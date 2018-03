Marea Brava

* EL LIC. ABEL MURRIETA GUTIERREZ, PRESENTO SU RENUNCIA AL PRI y al proceso electoral en Cajeme… Se retracta de su solicitud de licencia en poco menos de 10 minutos y retoma sus funciones como legislador federal, pero, se le retiraron todas las comisiones de trabajo y los apoyos a los que tenía derechos como legislador, porque ya no es Diputado Federal emanado del tricolor… Ahora solo falta que el PRI-Nacional le rechace su regreso al CURUL, porque si este quiere, le aplica sus leyes y lo obliga a retirarse porque ya es un Diputado Independiente sin partido, y su lugar podría ser ocupado por el suplente Manuel Montaño Gutiérrez, ya que así, el PRI tendría un diputado más en el Congreso.

* LOS PANISTAS DE CAJEME YA RESPIRAN BIEN; Rafael Delgadillo y Andrés Salas, se registrarán para la alcaldía de Cajeme en una contienda interna, la cual se podría dar por designación del PAN-Nacional. O SEA QUE les quedó todo el campo de juego para ellos solos y así podrán decidir a cada uno de sus jugadores (colaboradores), con esta decisión ya no habrá desbandada de los militantes del PAN que traen en mente una aspiración electoral para esta próxima contienda.

Eduardo Flores

EL LIC. ABEL MURRIETA GUTIERREZ, PRESENTO SU RENUNCIA AL PRI y al proceso electoral en Cajeme… Se retracta de su solicitud de licencia en poco menos de 10 minutos y retoma sus funciones como legislador federal, pero, se le retiraron todas las comisiones de trabajo y los apoyos a los que tenía derechos como legislador, porque ya no es Diputado Federal emanado del tricolor… Ahora solo falta que el PRI-Nacional le rechace su regreso al CURUL, porque si este quiere, le aplica sus leyes y lo obliga a retirarse porque ya es un Diputado Independiente sin partido, y su lugar podría ser ocupado por el suplente Manuel Montaño Gutiérrez, ya que así, el PRI tendría un diputado más en el Congreso de la Unión… ¿Qué ira a pasar con Abel Murrieta en el futuro?… EL PRI-NACIONAL tiene en sus estatutos reglas disciplinarias para todos sus militantes y aquel que traiciona, habla y cree que descubrió el hilo negro de sus acciones, le trae consecuencias fatales.

EL PRI NO PERDONA y el que lo traiciona LO PAGA……… POR LO PRONTO EL PRI-Cajeme, trabaja de lleno para continuar con el proceso electoral pactado para este próximo domingo en el edificio de la calle Sinaloa y 300, pero se dice que ahí, se decidirá si Abel Murrieta aparecerá en las boletas de votación, porque con su renuncia al partido y al proceso electoral, no podría participar en este proceso electoral contra Emeterio Ochoa………

EL REGIDOR SUPLENTE de Emeterio Ochoa Bazua, Enrique Evangelista Velásquez, tomó protesta el día de ayer, para pasar a incorporarse al trabajo legislativo en el Congreso del Estado, ya que el Diputado propietario Ochoa Bazua, continuará con el trabajo de unidad que trae programado al interior del PRI-Cajeme, ya que es de suma importancia mantenerlo unido para este próximo proceso electoral que se avecina…………….

LOS PANISTAS DE CAJEME YA RESPIRAN BIEN; Rafael Delgadillo y Andrés Salas, se registrarán para la alcaldía de Cajeme en una contienda interna, la cual se podría dar por designación del PAN-Nacional. O SEA QUE les quedó todo el campo de juego para ellos solos y así podrán decidir a cada uno de sus jugadores (colaboradores), con esta decisión ya no habrá desbandada de los militantes del PAN que traen en mente una aspiración electoral para esta próxima contienda……….

Propone la legisladora por Hermosillo, Flor Ayala, REGULAR LA INFORMACIÓN FALSA EN REDES SOCIALES. Algo hay de cierto en eso, ya que circula bastante información falsa que se interpone en problemas sociales, políticos y económicos. Alguien debe hacer algo sin COARTAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE TODOS…… OJALA PROCEDA, PERO LO DUDO, porque es un tema muy escabroso y muy difícil de regular en nuestro México, pero si se organizan todos los sectores se logra y se mejoran las redes sociales con más beneficio ciudadano……… PROPONE KIKI DÍAZ BROWN ADICIONES AL CÓDIGO PENAL DE SONORA PARA QUE EL DELITO DE ACOSO SEXUAL NO QUEDE IMPUNE.

Aquí si coincido con la legisladora local, pues este tema es de suma importancia para toda la sociedad sonorense, ya que se dan casos en los que los acosadores que existen plenamente identificados por nuestras autoridades los dejan libres, porque nuestras propias leyes, parece que se hicieron para protegen a los delincuentes………… POR HOY ES TODO… GRACIAS PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION

MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12 -90-71