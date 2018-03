Marea Brava

* LOS EX FUNCIONARIOS DE GUILLERMO PADRES ELIAS, están apareciendo por todos lados. Unos son entregados en las garitas fronterizas, otros se han presentados acompañados de sus abogados. Lo primero que hacen cuando llegan a Sonora, es rendir una declaración ministerial y pagar una ridícula fianza y decir que son totalmente inocentes de lo que se les acusa, tal es el caso de Juan Valencia Durazo, quien ingreso a la Fiscalía Anticorrupción y duró solo 20 minutos al interior, declarando a medios de comunicación ser inocente.

* ANDRES SALAS SANCHES SE DESLINDA DE LA CARTA que aparece en redes sociales, donde se dicen cosas ciertas y falsas contra Abel Murrieta Gutiérrez… “Si sostuvimos un encuentro desayuno con el Lic. Murrieta Gutiérrez como amigos que somos, pero la carta que aparece en la redes, nada tengo que ver y me deslindo de ella”. QUE CURIOSO ESTE CASO, primero el legislador fue entrevistado sobre este encuentro y dijo desconocer tal reunión. Tal parece que les mandaron un buscapié ´para que saliera la verdad del encuentro y se logró saber que sí fue cierta la reunión en el restaurant Las Delicias… CAYERON EN LA JUGADA.

Eduardo Flores

ANDRES SALAS SANCHES SE DESLINDA DE LA CARTA que aparece en redes sociales, donde se dicen cosas ciertas y falsas contra Abel Murrieta Gutiérrez… “Si sostuvimos un encuentro desayuno con el Lic. Murrieta Gutiérrez como amigos que somos, pero la carta que aparece en la redes, nada tengo que ver y me deslindo de ella”.

QUE CURIOSO ESTE CASO, primero el legislador fue entrevistado sobre este encuentro y dijo desconocer tal reunión. Tal parece que les mandaron un buscapié ´para que saliera la verdad del encuentro y se logró saber que sí fue cierta la reunión en el restaurant Las Delicias… CAYERON EN LA JUGADA Y SALIO A FLOTE LA VERDAD……

LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, HA DECIDIDO ACEPTAR EL VERBO… CHINGAR… Unos ejemplos son estos: DENOTANDO FRAUDE: Me chingaron… IGNORANCIA: Sepa la chingada… AMENAZA: Te voy a chingar… PRESUMIR: Soy el más chingón… DISTANCIA: Hasta la chingada… DESPRECIO: Vales pura chingada… CELOS: ¿Con quién chingados estabas?…

INCONFORMIDAD: ¡¡ Son chingaderas!! Ya ni la chingan… CALIFICATIVO: Chingaquedito… MOLESTIA: ¡Ah que chingas!… CERTEZA: Ya nos chingaron… Lo más curioso de este verbo, es que es muy usado por la clase política, porque no hay quien los chingue a ellos, solamente se la llevan chingando….

JUEZA SEPTIMA DE DISTRITO, dio palo a los promotores del GASODUCTO, al pretender continuar estos con la obra por territorio Yaqui… LOMA DE BACUM, sigue firme en su lucha por su ancestral territorio y recursos naturales……………

LOS EX FUNCIONARIOS DE GUILLERMO PADRES ELIAS, están apareciendo por todos lados. Unos son entregados en las garitas fronterizas, otros se han presentados acompañados de sus abogados. Lo primero que hacen cuando llegan a Sonora, es rendir una declaración ministerial y pagar una ridícula fianza y decir que son totalmente inocentes de lo que se les acusa, tal es el caso de Juan Valencia Durazo, quien ingreso a la Fiscalía Anticorrupción y duró solo 20 minutos al interior, declarando a medios de comunicación ser inocente sobre la acusación que pesa en su contra por la compra de los terrenos del vado del rio, en Hermosillo… QUE DESFACHATEZ, pero entiendo que siempre salen con eso.

AHHHHHHHHH, pero no sea una de esas señoras que realizan el robo hormiga por las tiendas comerciales de la ciudad, porque entonces si se les aplica todo el peso de la Ley, con condenas de tres a seis meses de prisión… QUE MAL SE APLICAN NUESTRAS LEYES…….. URGE UNA REFORMA LABORAL EN LOS CONGRESOS DEL PAIS… Si la aplican para todos los mexicanos, porque a ellos no?… Llegan con unas crudas espantosas a dormir solamente los CURULES y da pena ajena verlos de esta manera, cuando en realidad deben trabajar… ¿Pero cuando han trabajado?…

NO SE SI HAYA ALGUINEN que pueda poner orden sobre estos ilusos aprendiz de políticos. Para mí, son unos zánganos vividores de los impuestos de los mexicanos…… ANDA CON TODO La Directora General del Organismo Operador de OOMAPAS, Lic. Cecilia Antillón, a quien se le ve la preocupación por resolver los diversos problemas que viene enfrentando por cada comisaria rural y casco urbano de la ciudad. No hay tregua, todos traen solo un objetivo, solucionar los problemas del abasto del vital líquido a cada hogar de Cajeme… NADIE SABE LO QUE LLEVA EL COSTAL, MAS que el que lo lleva a cuestas… ANIMO… TODO PARA ADELANTE………..

RODRIGO BOURS espera su constancia de mayoría como INDEPENDIENTE por la alcaldía de Cajeme, para iniciar con su MEGA OPERATIVO ELECTORAL de campaña por todas las colonias del municipio, pues son muchos los seguidores que se han motivado con su nuevo modelo de gobierno que pretende aplicar para las familias cajemenses, las cuales dicen les inspira una confianza de más seguridad para todas sus familias… EL PUEBLO DECIDIRA SU FUTURO ESTE 2018. POR HOY ES TODO… GRACIAS PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12 -90-71