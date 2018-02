Gobierno, preotente y arbitrario ¡Oomapas de Navojoa insensible e inhumanos, desalojan a dos adultos mayores por falta de pago de agua!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- En Navojoa acusan al ayuntamiento municipal de insensible, inhumano, prepotentes y arbitrarios, al desalojar sin piedad a dos pobres adultos mayores nomas porque no pagan el agua, la verdad que tristeza ver este tipo de gobiernos que se envalentonan, se llenan de poder y atropellan la gente pobre sin piedad y sin medir las consecuencias.

La señora Reyna Marrufo de casi 70 años y su esposo no tienen ni para comer menos pagar el agua y por eso prepotentemente los desalojaron sin ninguna piedad, la verdad que inhumanos son en el Oomapas de Navojoa y todavía quiere el alcalde Raúl Silva Vela que voten por el para ser diputado federal, no tiene vergüenza el alcalde Silva Vela, atropellar así a los pobres viejitos y dejarlos en la calle sin importarles a donde irán a vivir ahora, la verdad que mala onda del ayuntamiento de Navojoa, la prepotencia y la arbitrariedad siempre por delante y aprovechando el poder para tirarlos a la calle.

Pero allá esta Dios arriba, para este tipo de injusticia existe la ley divina, y si no al tiempo amigos lectores.