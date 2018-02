¡En Etchojoa y Benito Juárez siguen sin aceptar la candidatura de Ubaldo Ibarra a la diputación por el 20 distrito!

* No quieren nada con Ubaldo afirman votantes de los dos municipios

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Debe el PRI reflexionar y entender cuando un candidato no es bien aceptado y apoyado por la gente, tal es el caso del alcalde con licencia de Etchojoa que ahora es el candidato oficial de gobierno del estado a la diputación local por el 20 distrito que abarca los municipios de Etchojoa y Benito Juárez, pero resulta que a este señor no lo quieren ni en su casa.

Hay demasiada inconformidad entre los priistas de los dos municipios, donde aseguran que debe el PRI recapacitar y mandar otro candidato a esa diputación, ellos dicen que Manuel Bustamante ex alcalde de Benito Juárez y actual jefe de la CECOP en Sonora hubiera sido mejor candidato y ganaría de calle, pero Ubaldo perderá si no lo cambian así lo afirmaron para este aplasta teclas muchísimos habitantes de Etchojoa y Benito Juárez.

Bueno pues sobre aviso no hay engaño, ya si lo pusieron ahí para que pierda pues que pierda, y si no al tiempo amigos lectores.