Politica Regional

Luego de los audios que se difundieron hacie dias a través de WhatsApp, donde se hablaba del presunto secuestro de un niño y que desató pánico entre la comunidad sonorense, Flor Ayala aseguró que: “Es necesario legislar el tema de la información falsa en redes”.

“Este problema genera psicosis social y no solo nos debe de preocupar el tema, sino ocupar, creo que de manera urgente se debe poner en la mesa de análisis y legislar, sin coartar la libre expresión”, detalló.

Flor Ayala dijo que hoy en día las redes sociales están en pleno auge y que en la mayoría de los rubros son efectivas, sin embargo, toda información falsa y que genere una psicosis social, deberá tener consecuencias.

“Los ciudadanos deben estar conscientes que hay gente mal intencionada que con sus acciones buscan desestabilizar a las instituciones y a la misma comunidad, y debe ser penado y sancionado para poderlo controlar”, explicó.

La Diputada declaró que en los próximos días llevará la propuesta ante el Congreso del Estado para ir avanzando en el tema y así comenzar a obtener soluciones ante esta problemática.

Cientos de personas de la tercera edad marcharon esta mañana de lunes por las calles del centro de la ciudad hasta llegar al edificio de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en calles Yaqui y Jalisco.

Con gritos y visiblemente cansados, los manifestantes exigieron que se haga justicia por el fraude que les cometió Aempreson, la parafinanciera que les prometió créditos a fondo perdido, créditos que ahora deben pagar con lo poco que tienen, en muchos casos su pensión que les es confiscada mediante operaciones bancarias de internet.

Como lo han hecho en las semanas recientes, volvieron a mostrar su decepción y tristeza al ver cómo se les siguen aplicando descuentos onerosos a sus pensiones, que sin saber lo que hacían pusieron como prenda para recibir los créditos supuestamente “a fondo perdido”.

Denunciaron que hasta el momento las autoridades no han hecho una investigación formal para detener y juzgar a los responsables de este delito que perjudica a miles de personas.

Escasean medicamentos en Isssteson. Derechohabientes del Isssteson expusieron su malestar por la falta de medicamentos de diversos géneros. El problema no es de ahora sino pues se presenta periódicamente en el sistema estatal de salud. Ya estamos como en el sexenio pasado.

En una visita realizada a la farmacia de la Clínica Hospital Adolfo López Mateos, varios derechohabientes que llegaron ante el despachador recibieron una respuesta negativa sobre medicamentos prescritos en las recetas que llevaban.

Una persona diabética lamentó que no hubieran los fármacos que necesita para controlar esta enfermedad, por lo que debe comprarlos en farmacias privadas. Otra derechohabiente afirmó que su medicamento, del género aplicado al control de la hipertensión, ha escaseado desde hace ya varias semanas.

Lo mismo dijeron otros que acudieron en busca de medicinas del cuadro básico. La respuesta invariable para cada uno de ellos era que esperaran al camión que más tarde habría de llegar desde Hermosillo tal vez con lo que ellos necesitaba.

Pero no les aseguraban que así iba a ser pues, comentó una señora de la tercera edad, “así nos dicen pero no siempre llegan las medicinas”. Y el problema, puntualizó, “es que no nos alcanza lo de la pensión para comprar todas las medicinas que necesitamos mi espos y yo”.

En otros asuntos, exigen mujeres libertad para Irene Manzo. La Red Feminista Sonorense se une a las exigencias de libertad inmediata para Irene Manzo quien se encuentra internada en el Cereso local desde hace más de un año.

Leticia Burgos Ochos, dirigente de la Red, señaló que con motivo de la Huelga General que se realizará el 8 de marzo en varios países del mundo para exigir justicia e igualdad de derechos para las mujeres, en Cajeme se hará una jornada de adhesión a este movimiento y en ese foro se exigirá la libertad para Irene Manzo.

Las integrantes de la Red Feminista en Ciudad Obregón marcharán este 8 de marzo por las calles de Cd. Obregón a partir de las 5:00 de la tarde, partiendo del Teatro del Itson a la plaza “Álvaro Obregón”.

En asuntos politico-electorales, y en mas en concreto en el caso de los candidatos independientes a las alcaldias de Hermosillo y Cajeme, hasta ayer lunes por la tarde, el Instituto Nacional Electoral no definia nada aun, argumentando varios consejeros electorales, que se continuaba en el proceso de la revisión exhaustiva de las firmas de apoyo.

El caso es que desde el lunes de la semana pasada, el INE debió entregar las constancias de regitro en ambas ciudades, y aunque en la capital el asunto de la revisión está mas meticuloso, aqui en Cajeme trascendió que a uno de los aspirantes se le detectó hasta un 10% de presuntas irregularidades, tal vez no de mala fe, pero irregularidades al fin.

Luego, en lo que se refiere a la interna en el PRI Cajeme por la candidatura a la alcaldia local, de nada bueno, menos optimista, se vio que Ricardo Bours Castelo se haya ido a un tours turistico de dos semanas a Israel. Va con su esposa Nora, estando ese pequeño, pero potencia mundial en tecnologias de todo tipo, de moda, todos quieren ir, como me dijo Aracely Martinez, quien hace meses estuvo ahi diez dias procedente de Los Angeles.

Ah, como da vueltas la vida en esto de la politica, y es que como me dijo ayer a media mañana por rumbos de Palacio Municipal, el tremendo lider social Hector Murillo Aispuru: “El Pancho Villanueva renunció al PRI por culpa de Abel Murrieta y se fue al PAN, y ahora regresa al PAN para apoyarlo por la candidatura a la alcaldia”. Le entiende usted a esto, lector? Yo no. Los valores politicos, o moral politica, ambos los echaron al cesto de la basura!