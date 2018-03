Dejan libre la plaza…: Crece el rumor de que los integrantes del Yaqui Power estarían por abandonar el PRI en protesta por la jugada que les hicieron en la pasada elección interna para candidato a alcalde, obvio que eso quieren sus adversarios para sacarlos de una vez por todas de la pelea, pero, dice Hilario Olea, “no creo que Ricardo Bours y Abel Murrieta muerdan el anzuelo, porque no es lo mismo perder un round que perder la pelea y hasta el ring”… Y lo que son las cosas, los mismos que el martes desayunaron en “Las Delicias” con Abel, proponiéndole explorar la posibilidad de que el PAN le ofrezca la candidatura a la Alcaldia, son los mismos –algunos militantes y otros simpatizantes– que en el 2012 casi lo linchaban por haber logrado –con el apoyo de Manlio ante el Trife en Guadalajara–, anular la candidatura del Pancho Villanueva por el XVI Distrito, son casi los mismos. Cosas veredes, Sancho!… La pregunta obligada es: Dónde dejaron la de por siempre bien recordaba frase del ideólogo fundador del PAN, Efrain González Morfin, del “respeto a la dignidad de la persona humana”, y como lo diria Adalberto Rosas después de haber renunciado con dignidad a ese partido: “Hay panistas que se arrastran por unos cargos publicos”!

Cierto que sería la venganza perfecta contra Emeterio Ochoa, pero sería un triunfo para el que lo está moviendo, porque ya no tendría que seguir enfrentando a este grupo político dentro del PRI, “por eso no creo que caigan en una trampa tan simplona, claro, que resulta tentador, pero hasta ahí”. Ya de parte Politica Regional, el ganador seria Abel en caso de que sea el candidato azul a la Alcaldia, y el perdedor no el PRI, sino el PAN, me decia ayer un politólogo de peso completo.

RECUERDEN A LOS MARIELITOS.- Como ejemplo de estos errores hay que recordar a los marielitos cubanos que Fidel Castro dejó salir de Cuba y con ello limpió la isla de disidentes y hasta delincuentes, algo parecido iba a ocurrir en Polonia, cuando les abrieron las puertas a los del sindicato Solidaridad par que se fueran del país, pero ahí los frenó Lech Walesa, quien les dijo que la lucha por Polonia era desde adentro y no desde afuera.

Porque si se iban, le dejaban la plaza libre al enemigo, y miren. Polonia se liberó y Cuba sigue igual, ah, pues esto pasa en los partidos políticos, muchos están optando por salirse, pero en ese momento dejan de contar para el partido. Si critican o señalan, lo hacen como adversarios, ya no pesan, por lo mismo, es un error caer en el síndrome de los marielitos y dejar despejado el camino al adversario.

MANZANA ENVENENADA.- El que más se debe cuidar de caer en la trampa es Abel Murrieta, porque se dice que ya le están ofreciendo una manzana envenenada con una candidatura, pero sin un respaldo convincente, porque tendrían que echarse sobre los hombros el desprestigio padrecista de un partido como el PAN o bien, jugársela con Morena, y quedar bajo una autoridad peor que la que ejerce el PRI.

De perdida en este partido se puede patalear, pero con López Obrador nadie puede levantar la voz para protestar las decisiones del Jefe, lo bueno que a esto le cuelga y hay chance de tomar decisiones con la cabeza fría, teniendo el ex procurador hasta el 11 de marzo o bien, esperar la resolución de la Sala Regional del Trife, de Guadalajara, donde impugnó el proceso, siguiendo ayer todavia en la perla tapatia, Adrian Manjarrez Diaz.

La pregunta obligada es: Dónde dejaron la de por siempre bien recordaba frase del ideólogo fundador del PAN, Efrain González Morfin, del “respeto a la dignidad de la persona humana”, y como lo diria Adalberto Rosas López tiempo después de haber renunciado con dignidad a ese partido: “Hay panistas que se arrastran por unos cargos publicos”. Bueno seria encontrar al palillito Francisco Villanueva Salazar, para que externara sus puntos de vista acerca de todo eso, seria muy interesante!

MISILES DE FUEGO AMIGO.- En otros asuntos, la organización que anda haciendo agua por los escándalos en este momento es Sonora Ciudadana. Lo que en un principio fue un simple ofrecimiento o presunto ofrecimiento de una candidatura al Senado se ha vuelto un escándalo mediático, porque dio a conocer que al interior de esta organización civil había un pleito sordo y con tanto pastelazo ya no se sabe quien dice la verdad.

Por un lado Lety Cuesta asegura que desde el 20 de febrero solicitó su separación a esta organización, por otro, miembros de la Asamblea consideran que violentó los reglamentos por mezclar temas electorales, luego un grupo apoya y el otro recrimina, total, un verdadero polvaderón levantado por casi suplente del Toño Aztiazarán a la Senaduria por el PAN, haciendo muy mal el guaymense –si asi fuese el caso–, de aun no afianzarse en el partido azul y ya “operando” –y con traiciones–.

Como el caso de moverle el tapete a Rafael Delgadillo, quien ya tiene rato como el casi candidato a la Alcaldia, supuestamente, junto a Ramón Corral, de ordenarle a varios de los que estuvieron en el famoso desayuno del martes , de explorar e invitar a Abel, a buscar la candidatura, cuando que apenas la semana pasada, Rafael lo atendió de maravillas en su casa junto a varios “santones” albiazules para darle su apoyo como candidato al Senado, aunque ayer también supimos que fue Gildardo Real Ramirez –operador politico de Javier Gándara– , el de toda la trama.

Por cierto, de nuevo Damián Zepeda tendrá que lanzarse al ruedo para hacer otra buena faena o se le puede descomponer el partido, porque en varios estados hay conatos de rebelión por la designación de candidatos vía dedazo vil, de hecho, citan columnistas nacionales, hay un grupo denominado #Auténtico PAN, que dicen prepara protestas, plantones y marchas contra el sonorense, como si no tuviera otros dolores de cabeza, como del vendaval desde Los Pinos contra Ricardo Anaya.

Entre tanto, este viernes estará por Sonora en gira de trabajo el nuevo dirigente nacional del PRD, Manuel Granados, hombre de todas las confianzas de Miguel Angel Mancera y quien sustituyó en el mando del partido del Sol Azteca a Alejandra Barrales, importante su visita porque podrá tomarle el pulso a la situación política y valorar el alcance de la alianza de su partido con el PAN.

En un descuido y hasta logra aflojar a la dirigente de Movimiento Ciudadano, María Dolores del Río, para que regrese al redil del frente opositor, también es importante para impedir que siga la sangría de militantes a favor de Morena, partido que ya se especializó en la pepena electoral, hasya ayer jueves no se conocía la agenda, solo que estará el viernes por estos rumbos.