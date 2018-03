Marea Brava

Compartir ! tweet





Eduardo Flores

HOY LLEGA A HERMOSILLO EL CANDIDATO QUE MAS PREOCUPA a la militancia del PRI y del PAN; Andrés Manuel López Obrador, llegará a tierras sonorenses en gira de trabajo, para armar la estructura de los aspirantes a candidatos organizados del estado y municipios del partido MORENA…

Este fenómeno social, será recibido por el líder estatal Alfonso Durazo, acompañado de su suplente el destacado empresario Arturo Bours Griffith y del aspirante a candidato por la alcaldía de Cajeme, Omar Serna… Todos ellos traen bajo la manga una estrategia Nacional, que sorprenderá a más de cuatro pesos pesados…

EL VOTO DE CASTIGO de los mexicanos contra el PRI y el PAN dará un rotundo triunfo electoral ha MORENA a nivel nacional y obligará a Alfonso Durazo a renunciar a su peldaño político y pasaría a ocupar una posición de seguridad nacional, claro está, que el empresario de grandes ligas, o mejor dicho su suplente, pasaría a ocupar el curul del senado de la republica calladito la boca… CUIDADO CON LOS DE MORENA… VIENEN POR TODO Y contra todos los malos servidores públicos, que se han enriquecido de una manera arbitraria y corrupta……………

UN INFORME DE ACTIDADES muy completo, fue el que presentó la Presidenta del Voluntaria DIF-Cajeme de este municipio, Lic. Ena Olea de Félix, ante diversas personalidades del Estado y del municipio de nuestra entidad. Nadie pone en duda el sentido humanista que ha demostrado la primera dama hacia los más desprotegidos, por ello, varios opinaron que ha desarrollado un excelente trabajo al frente de esta noble institución… FELICIDADES POR ELLO…………….

INCONFORMA Al Presidente Municipal Faustino Félix Chávez el transitar de LA POLICIA RURAL por calles de la ciudad sin portar los uniformes policiacos, ocasionando perturbación y alarma entre la ciudadanía cajemense, al hacerlo en unidades no identificadas y a gran velocidad. Este llamado de atención fue para el C. Porfirio Yepiz, Jefe de la Policía Rural, y llegó con copia para el General Cortez de la IV Zona Militar, así como para el Coronel Carlos Enrique Rodríguez Rojo del 60 Batallón de Infantería y para el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sonora Lic. Adolfo García Morales… Y ES CIERTO… Causaron mucho temor y pánico entre la gente de Cajeme…………..

LLEGARAN DOS FRENTES FRIOS A SONORA … La UEPC llama a extremar precauciones por vientos fuertes, descenso de temperaturas, con probabilidad de lloviznas dispersas e intermitentes, ya que se espera el ingreso del frente frío número 37 para este día jueves… TODOS ANDAMOS LOCOS POR LA INSEGURIDAD, EL CALOR Y LA POLITICA, y ahora llega de nueva cuenta este jodido frio a tierras sonorenses… HAY QUE ABRIGARSE…………….

SOLICITA SINDICATO NACIONAL MINERO DE CTM, SE NIEGUE EL REGISTRO COMO SENADOR A NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA. Dice Javier Villarreal que pretende utilizar el fuero de una Senaduría plurinominal, como escudo de protección para seguir actuando impunemente en contra de los mineros… Además asegura que tiene un impedimento legal, pero sobre todo, un impedimento moral al no responder por los 55 millones de dólares que se encuentran desaparecidos desde hace varios años…! CUIDADO Villarreal!. Creo andan iguales o peor que él en números chuecos, y tú también podrías ser cuestionado por algunas propiedades que se te señalan con tanta insistencia desde algunos puntos del Estado de Sonora…… LA ZORRA NUNCASE VE LA COLA.

