiado de los regidores de los diferentes partidos políticos serán diversos y atendidos a través del debate, porque es aquí donde se define la postura de cada regidor para tomar los acuerdos pertinentes que con lleve a un mejor beneficio de los ciudadanos de Cajeme………….

REALIZA AYUNTAMIENTO CONCURSO MUNICIPAL DE ORATORIA PARA PREPARATORIAS 2018. A través de la Dirección de Educación Municipal se realizó el Concurso Municipal de Oratoria 2018 para escuelas preparatorias y aquí, el Secretario de Desarrollo Social, Jesús Humberto Saldívar Vargas reconoció, a nombre del Alcalde Faustino Félix Chávez, a cada uno de los participantes quienes, gracias a su talento, capacidad y entusiasmo se dieron cita para competir en la oratoria, calificada como "el arte del buen hablar".