¡En México Canek Vazquez Gongora secretario particular de Manlio Fabio Beltrones renuncia al PRI!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- El secretario particular de Manlio, ex diputado federal, ex dirigente del frente juvenil del PRI, ex secretario de la CNOP renuncia al PRI porque no aguanto tanto cochinero, hoy el PRI no es el partido donde yo me forme, hoy el PRI esta de lo peor, hoy el PRI lo miro muy mermado por las malas decisiones tomadas en los últimos meses, “Me voy y renuncio dijo”.