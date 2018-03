¡En Huatabampo Ramón Díaz Nieblas ganara de calle la presidencia municipal afirman huatabampenses!

Compartir ! tweet





Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Estamos contentos porque el PAN volvió aponer de candidato a la alcaldía al CHAVALO Ramón Díaz Nieblas, es un buen político fue un gran presidente municipal cuando gobernó Huatabampo por eso estamos seguros que el ganara con nuestro voto y él sabrá sacar al municipio del gran bache político y económico en que se encuentra.

Huatabampo está de lo peor, el actual alcalde priista Heliodoro Soto tiene hundido al municipio, la seguridad pública de lo peor, los servicios públicos de lo peor, Oomapas de lo peor, en fin Huatabampo necesita a Ramón Díaz Nieblas otra vez de alcalde para que lo vuelva a sacar del gran hoyo en el que estamos actualmente, en hora buena para el famoso CHAVALO de la colonia Unión Huatabampo, de ahí es nativo el “Chavalo” por eso estamos seguros que sabrá sacar a su municipio otra vez de lo podrido, de lo hundido y de la gran pobreza que atraviesan en Huatabampo sus habitantes por la pésima administración municipal del priista Heliodoro Soto este junior que no mas es como el AZADON puro pa’ca y nada pa’alla.

Por eso la gente no lo quiere y además lo harán perder porque ya saben que será el candidato del PRI a la diputación local por el 20 distrito, así las cosas amigos lectores en Huatabampo reciben con júbilo y algarabía la candidatura por segunda vez del panista Ramón Díaz Nieblas un político muy querido en Huatabampo de echo ahorita es diputado local con licencia y ahora candidato del PAN a la alcaldía de Huatabampo, y si no al tiempo amigos lectores.