Marea Brava

* MUCHOS NO LO ENTIENDEN, Pero en México está prohibido grabar reuniones entre un abogado y su cliente, o que un tercero grabe a personas sin su consentimiento. Se dice que ya hay algunas denuncias en la FGJE y PGR contra algunos reporteros que hacen uso de filmaciones ilegales con tal de ganarse un CHAYOTE, pero lo único que logran, es ganarse un citatorio para comparecer acompañados de un abogado ante una agencia ministerial para enfrentar los cargos que se le impongan por el quejoso… ¡CUIDADO REDES SOCIALES!.

* CUANDO HAY CALMA… VIENE LA TEMPESTAD… Si mi lector. Hay quiénes prevenimos este cambio de climas porque nadie quiere salir golpeado por no tomar sus providencias. Esto me da a pensar que el Legislador Federal Abel Murrieta Gutiérrez, se está preparando para evitar ser arrollado por el poder político que maneja a nivel Nacional su Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues si él te levanta, él mismo te deja caer y te ocasionas daños irreversibles que jamás podrías superar. Según la rumorología ciudadana y política, Murrieta Gutiérrez, se devolvió a su curul a seguir legislando a favor de no sé quién, porque para beneficio de Cajeme… NO.

Según la rumorología ciudadana y política, Murrieta Gutiérrez, se devolvió a su curul a seguir legislando a favor de no sé quién, porque para beneficio de Cajeme… NO… Parece haber arrepentimiento en todos los seguidores de Abel, pues nadie quiere perder lo poco o nada que ha logrado desde su llegada a las siglas del tricolor y ya parece que todos calladitos se presentaran este próximo domingo a las oficinas del PRI-Cajeme a emitir su voto para elegir al candidato que habrá de buscar la unidad de la militancia priista para este próximo proceso electoral del 2018…

O BIEN, PODRIA ser al revés que venga con toda la rebeldía encima para llamar la atención de todos los sectores del municipio, lo cual para mi ver, no le conviene a nadie, pero si así lo quiere, pues que mi dios le ayude a él y todos sus seguidores… LO PRIMERO ES LO MEJOR PARA TODOS……………

Las cosas empiezan a tomar otro rumbo legal, y espero ninguno de los que pertenecen a la Asociación de Periodistas del Valle del Yaqui, caiga en este grave error y con fatales consecuencias………

ENRIQUE PEÑA NIETO Y RICARDO ANAYA, se dan todo. Lo peor, es que descobijan asuntos pendientes en la PGR, los cuales no se han resuelto por lo que usted quiera y mande.

Está el caso de la constructora brasileña Odebrecht, la cual enfrenta importantes procesos en otras partes del mundo… Aquí lo más importante para ambos políticos, es como dicen el grupo de influyentes intelectuales y escritores mexicanos, Jorge Castañeda, Arturo Sarukhán y José Woldenberg, e intelectuales como Enrique Krauze, quienes publicaron una carta abierta para el presidente Enrique Peña Nieto en la cual le piden presentar cargos o cerrar lo que consideran una investigación politizada contra un candidato presidencial de oposición… CALLADOS SE VEN MEJOR, y que cada quien haga campaña electoral, sin desacreditar más a las instituciones de gobierno, que hay bastante tela de donde cortar……………………

ES UNA REALIDAD EN CAJEME EL PRIMER BANCO DE LECHE MATERNA DE SONORA… Este programa inició operaciones el día de ayer y se espera atender un promedio de 20 lactantes por día. Con una inversión de 12 millones de pesos se pone en operación esta política pública, con la intención de promover e incentivar la lactancia materna como una práctica que preserve la salud infantil.

Es importante resaltar el apoyo del Gobierno del Estado y por Grameen de la Frontera, a quien se le sumo un apoyo de 9 millones de pesos de la Comisión Federal de Electricidad…

TODO ESTO ES BUENA SEÑAL DE CLAUDIA PAVLOVICH Y FAUSTINO FELIX……… la Presidenta del Voluntariado DIF Cajeme, Ena Olea de Félix firmó un convenio de colaboración con el Rector de la casa de estudios, Salvador Gámez Valle, responsable de la UNIVERSIDAD LA SALLE NOROESTE, para propiciar espacios de colaboración formal y abrir mayores oportunidades de crecimiento profesional y humano a estudiantes de las diversas licenciaturas, quienes con esta firma de convenio los alumnos podrán ser recibidos en las diferentes dependencias de DIF Cajeme para ejercer sus prácticas profesionales y servicio social, principalmente a estudiantes de las licenciaturas en Fisioterapia, Nutrición y Psicología Educativa…………… BUEN TRABAJO DE NUESTRA PRIMERA DAMA DE CAJEME…………………