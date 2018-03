Politica Regional

Compartir ! tweet





El PRI y Los Pinos tienen una bomba de tiempo en la mano que tienen que desactivar antes del sábado, y se trata de la lista de los diputados federales plurinominales, porque son muchos los que quieren y de acuerdo a los resultados esperados, serán pocos los que alcancen. Recordar que toca un diputado por cada 3.5% de la votación, con el riesgo de que el PRI se vaya a tercera fuerza electoral y entonces quedarían solo unas cuantas posiciones para hacerlas efectivas… Por esto intentaron un sabadazo el pasado fin de semana con una lista que soltaron en redes, pero que luego tuvo que salir la dirigencia nacional a desmentir, ahi iba Ernesto Gándara como segundo lugar en la primera circunscripción, pero el colmo de los colmos, es que se quiera meter en esa lista al junior de Pepechon, quien siempre ha vivido en la capital mexicana, de ahi que alguien de acá de Sonora se haga escuchar para evitar semejente afrenta… Este jueves en la capital sonorense, y en presencia de AMLO, se darian a conocer los nombres de los posibles candidatos a las principales alcaldias y al Congreso del Estado, sin descartar que se vayan por candidatos externos a las alcaldias, estando en riesgo de quedar fuera Omar Serna, el mas mencionado hasta el momento en Obregón!

Por esto intentaron un sabadazo el pasado fin de semana con una lista que soltaron en redes, pero que luego tuvo que salir la dirigencia nacional a desmentir, ahi iba Ernesto Gándara como segundo lugar en la primera circunscripción, bueno, aun asi, el borrego estará en los primeros lugares de la ansiada lista de prospecto para ir de plurinominales a la próxima Legislatura Federal, dentro del cinco al numero uno, eso delo por seguro, lector.

CACIQUES Y CUOTAS.- El problema para el PRI es que tiene que cubrir una gran cuota con los grupos de poder, quienes están pidiendo posiciones para personajes que no ganarían ni una elección de kínder si compitieran en forma abierta, además, son un montón de venerables dinosaurios y funcionarios de gabinete que quieren quedar amparados por el fuero, pero si hacen eso, dejan a mucha gente dolida y con el riesgo de que se vayan del partido, como ha venido pasando hasta ahora.

De plano no la tiene fácil y el planchado debe quedar listo a más tardar para el viernes, el problema que todos quieren y no hay para todos, la bronca será luego como los van a contentar, en fin, veremos las sorpresas que nos tiene el PRI para el sábado, porque ya ven que sus estrategas están actuando como si fueran de punteros en las preferencias electorales.

COMIENZAN LOS ERRORES.- En las columnas nacionales están comentando que ya comenzaron los viejos errores de Andrés Manuel López Obrador cuando se pone en punta en las preferencias electorales, el primero fue la amenaza velada a los empresarios en la convención de banqueros con eso de “soltar al tigre”, si bien es cierto que dejó en claro que no sería su culpa si la indignación de la gente toma la calle, tampoco iba al caso la amenaza. La otra, es negarse a participar en los debates con los otros aspirantes.

Con esto ya le están poniendo agenda y lo obligan a estar a la defensiva. Puede pasar lo mismo que la vez anterior, apostarle al blindaje y la ventaja en encuestas, pero esto puede cambiar, pero bueno, cada quien con su estrategia. Ah, este jueves en la capital sonorense, y en presencia de Andrés Manuel López Obrador, se darian a conocer los nombres de los posibles candidatos a las principales alcaldias y al Congreso del Estado.

DEFINIR ESTRATEGIA.- Pero no creemos que eso le quite el sueño a AMLO, y como prueba es que mañana estará por estas tierras, pero ahora no viene para encabezar mítines de apoyo porque se supone que está en veda electoral, seguramente viene a algo más interesante, que es hablar personalmente con muchos personajes que están deshojando la margarita para decidirse si le entran o no le entran con Morena por alguna candidatura.

Se dice que hay incluso algunos empresarios a los que les han cantado las sirenas y pueden dar el si de pecho, vamos a ver si hoy dan a conocer el programa y algo que puedan filtrar.

PIENSAN IMPUGNAR.- Parece que la CTM prepara una impugnación contra la candidatura de Napoleón Gómez Urrutia, argumentando que nadie con doble nacionalidad puede ser candidato a un puesto de elección popular. No sabemos si eso está consignado en la ley, lo que si, es el asunto de la residencia, pero lo otro quien sabe, como la pinten, los cetemistas aseguran que Napito solo representa un 10% de los trabajadores mineros del país, por lo que no es una amenaza real ni tampoco una enorme aportación de votos.

Lo más seguro es que tenga otro tipos de atractivos para ampararlo con una candidatura, pero bueno, eso es lo que corre por la red, pero igual puede ser puro rollo, pero lo peor del caso es que esa puntada de AMLO, de pretender hacer senador a ese pillon que nunca se ha metido a trabajar a una mina, ni de cielo abierto, pudiera crearle serios problemas, por ejemplo, en Cananea y Nacozari, la mayoria de los mineros estaban con el, el Peje, pero con eso de Napito le han retirado su apoyo.

BUENOS Y MALOS.- Muy a su estilo, Donald Trump volvió a dejar la víbora chillando en su visita a los modelos que se usarán para su mentado muro. Pero ese no fue la bronca, total, allá con sus locuras, sino lo que dijo en su discurso al referirse a México. Resulta que este compa salió ahora con el rollo de que tiene una gran relación con el presidente México, del que dijo que era un “hombre maravilloso y un tipo estupendo”. Pero luego se metió al tema electoral al señalar que

“Tienen unas elecciones pronto. Creo que tienen algunos candidatos que son muy buena gente, y tienen algunos que, quizá, no son tan buenos. En cualquier caso, lidiaremos con ello, sea quien sea el vencedor”, lástima que no precisó quienes son los buenos y quienes lo no tan buenos, nomás para tener una idea de como nos están viendo desde la Casa Blanca, total, que solo dejó la víbora chillando y a todos con la duda, bueno, ese es su estilo, con un loco no se puede hablar ni negociar, ya ven que hasta al Secretario de Estado Tillerson corrió.