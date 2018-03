Politica Regional

Amplia respuesta logró la Diputada Local de extracción cetemista, Brenda Jaime Montoya, durante la presentación ante los dirigentes estatal y municipal de la CTM, Javier Villarreal y Fernando Millan, del Foro de Consulta Ciudadana por la Salud de nuestros Niños y Niñas… Por otra parte, cárcel preventiva para los delincuentes que roban en casas, con o sin violencia, asi como en comercios, solicitó esta semana el diputado Omar Guillén, como parte de la solicitud de reformas al nuevo Código Pena Acusatorio autorizado por el Congreso de la Unión… La Dirección de Desarrollo Social Municipal a cargo de la Lic. Denisse Navarro Leyva, ha venido teniendo bastante trabajo social, y a decir de la joven funcionaria, como Diputada Local reforzará este tipo de actividades de nuestro tejido social en beneficio de los que menos tienen…. Este jueves a las 12:00 horas, el presidente del comité directivo municipal del PAN, Rafael Delgadillo Barbosa, registrará su precandidatura a la alcaldia local, en tanto que a mediodia, via celular, Andrés Salas Sánchez, nos dijo que él no va a registrarse como se especulcaba ayer, ah, Nydia Razcón registró su precandidatura desde hace varios dias

En la sesión ordinaria del Congreso de la Unión, el diputado suplente, profesor Enrique Evangelista, tomo protesta ayer jueves como Diputado Local en sustitución del Diputado Propietario Emeterio Ochoa Bazua, quien ahora busca ser Presidente Municipal siendo candidato del PRI, ah, me dicen que en su planilla iria como Sindica la regidora Silvia Godoy, lider del SUTOC-CTM.

Todo casi listo para que este domingo desde temprana hora se efectue la Asamble Municipal del PRI para la designación del candidato, yendo solo Emeterio Ochoa luego de todos los sucesos relacionados con su ex contrincante Abel Murrieta, quien renunció al PRI, pero que desde este martes se reintegró a su curul en el Congreso de la Unión.

En otros asuntos, amplia respuesta logró la Diputada Local de extracción cetemista, Brenda Jaime Montoya, durante la presentación ante los dirigentes estatal y municipal de la CTM, Javier Villarreal y Fernando Millan, del Foro de Consulta Ciudadana por la Salud de nuestros Niños y Niñas, como también la presencia del ex dirigente Antonio Valdez Villanueva.

Por otra parte, cárcel preventiva para los delincuentes que roban en casas, con o sin violencia, asi como en comercio, solicitó esta semana el diputado Omar Guillén Partida, como parte de la solicitud de reformas al nuevo Código Pena Acusatorio autorizado por el Congreso de la Unión, ah, el legislador también se reunió hace dias con un grupo de empresarios.

La Dirección de Desarrollo Social Municipal a cargo de la Licenciada Denisse Navarro Leyva, ha venido teniendo bastante trabajo social, y a decir de la joven funcionaria, como Diputada Local reforazará este tipo de actividades de nuestro tejido social en beneficio de los que menos tienen, haciéndosele a Denisse una candidatura tras seis años de larga espera.

Este jueves a las 12:00 horas, el presidente del comité directivo municipal del PAN, Rafael Delgadillo Barbosa, registrará su precandidatura a la alcaldia local, en tanto que a mediodia, via celular, Andrés Salas Sánchez, nos dijo que él no va a registrarse como se especulaba ayer, ah, Nydia Razcón registró su precandidatura desde hace varios dias.

En mas de asuntos politicos, el cajemense Julián Luzanilla Contreras, funcionario que formó parte de la administración de César Duarte Jaquez, ex Gobernador de Chihuahua, será delegado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Luis Potosí.

Enrique Ochoa Reza, dirigente del partido tricolor, dio a conocer la noticia a través de redes sociales esta tarde: “Nombré a Julián Luzanilla Contreras como Delegado del CEN del @PRI_Nacional en el estado de San Luis Potosí. Consolidaremos la política de inclusión como vía para fortalecer la unidad partidista”, escribió Ochoa Reza en Twitter.

En noviembre del 2015, Luzanilla Contreras fue el representante del Gobierno de Duarte Jaquez, sobre quien pesan 12 causas penales y 8 solicitudes de extradición, en la Ciudad de México.

Los millones de pesos federales recibidos por la administración de César Duarte para darle bienestar a los ciudadano de Chiahuahua habrían ido a parar a las campañas electorales del PRI en 2016, de acuerdo con las imputaciones de la Fiscalía General de esa entidad en contra del ex secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido tricolor.