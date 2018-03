Politica Regional

En lo que María Dolores del Río (M.C.) decide a quien llevará en la fórmula al Senado con Toño Astiazarán, el expriísta anda por todos lados cosechando apoyos y respaldo, como fue el caso de Bacum el pasado domingo, además ya lo cobijó el jefe de los Chuchos, Jesús Zambrano, lo mejor fue que Ramón Corral, al panista que desplazó de la candidatura, le está dando un tremendo espaldarazo público, como lo hizo aquí en el Café-Restaurante Moka, teniendo a un lado a Eduardo Bours… Y el último mensaje no está como ignorarlo, y fue la foto que se tomó aquí con Ramón Corral y Eduardo Bours, juntos, ya antes en su cuenta de twitter el exgobernador dejó en claro que no apoyará el proyecto del Maloro Acosta y Sylvana Beltrones, con esta foto, debemos pensar que Toño logró un respaldo importante de parte del grupo que capitanea Eduardo que no es poca cosa… Ah, y el domingo por la tarde, en su rancho de El Quiriego, éste recibió a Abel Murrieta con una carne asada. Fue a darle las gracias por las muestras de aliento y apoyo que le dio en su proyecto de ser candidato del PRI a la alcaldía cajemense –y luego aspirar por el PAN–, y ya el martes se reintegró a su trabajo en el Congreso de la Unión

A lo mejor el Partido Movimiento Ciudadano se quedó enrolado en los premios Oscar –por eso de lo de Leticia Cuestas–, porque le están poniendo mucho suspenso a la película del destape de su candidata al Senado a pesar de que el PRI ya trae a los suyos caminando por el estado, los de Morena bien amarrados en las encuestas, aunque no han dado un paso por la entidad, y Toño Astiazarán visitando hasta las siete iglesias, el Movimiento Naranja nomás nanay, como si en el sur del estado no hubiera mas damas con alto rating politico-electoral.

Se había dicho que ayer martes sin falta soltaría el nombre, pero nada, sin embargo, todavía hasta ayer por la tarde se insistía en que seguían las negociaciones para ofrecerle la candidatura a Leticia Cuesta porque por paridad de género tiene que ser una dama, pero bueno, veremos si hoy sale humo naranja y va por ese lado, pero porque no escoger a la Licenciada Nidia Razcón, quien como candidata a diputada federal en el 2015 alcanzó casi los 50,000 votos.

El aun diputado federal, fue a darle las gracias por las muestras de aliento y apoyo que le dio en su proyecto de ser candidato del PRI a la alcaldía cajemense, despidiéndose con un fuerte apretón de manos, y ya para entonces también se le habían cerrado por completo las puertas en el PAN, de ahi que Ricardo Bours se fue a Israel por quince dias en compañía de Nora, y, Abel, el lunes a mediodia voló a la capital del pais, para reintegrarse a su trabajo como diputado federal, y quien sabe si dejando la curul empiecen a integrarle carpetas de investigación.

DE NUEVO TABLAS.- De nuevo el juicio oral del Instituto Estatal Electoral para dirimir las denuncias de David Figueroa contra Norberto Barraza, volvió a quedar tablas, esperándose que fuera un cara a cara el domingo, pero nada. A Norberto lo representaron sus abogados y David se quedó con ganas del enfrentamiento luego de cuatro horas de deliberaciones, no habiendo nada para nadie, empero, el sentir en la capital sonorense es que quien ganó fue Figueroa Ortega

Lo malo, que el movimiento independiente comienza a erosionarse por estas confrontaciones y al final de la jornada, puede provocar un ambiente de desánimo porque todo mundo quedará manchado, si, y quien presuntamente manchó este proceso independiente fue Norberto Barraza, en tanto que tampoco aqui en Cajeme el INE no ha informado quiere será el candidato independiente a la alcaldia, si Rodrigo Bours o el joven Gilberto Ayón, si gana este ultimo, Terencio Valenzuela estaría frito.

OTRA INCOGNITA. Ah, en mas del “Caso Cajeme”, Hilario Olea Ruiz, el “joven” del EntreTodos, escribió esto, ayer: “Donde seguía la incógnita es con el caso de Abel Murrieta. Ya es oficial su renuncia al PRI. En eso no hay problema. Pero ahora el asunto está si el PAN lo hará su candidato a alcalde por Cajeme. Los colegas expertos en ciencias ocultas y cosas peores aseguran que esto se definirá hasta el próximo jueves.

“En tanto, algunos han querido tumbarlo con eso de que no puede ser candidato por otro partido porque ya participó en una interna en el PRI. Sin embargo, la regla electoral dice que no puede participar en forma simultánea en dos internas, y una ya pasó. Además, no sería candidato por proceso interno en el PAN, sino por la voluntad de Damián Zepeda. Punto. No aleguen”. Ta gueno, Hilario, yo no he dicho nada. No te alteres estando el suelo tan parejo!

A QUEMAR LIBROS.- Si por la víspera sacamos el día, de llegar Andrés Manuel López Obrador a la presidencia sus “pejezombi” se van a convertir en una verdadera amenaza para todo aquel que no se pliegue a su voluntad y acate sus órdenes como si fuera dogma de fe, y peor aún, le espera la hoguera al que disienta y todavía peor, a quien lo critique. Cuando menos eso dejo ver la historiadora Carmen Bojórquez, del Colegio de Sonora, que propuso que se quemen los libros de Mario Vargas Llosa porque tuvo la osadía de criticar a su Mesías.

Seguramente que en el Colegio de Sonora preparan la hoguera y la noche de los cuchillos largos contra la obra literaria del peruano. Uchis, seguramente esta dama será de las que integren el próximo Ministerio del Pensamiento, que se encargará de que nadie piense diferente y se quemarán todos los libros que opinen en contra de su líder, lo peor que esto viene de una supuesta intelectual y de una institución que promueve la libertad de expresión y pensamiento, y lo peor, son los mismos que festejaron cuando Vargas Llosa dijo que el PRI era “la dictadura perfecta”. Esa vez hasta los pasearon en hombros.