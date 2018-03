Politica Regional

Compartir ! tweet





A tambor batiente cerrará su trabajo como Secretario de Imagen Urbana y Servicios Publicos, Marcelo Calderoni Obregón, y contra lo que algunos “contreras” que hablan muchos a los programas de noticias y comentarios en las radios, el servicio de recolección de basura es de lo mejor… “Yo voy a apoyar a los candidatos que postule mi partido –PAN–”, le dijo el reconocido politico y empresario y dos vecez Alcalde, Jesus Félix Holguin, al periodista Baldemar Herrera Astorga, reiterando que en esta ocasión, como coloquialmente se dice, verá los toros desde la barrera… La senadora con licencia y aspirante al Distrito 06 Cajeme, Anabel Acosta Islas, volvió a encontrarse con el presidente Enrique Peña Nieto en la famosa taquiza del cumpleaños del candidato del PRI a la Presidencia de la Republica, José Antonio Meade. Peña ve mucho futuro en Anabel… Aun cuando el TLC aun no se refrenda, la industria textil y de confecciónes de prendas deportivas de reconocidas marcas internacionales –del mismo sector–, se viene recuperando de manera favorable, sobre todo en Cajeme, dice el dirigente Antonio Valdez Villnueva

SE JUEGA LA ELECCION. Asi, es, la denuncia en contra de Ricardo Anaya por haber adquirido y vendido terrenos y bienes por millones de pesos, al parecer de forma ilegal, ya está dando resultado, porque ya detuvo el crecimiento del candidato panista y provocó que cayera dos puntos en las encuestas serias, por eso, los analistas aseguran que ahora tendrá que jugarse el resto y tirarse con todo en contra de Enrique Peña Nieto.

Si logra probar su inocencia, esto lo hará crecer y colocarse cerca de Andrés Manuel López Obrador, porque jalará simpatías y el voto anti Peña. Pero si le comprueban que fue cierto las transas de lo que le acusan, se va a terminar de derrumbar, lo que no significa que sus seguidores se pasen a favor del PRI aunque lo más probable es que se vayan a Morena porque es muy visto de donde sale la campaña en su contra.

ESCONDE LA MANO.- De acuerdo con el Gurú de los expertos en marketing político, Joe Napolitan, si alguien decide operar una campaña negra contra su adversario, la primera regla es que no se sepa de donde sale la piedra porque entonces se vuelve contraproducente y aquí todo mundo sabe de donde están saliendo los misiles en contra de Anaya.

Pero con todo ya ha tenido su resultado, porque de acuerdo a la encuestadora Parametría, el candidato panista bajó dos puntos en esta última semana y de 23% que tenía ahora la intención del voto a su favor es de 21%, pero esto no favoreció a Meade, porque bajó de 18% al 16% y el que cachó a los indignados fue López Obrador, pues pasó del 34% a un 35%, en pocas palabras, hasta ahorita les está saliendo el tiro por la culata.

TIRO DE GRACIA.- Los mismos colaboradores de Ricardo Anaya están más que preocupados por esta guerra abierta y directa de su candidato contra Peña Nieto, porque ni siquiera es contra Meade, saben que si ganan se reponen, pero si la pierden en el terreno legal, luego se volvería un desastre en el terreno mediático porque se le vendría encima todo el peso del Estado y a estas alturas será difícil tener un sustituto de su nivel como para contender contra los otros aspirantes.

Anaya sabe que tiene que ganar la mano, porque de lo contario lo van a fusilar y hasta le van a dar el tiro de gracia, sobre todo, ahora que se dio cuenta que tiene poco respaldo de su partido, porque es cierto lo que señalan en el análisis de El País, los gobernadores panistas no han movido un dedo para ayudarlo, tampoco los liderazgos tradicionales, solo el Jefe Diego y no es precisamente un aval como para andarlo presumiendo.

SE ACABO EL SUSPENSO.- Bueno, por fin se acabó el suspenso en el Partido Movimiento Ciudadano y por fin confirmaron que la candidata al Senado será Leticia Cuesta, no llega con la comodidad que esperaba, pero tiene toda la campaña para reponerse, claro, ahora tendrá que enfrentar a muchos de sus aliados que en tema electoral están con el Peje y sus candidatos y esos si que son rudos, sobre todo en las redes sociales.

Junto con la designación de la expresidenta de Sonora Ciudadana también se dio a conocer que Rita Olivia Burgos va como candidata por el Distrito 5 federal de Hermosillo, y Verónica Isabel Montoya, por el distrito 6 de Cajeme. Obregón, con esto se acaba el suspenso y ahora si, cada quien para su casa, ah, aqui en Obregón, M.C. tendrá que hacer esfuerzos titánicos para saber quien es Verónica Isabel Montoya. Chamba para Jorgito Russo.

LE BAJA TRES RAYITAS…Aprovechando el relajo que se cargan entre el Made y Peña Nieto, el señor de Morena aprovechó para mandar un mensaje moderado y por el centro, fue el primero en asistir al Real Estate Show organizado por el sector inmobiliario de México y América Latina en el Centro Banamex de la Ciudad de México y ahí calmó nervios al asegurar que:

“No soy partidario de la reelección, hay presidentes en otros países que llegan, encuentran una situación muy complicada, empiezan a gobernar, lo hacen bien y luego modifican las leyes para quedarse más tiempo, yo no voy a reelegirme es un asunto de principios, no creo en la reelección”.

Asume Icedo Zamora presidencia interina de PAN Cajeme. Por cierto, Marcos Fernando Icedo Zamora fue ratificado como presidente interino del PAN, luego de que Rafael Delgadillo Barbosa solicitara licencia al cargo, para buscar la candidatura a la Alcaldía de Cajeme.

En Sesión extraordinaria, los integrantes del Comité aprobaron la licencia del que fuera Presidente del Acción Nacional y pasar las riendas por tiempo indefinido al Doctor Icedo Zamora que venía desempeñándose como Secretario General y a quien le dieron su total respaldo.

“Con gusto y con mucha responsabilidad tomamos las riendas del Partido Acción Nacional, en el mismo sentido cuando nos comprometimos desde el primer día que tomamos protesta como miembros de este distinguido instituto Político conformado de ciudadanos que buscan el bien común de la sociedad”, manifestó el nuevo titular del PAN en Cajeme.

Añadió que el blanquiazul está viviendo su proceso interno con el registro de aspirantes a cargos de elección, mismo que el día de mañana concluye y del cual le estaremos informando el resultado al cierre de la convocatoria.