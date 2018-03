Politica Regional

Compartir ! tweet





De acuerdo con las encuestas de TM Reporte, MORENA está en primer lugar en las preferencias, de hecho, AMLO por primera vez desde que inició sus campaña electoral hace 18 años aparece en primer lugar en Sonora con 30.8%, en segundo lugar José Antonio Meade con 20.9% y en lejano tercer lugar Ricardo Anaya con el 12.4%… Entre tanto, el Instituto Estatal Electoral de Sonora, resolvió en favor de la validez de candidaturas independientes en Cajeme para Rodrigo Robinson Bours, y los aspirantes a diputados locales Andrés Márquez, Jesús Ramón Chávez y Roberto Vargas. La aspirante a Sindical Municipal en la misma planilla, es Elisa Irene Palafox Valenzuela… En la sesión ordinaria del Congreso Local de ayer jueves, que por cierto fue muy productiva y positiva, se aprobó una reforma a la Ley del Isssteson propuesta por la diputada cajemense Brenda Jaime Montoya, además se propuso tipificar como delito el robo en cultivos de camarón y otras especies similares en granjas acuicolas

También aparece Margarita Zavala con 4.5% en las preferencias, esto hasta hace poco era impensable, porque la izquierda representada por el PRD con mucho trabajo pasaba los dos dígitos, esto es para que en el PRI se prendan todas las alarmas y no se diga en el PAN, que insiste en estar corriendo militantes por sus dedazos.

MEJOR EN EL SENADO.- Donde el PRI toma ventaja, de acuerdo a TM Reporte es en la campaña al Senado, porque aquí está la dupla Maloro Acosta y Sylvana Beltrones con 31.7%, seguido de Lily Tellez y Alfonso Durazo con 21.3% y en tercero Toño Astiazarán y Leti Cuesta con 13.1% de las preferencias, desde luego que estos números son previos a que arranquen las campañas electorales en forma y donde las cosas pueden cambiar y en serio.

Con todo, sería la primera vez que el PAN inicie una campaña en Sonora con tanta desventaja y con el riesgo de empeorar si le siguen pegando a Ricardo Anaya, y con otra, insisten en incorporar candidatos ligados al padrecismo, lo que aumentará el voto de castigo de los sonorenses. Craso error.

REFUERZOS DE PRIMERA.- Por lo pronto, el equipo de Toño Astiazarán comenzó a prepararse para remontar números en las encuestas y como uno de los primeros pasos fue incluir en el área de Comunicación a Carlos Díaz Ayoub, una adquisición de primera porque sin duda es uno de los mejores operadores de prensa que hay en la comarca.

Ahora, le tienen que dar herramientas para que cumpla con su objetivo cosa que sin duda lo va a lograr, Carlos no la tiene fácil, pero en peores se ha metido y ha salido bien librado, refuerzos como estos deben conseguir y no dejar que se vayan los buenos elementos.

PEPE EL REGAÑADO.- El que se aventó una buena autocrítica fue José Antonio Meade al reconocer públicamente que todavía no le haya el modo para ser candidato estilo PRI. Dijo que sus “asesores de imagen” le han llamado la atención por la forma en que se comporta, habla y se viste. Asegura que le dicen: “Oye, fíjate que no pronuncias la e. Hablas como fresa, te vistes fatal, no sabes cómo caminar y te sientas chueco”.

Total que lo traen bien asoleado con tantas observaciones, al final, se ve que los va a mandar por un tubo porque dijo “siendo como soy… voy a acabar ganando la elección en julio”, pero bueno, en pocas palabras, ni le busquen por el lado de la imagen, porque seguirá haciendo, diciendo, vistiendo y caminando igual, además, para eso es el candidato. Digo.

Entre tanto, durante Comisión de Candidaturas Independientes en el Instituto Estatal Electoral de Sonora, resolvió en favor de la validez de candidaturas independientes en Cajeme para Rodrigo Robinson Bours, y los aspirantes a diputados locales Andrés Márquez, Jesús Ramón Chávez y Roberto Vargas.

Los independientes de Cajeme, se encuentran a la espera de que el organismo electoral notifique sobre la entrega de constancia que los acreditará como candidatos independientes a la presidencia municipal del Cajeme y a los distritos XV, XVI y XVII, en tanto, no se resolvió sobre el caso Hermosillo. La aspirante a Sindical Municipal en la misma planilla del empresario Bours Castelo, es Elisa Irene Palafox Valenzuela,

Los aspirantes a regidores en la planilla que encabeza Rodrigo Bours son:

María Dolores Retes Valenzuela, sector 1; Raúl Alemán Tavizón, sector 2; María del Rocío López Romero, sector 3; Edgar Rafael Balderrama Leyva, sector 4; Jesús Rubén Montes Alvarado, sector 5; Sara Gisela Lara Colmenares, sector 6; Ana Ligia Hamed Lamas, sector 7; Carlos Alberto López Ochoa, sector 8; Ricardo Saucedo Gómez, sector 9; Carolina Montes, sector 10; Myrna Guadalupe Bernal Palafox, sector 11, Fernando Soto Ayala, sector 12.

En mas de este logro de Rodrigo Bours, aunque faltan las impugnaciones de rigor por parte de los partidos registrados y muy en especial del PRI, ayer a media mañana, el tremendo cocoreño Chito Zamora llegó con amplia sonrisa a una de las dos mesas largas cafeteras, aunque dos dias antes decia que el arroz ya se habia cocido, valiendo la pena felicitarlo ya que él fue uno de los promotores y receptores de firmas ciudadanas a favor de la causa del empresario de la construcción, de la actividad acuicola, de bienes y raices y demás.

El Chito charlaba también ahi en ese lugar con el agricultor Antonio Francisco Gándara Aztiazarán, suegro de Rodrigo Bours Castelo, quien por cierto un dia antes se dio una descolgada a la cafeteria del Motel San Jorge, para felicitar de manera personal a Don Sergio Gastélum de la Vega, por el publico y sorpresivo reconocimiento que el martes le hiciera el Secretario de Economia, Ildefonso Guajardo, en la inauguración de las nuevas instalaciones de la cervecera Constellation Breads, lo que dejó a medio mundo ahi presente muy sorprendido.

Don Sergio era acompañado ahi en su mesa diaria cafetera del San Jorge, por el empresario Federico Dabdoub, quien por cierto el año pasado compró en Tijuana los terrenos donde se encontraban las instalaciones de la distribuidora de la cervecera Corona, incursionando ahi mismo con mucho éxito su empresa ALASA, pero en otro lugar de la fronteriza ciudad también ese dia con el grandote de Guamuchil, Sinaloa, en su mesa, el reconocido jurisconsulto Pedro Haro, el veterano deportista de mil batallas y vendedor de carros de la Chrysler, Manuel Cadena, y un servidor.

En mas de buenas acciones, el diputado local Omar Guillén Partida, propuso ayer en la sesión ordinaria del Congreso Local, tipificar como delito el robo en cultivos de camarón y otras especies similares en granjas acuicolas. “Debemos proteger esta actividad que genera mas de 15 mil empleos en Sonora”, demandó el legislador, ah, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura en Sonora, realizó esta semana un operativo de inspección y vigilancia en la presa General Álvaro Obregón (Oviáchic).

Marco Antonio Ross Guerrero, Subsecretario de la dependencia, dijo que el objetivo es aplicar, de manera correcta, la Ley de Pesca y Acuacultura del Estado de Sonora y mejorar el plan de manejo de los recursos pesqueros y acuícolas en la presa, destacando que en distintos puntos localizados en las inmediaciones de la presa conocida como Oviáchic, llevan a cabo filtros y recorridos en agua, verificación a los campamentos pesqueros y embarcaciones pesqueras deportivas y comerciales, para detectar producto sin sustento y artes de pesca prohibidas. También en la susodicha sesión ordinaria legislativa, que por cierto fue muy productiva y positiva, se aprobó una reforma a la Ley del Isssteson propuesta por la diputada cajemense Brenda Jaime Montoya, mencionándose que actualmente, el contrato colectivo de trabajo de la institución otorga sólo un máximo de licencia para estos casos, siendo asi que se protejen los derechos de los niños, al otorgarse a los empleados del Gobierno del Estado, una licencia especial con goce de sueldo para cuidar a un hijo con una enfermedad discapacitante.