Marea Brava

* HOY LE DA SU CONSTANCIA DE MAYORIA EL INE A Rodrigo Bours Castelo como candidato único por el INDEPENDIENTE a la alcaldía de Cajeme… ASI DIGAN LO QUE DIGAN. Viene muy fuerte con su nuevo modelo de gobierno para lograr el triunfo electoral de este 2018.

* MUY ENRARECIDO EL AMBIENTE POLITICO EN CAJEME… Muy fuerte se corre el rumor de que Abel Murrieta Gutiérrez pueda ser el candidato oficial por el Partido Acción Nacional en este municipio. Ayer se esperaba una supuesta rueda de prensa en el Comité Municipal del PAN por parte de su presidente Rafael Delgadillo para anunciarlo, y no pasó nada?. Otra versión, es que a las cinco de la tarde de ayer el legislador Federal sostendría una reunión con la dirigencia del PAN por instrucciones de Gildardo Real, representante de Ricardo Anaya en el estado de Sonora para que se le entregara la candidatura oficial por el PAN.

Eduardo Flores

MUY ENRARECIDO EL AMBIENTE POLITICO EN CAJEME… Muy fuerte se corre el rumor de que Abel Murrieta Gutiérrez pueda ser el candidato oficial por el Partido Acción Nacional en este municipio.

Ayer se esperaba una supuesta rueda de prensa en el Comité Municipal del PAN por parte de su presidente Rafael Delgadillo para anunciarlo y no pasó nada.

Otra versión, es que a las cinco de la tarde de ayer el legislador Federal sostendría una reunión con la dirigencia del PAN por instrucciones de Gildardo Real, representante de Ricardo Anaya en el estado de Sonora para que se le entregara la candidatura oficial por el PAN. Otra versión, es que Murrieta Gutiérrez, debe esperar el resultado de su impugnación que puso en Guadalajara del proceso electoral pasado en las oficinas del PRI Cajeme, el cual perdió ante Emeterio Ochoa, para poder tomar una decisión de su propuesta presentada ante el Comité Municipal del PAN, la cual está en la mesa de discusión por toda la estructura de los Azules, quienes la analizan para así tomar los acuerdos pertinentes de su registro como candidato único por el PAN a la alcaldía de Cajeme… Valla que sí se está poniendo enrarecido el ambiente político por tierras Yaquis, pues Abel insistirá por el partido que sea para lograr tener participación como candidato a la silla presidencial de este municipio…

SOBRE ESTE TEMA, SON MUCHAS LAS OPINIONES que se siguen vertiendo sobre el legislador Federal entre la familia Priista y Panista, PUES SI LAS COSAS SON ASI, SERIA COMO REDUCIR EL PADRON DE MILITANTES DEL PRI y agrandar la estructura de militantes del PAN, y así todos sus seguidores cambiarían la camiseta del PRI por la del PAN, lo cual causaría bajas inmediatas de varios ciudadanos que por décadas han militado en el tricolor al tomar esta absurda decisión inesperada…

UNA COSA SI DIGO, a esta gente poco les importará los principios y estatutos del Partido con tal de lograr llegar al poder, pero la cosa no para ahí, si estos militantes del tricolor que se van con Abel, que ni piensen que les pueda tocar trabajo de lograr el triunfo Abel por el PAN, pues se dice que nada más la estructura de militantes del PAN ocuparían los espacios administrativos de Palacio Municipal…

SE DEBE PENSAR MUY BIEN ESTA TRAICION, PORQUE EL PRI-NACIONAL NO PERDONA y es quien tiene la última palabra contra algunos deudores que han sido protegidos para vivir en la impunidad de algunos casos pendientes con la justicia estatal y federal… ¡CUIDADO!, el juego aún no termina y podría ofrecer resultados nada favorables para varios militantes de ambos equipos en los próximos días… ¡YA DIJE!……………….

HOY LE DA SU CONSTANCIA DE MAYORIA EL INE A Rodrigo Bours Castelo como candidato único por el INDEPENDIENTE a la alcaldía de Cajeme… ASI DIGAN LO QUE DIGAN. Viene muy fuerte con su nuevo modelo de gobierno para lograr el triunfo electoral de este 2018, así como Gustavo Almada de Movimiento Ciudadano, quien en días pasados hizo mucho ruido de su poder de aceptación entre la ciudadanía cajemense para lograr el triunfo electoral de este 2018, del cual todos dicen ser los ganadores, pero no deben olvidar que las mejores propuestas ciudadanas son las que motivarán al ciudadano cajemense para emitir el voto por el candidato de su preferencia…… MORENA, es otra historia, pues desde los discursos del posible triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la ciudad de México, ya todos se dicen ganadores de esta elección, en la cual, también hay divisiones de ideas de pensamiento, pues todos se dicen coordinadores de MORENA y han repartido diputaciones a diestra y siniestra entre oportunistas que dicen tener el perfil para ocupar la silla presidencial o un curul en el Congreso del Estado…

NO SE PONEN DE ACUERDO Y TODOS QUIEREN SER ALGUIEN……… UNA VES ME DIJO DON JESUS CORRAL RUIZ, “Oye tonto, te voy a enseñar quien manda en el país de México; esta el PODER POLITICO y EL PODER ECONOMICO, pero es más fuerte el político, porque es el que maneja los recursos de todos nosotros”. En pocas palabras entiendo que el pleito de Abel contra el PRI, lo tiene perdido… ¡AGUAS!.

POR HOY ES TODO… GRACIAS PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12 -90-71