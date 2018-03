Marea Brava

* MIENTRAS EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (PRI-NACIONAL), O en su caso la Comisión de Justicia Partidaria no revise la renuncia voluntaria que presentó el Lic. Abel Murrieta Gutiérrez, éste no puede contender a un puesto de elección popular por otro partido en este 2018. Ello SEGÚN LA LEY 177 DE INSTITUCIONES DE PROCEDIMIENTOS Electorales para el Estado de Sonora, la cual fue aprobada el 30 de Junio del 2014 y entró en vigor el 25 de Mayo del 2017; aplica para todos los ciudadanos con alguna militancia definida de partido, lo que quiere decir que el Legislador Federal no puede participar en esta elección.

MIENTRAS EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (PRI-NACIONAL), O en su caso la Comisión de Justicia Partidaria no revise la renuncia voluntaria que presentó el Lic. Abel Murrieta Gutiérrez, éste no puede contender a un puesto de elección popular por otro partido en este 2018. Ello SEGÚN LA LEY 177 DE INSTITUCIONES DE PROCEDIMIENTOS Electorales para el Estado de Sonora, la cual fue aprobada el 30 de Junio del 2014, y entró en vigor el 25 de Mayo del 2017; aplica para todos los ciudadanos con alguna militancia definida de partido, lo que quiere decir que el Legislador Federal no puede participar en esta elección por el Partido Acción Nacional, hasta no se defina su situación como militantes del PRI-Nacional, para con ello el INE proceda a darlo de baja del padrón como militante del PRI y así si podría registrarse como candidato por el partido que sea, pero hasta el 2021………………

QUE COSAS… Y TANTO QUE HA TRABAJO ANDRES SALAS POR EL MUNICIPIO DE CAJEME PARA NADA. Bueno podría haber un premio de consolación para él y su grupo y de no ser así, pues créanme que también se irían de su partido de llegar Abel Murrieta Gutiérrez como candidato oficial por el PAN…

Hay que entender que todos los militantes con trayectoria de trabajo dentro de un partido político, esperan este momento para solicitar a su dirigencia nacional una oportunidad para contender a un puesto de elección popular, pero, que llegue otro y agarre la mesa servida, como que no se vale….

POR TODAS PARTES HAY DESBANDADAS… En algunos partidos políticos están llegando paracaidistas de otros partidos para buscar una oportunidad de representación popular para poder contender a alguna aspiración política que creen poder ganar en esta próxima elección electoral de este 2018…….

A GUSTAVO ALMADA LE HACE FALTA UN ASESOR POLITICO bueno para que le ordene sus ideas y sus discursos políticos, pues ponerse a hablar de otros partidos y de la actual administración de Cajeme de una manera negativa, es como escupir hacia arriba. Parece no darse cuenta que sus 3 Regidores de Movimiento Ciudadano con que cuenta en Palacio Municipal, están coordinados con el buen trabajo que viene desarrollando el Presidente Municipal Faustino Félix Chávez, pues a la hora de la votación, casi siempre levantan la mano para aprobar cualquier decisión de la primera autoridad de Cajeme… O A LO MEJOR LO HACEN POR ALGO A CAMBIO… ¿Verdad Enrique?… GUSTAVO MEJOR PONTE A TRABAJAR EN TU PROYECTO y olvídate de los demás, que el enemigo a vencer es la apatía del voto ciudadano para lograr el triunfo electoral que crees ganaras este próximo 2018…………

DE EMETERIO NO SABEMOS NADA, PERO LO CIERTO ES QUE El anda preparando su estrategia política de unidad para sumar a los militantes del Partido Revolucionario Institucional PRI de una forma democrática, ya que la estructura con que cuenta el tricolor es muy amplia y trae el compromiso de sacar adelante todas las demandas ciudadanas que vienen en el proyecto de la Plataforma política de la Fundación Colosio para ganar el próximo proceso electoral que se avecina… CALLADITO SE VE MEJOR………… MI PREGUNTA ES Y SERA SIEMPRE. ¿Qué irá a pasar con los militantes priistas que siguen al Lic. Murrieta Gutiérrez?…

OTRA, SERA CIERTO que Ricardo Bours Castelo se fue de viaje a JERUSALEN?. Si así fue, que bien, porque a todos nos hacen falta unas vacaciones, pero si no hay dinero para todos, pues que vallan los que tengan con qué……….. El Lic. René Arturo Rodríguez, Presidente de la mesa directiva del Club Yaquis de Ciudad Obregón, cree que con la llegada del ex manager dominicano Eddie Díaz a las filas de la “Tribu Yaqui”, ya ganó el próximo campeonato y la serie del Caribe. Mientras no le inyecte dinero a buenos jugadores y al nuevo Estadio, esto jamás lo verán sus ojos… No quiere ni meterle dinero al área de juego, porque dice no tener… Y LAS REVENTAS DE BOLETOS… ¿DONDE QUEDARON?……………. UNA MEJOR………..

LLEVA ENA OLEA DE FÉLIX EQUIPAMIENTO A ESTANCIAS DE INAPAM… Para seguir brindando asistencia integral de calidad a los abuelitos de las diferentes estancias del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), la Presidenta del Voluntariado DIF Cajeme, Ena Olea de Félix llevó a cabo la entrega de diversos equipos para las instalaciones en las colonias Machi López, Cortinas y la comisaría de Providencia… ESTO SI ES UNA REALIDAD, NO COMO LO QUE DICE RENE ARTURO. POR HOY ES TODO, GRACIAS POR SU TIEMPO.

