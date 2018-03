¡En Sonora podría estallar la violencia interna en las comunidades Yaquis, quieren ejecutar sentencia a TOROCOYORIS traidores a la tribu!

Compartir ! tweet





Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- En Sonora las cosas se podrían poner mas difíciles para el gobierno del estado y el federal pues nos llegan informes fidedignos que en las comunidades yaquis se siente el hermetismo y el ambiente muy tenebroso, se perciben los deseos de venganza entre los mismos yaquis, pues no aseguran que ya una gran mayoría de yaquis están pensando en cumplir con sus usos, costumbres y con sus tradiciones de ejecutar sentencia a todos los traidores a la tribu a esos ellos les llaman TOROCOYORI.

Y es que ya los ánimos están muy caldeados entre los mismos yaquis todo a raíz de que muchos yaquis estuvieron de acuerdo a que el gasoducto atravesara sus terrenos que para ellos son sagrados e invendibles y que ademas es propiedad privada de ellos por decreto presidencial, así lo manifiestan reconocidos yaquis y no están de acuerdo que un reducido grupo de la etnia hayan sido comprados y convencidos de autorizar pasar el gasoducto por sus terrenos y así poner en peligro a toda su raza en sus comunidades por so los llaman traidores a la Tribu Yaqui y pronto les ejecutaran esa sentencia a la que ellos se refieren respecto a sus usos y costumbres.

Y dicen lo tendrán que hacer para sentar otro precedente mas y para que nunca jamas ningún yaqui vuelva a traicionar a su raza y a su tribu, por tal motivo se podría desatar la violencia entre ellos mismos, pues se sabe que todos están armados internamente y aseguran ellos mismos que los traidores o sea los torocoyoris también tienen armas que usan ellos para sus usos y costumbres y eso pues pudiera generar una guerra interna entre las mismas comunidades yaquis.

Pues ojala y el gobierno del estado le ponga mas atención a este asunto porque la verdad suena grave en caso de ser ciertos estos fuertes rumores que se corren entre los mismos yaquis, y si no al tiempo amigos lectores.