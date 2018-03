Marea Brava

Compartir ! tweet





* EL PRI-CAJEME, EL DIA DE AYER SOSTUVO UN ENCUENTRO CON los precandidatos del PRI a alcaldía y Diputaciones locales, para organizar la unidad de la militancia y fortalecimiento a la institución que ha dado mucho al municipio de Cajeme, y a pesar de que ya varios militantes se han alejado del instituto, hoy más que nunca se deben cerrar filas para garantizar la elección del próximo proceso electoral… El evento se realizó el día de ayer en las instalaciones del propio partido.

* POR OTRA PARTE Y FUERA DE LA POLITICA, El día de ayer, nuestro presidente municipal Faustino Félix Chávez, acompañado de su esposa Ena Olea de Félix, inauguró el centro de formación y capacitación para las mujeres, donde se podrá crear oportunidades para el desarrollo y fortalecimiento de las cajemenses y así aprender un oficio que eleve su calidad de vida y coadyuve en la economía de sus familias.

Eduardo Flores

EL PRI-CAJEME, EL DIA DE AYER SOSTUVO UN ENCUENTRO CON los precandidatos del PRI a alcaldía y Diputaciones locales, para organizar la unidad de la militancia y fortalecimiento a la institución que ha dado mucho al municipio de Cajeme y que a pesar de que ya varios militantes se han alejado del instituto, hoy más que nunca se deben cerrar filas para garantizar la elección del próximo proceso electoral…

El evento se realizó el día de ayer en las instalaciones del propio partido, al que asistieron los precandidatos a los diversos cargos de elección popular, con el fin de sostener un encuentro con la militancia para organizar la unidad de trabajo del tricolor, ya que es de suma importancia llegar juntos al proceso para demostrar la fuerza que los ha caracterizado desde la fundación del Partido Revolucionario Institucional…

NO CABE DUDA de la capacidad del Notario Público Lic. Adrián Manjarrez Díaz, que como presidente de la Comisión de Procesos Internos ha hecho al interior del tricolor, así como DEL AMIGO Cristóbal Blancas Virgen, quienes apegados al librito estatutario del TRICOLOR, se dan a la tarea de organizar a todos los precandidatos a un puesto de elección popular, así como a su propia militancia ya organizada… Los abanderados del PRI-Cajeme, que supuestamente apoyaron al Lic. Abel Murrieta Gutiérrez, dicen que aunque el legislador federal no sea el candidato a la alcaldía, ellos seguirán apoyando a quien sea el candidato oficial, ya que como militantes del tricolor, saldrán a las colonias a buscar la suma de voluntades ciudadanas para lograr el triunfo electoral de este 2018 ……….

EL TRABAJO MATA GRILLA, Y EL Comité Directivo Municipal del PRI, a través de la Comisión de Procesos Internos, prepara la convención de las Delegadas y Delegados que habrán de emitir su voto para elegir a quien será su candidato de unidad para esta próxima elección electoral… VIENEN CON TODO Y POR TODO………

RODRIGO BOURS CASTELO, Precandidato INDEPENDIENTE por la alcaldía de Cajeme, es otro que viene trabajando fuertemente junto al Precandidato a la Diputación Federal Terencio Valenzuela y resto de su cuerpo de regidores, quienes continúan presentando su nuevo modelo de gobierno que habrán de encabezar una vez logrado el triunfo electoral con el apoyo de la ciudadanía cajemense… Hasta el día de ayer, se desconoce si ya les fue entregada la constancia de mayoría para poder decir que ya son los candidatos oficiales del INDEPENDIENTE, pues las miles de firmas recabadas se encontraban en revisión por el INE para determinar su autenticidad, para así poder otorgarles su CONSTANCIA…………

EL PAN-CAJEME, NO SE QUEDA A TRAS, pues ya ratificaron a Marcos Fernando Icedo Zamora, como Presidente interino del Comité Directivo Municipal del PAN, luego de que Rafael Delgadillo Barbosa solicitara licencia al cargo, para buscar la candidatura a la Alcaldía de Cajeme. Déjenme decirles amigos lectores.

Todos los aspirantes a un puesto de elección popular por Cajeme, son buenas personas, pues todos los participantes, llámese del partido que este sea, traen la intención de hacer un buen papel de trabajo en beneficio de la ciudadanía cajemense. EL TRIUNFO DE CADA QUIEN LO DECIDE SU VOTO el mero día de la elección… SUERTE PARA TODOS………..

POR OTRA PARTE Y FUERA DE LA POLITICA, El día de ayer, nuestro presidente municipal Faustino Félix Chávez, acompañado de su esposa Ena Olea de Félix inauguró el centro de formación y capacitación para las mujeres, donde se podrá crear oportunidades para el desarrollo y fortalecimiento de las cajemenses y así aprender un oficio que eleve su calidad de vida y coadyuve en la economía de sus familias… MUY BUEN DETALLE PARA TODAS LAS MUJERES DE CAJEME.

Así mismo, el Alcalde hizo alarde de que con una inversión total de 40 millones de pesos, inició el programa denominado construcción de cruceros viales en distintos puntos de la zona urbana de ciudad Obregón, con el que se rehabilitarán 26 confluencias de vialidad. Con esto está más que demostrado que el edil cajemense, continua trabajando en bien de nuestra comunidad.

POR HOY ES TODO… GRACIAS PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12 -90-71