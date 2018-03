¡En política no hay dignidad, ni vergüenza solo quieren el poder al costo que sea, Abel, Salas, Tocho, Astiazaran, etc!

Compartir ! tweet





Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- El comentario de Sonora de hoy lo enfocaremos en los políticos que no tienen dignidad ni vergüenza, esta plenamente comprobado que a ellos lo único que les interesa es el poder por el poder al costo que sea, no es posible lo que esta pasando con muchos políticos que al no cumplirseles sus caprichos a los que siempre han estado impuestos cada quien en sus respectivos partidos luego luego quieren renunciar.

La verdad da tristeza ver a políticos arrodillarse para conseguir así lo que quieren, fíjense amigos para muestra bastan varios botones por ejemplo el hombre de ley como le dicen al diputado federal por Cajeme Don Abel Murrieta este señor despotrico, hablo pestes del PRI cuando no le dieron la candidatura a la presidencia municipal de Cajeme, inclusive renuncio al partido el día 3 de marzo del 2018 y ahí esta la renuncia la tiene el señor Gilberto Gutierrez, presidente del PRI estatal.

No conforme con eso Abel se va y negocia con el PAN Y obtiene momentáneamente la candidatura del PAN a la alcaldía, cuando esto sucede los rebeldes del PAN pegan el grito en el cielo por todo lo que Abel había hecho cuando fue diputado local en contra del PAN y de Guillermo Padres, fue muy crítico en contra del PAN le recordaron todo eso al líder nacional Damian Zepeda y con la recomendación de Manlio le quitaron inmediatamente la momentánea candidatura del PAN.

También para variar Abel patalea se va al congreso de la unión retoma su diputación federal y se quiere hacer diputado independiente, pero el “Borrego” Gándara cuadra a la que también pertenece Abel Murrieta platica con él le dice que reconsidere y que él le buscaría un acercamiento con los candidatos a senadores por Sonora Sylvana Beltrones y Maloro Acosta, ademas de que el “Borrego” estaría así matando dos pájaros con la misma piedra, porque el PRI estaba perdido en Cajeme y así también queda bien con Ricardo Bours cobijando a Abel.

El asunto es que Abel era el afectado, el despreciado y apestado en el PRI Cajeme y sin tal vergüenza y sin dignidad política Abel rápido acepto reunirse con Sylvana y el Maloro y mas rápido que inmediatamente acepto la coordinación en el Sur de Sonora de los candidatos del PRI al senado de la república, la verdad y todo lo que dijo hace días Abel del PRI que era el peor cochinero ese partido como y con que cara les dirá a la gente del sur de Sonora que voten por el PRI si él acaba de decir que ese partido es de lo peor y que por eso renuncio a el, no me imagino a Abel ahora alabando a los candidatos del PRI y hablando bien del PRI, la verdad que poca m…. esa es la verdad.

Ahora quien le garantiza al PRI Sonora, al Maloro y Sylvana que Abel les jugara derecho o nomas de los dientes para fuera, aguas PODRÍAN ESTAR DEJANDO EL BANCO DE SANGRE EN MANOS DE DRACULA, esa es la gran verdad y así muchos políticos como Andres Salas no le dieron nada en el PAN y se fue a MORENA, el “Tocho” Mendez igual no le dieron nada en el PAN y se fue a MORENA, Antonio Astiazaran otro peor también no le dieron nada en el PRI y se fue al PAN.

Hay mucho políticos mal agradecidos e ingratos porque todo lo que tienen lo hicieron ahí en los partidos que hoy abandonan por caprichos y por convenencieros, y si no al tiempo amigos lectores.