¡Grupos políticos de poder en Sonora hacen alianza con la familia Bours de Cajeme para romper poderío de Beltrones: Ramón Corral!

* En Sonora forman “TUCON” contra Beltrones y Ricardo Mazón para romper su poderío que es el objetivo afirma Ramón Corral, Eduardo Bours, el “Borrego” Gándara, Guatimoc Yberri, Astiazaran, Prospero Ibarra, Bulmaro Pacheco, Abel Murrieta entre muchísimos más.

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- En Hermosillo Sonora las cosas se están poniendo más graves de lo que pensábamos, los políticos ya están hartos del gran poderío que demuestra Ricardo Mazón al ser el que las manda cantar en Sonora en todos los aspectos, negocios, diputaciones, alcaldías, puestos de confianza, él pone todo hace y deshace en Sonora a su libre albedrío, es el dueño del sexenio de Claudia Pavlovich, por tal motivo Ramón Corral panista reconocido de hueso colorado dijo públicamente y sin ningún miedo a represalias que ya basta, dijo que ya es hora de romper ese gran poderío de Beltrones y Ricardo Mazón en Sonora.

Por eso nos estamos juntando ya varios grupos en Sonora para unirnos y derrocar ya a Manlio y a Ricardo en las urnas, yo cedi mi candidatura a Antonio Astiazaran al senado de la república porque él va a ganar, tiene mucha gente además ya hicimos una alianza con la Familia Bours de Cajeme para estar más fuertes dijo Ramón Corral, menciono también que el “Borrego” Gándara, Bulmaro Pacheco, Prospero Ibarra, el “Pitillo” Guerrero, Guatimoc Yberri, Otto Claussen entre otros muchísimos más que nos estamos uniendo cada quien con sus grupos políticos para ya derrocar y acabar con tanto poderío de Manlio y Ricardo Mazón en Sonora.

Nadie puede hacer negocios en sonora si Ricardo Mazón no quiere, ellos se adueñaron del estado y eso ya hay que pararlo en las urnas haciendo perder a todos sus candidatos, asegura Ramón Corral representante y vocero de “TUCON” que el Maloro no será senador porque no le alcanzaran los votos y que Sylvana está peligrando perder también porque MORENA tiene mucha fuerza en Sonora y podrían mandar al PRI a la tercera fuerza política en el estado y así perdería Sylvana también.

Bueno eso dice Ramón Corral y lo dijo ante reporteros del grupo compacto de periodistas de Sonora, así que aguas, a algo se atiene Ramón Corral y además dice que ya demasiados políticos fuertes y con grandes grupos de gente se les están uniendo en Sonora para ya derrocar a Manlio y a Ricardo para quitarles ya tanto poderío en Sonora.

La verdad esta preocupante lo que declaró Ramón Corral, pues a ver qué pasa amigos lectores, yo nomas les informo lo que está pasando en Hermosillo y en Sonora, no conozco a Sylvana no he tratado nunca a Manlio, a Ramón Corral si lo conozco y se que por algo declaro todo eso de que ya están hartos de tanto poderío de Ricardo Mazón y Manlio en Sonora, pues a ver qué pasa amigos lectores y pues el tiempo lo dirá todo.