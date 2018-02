Marea Brava

* EL DIA DE AYER ABEL MURRIETA GUTIERREZ SOSTUVO UNA REUNION de trabajo por instrucciones de Antonio Astiazaran y Ramón Corral con panistas incomodos en el restaurant Las Delicias. Ellos son: Pedro Contreras, Dr. Villaburu, Andrés Salas y Fructuoso Méndez Valenzuela, quienes analizan la posibilidad de promover el perfil del legislador federal a la alcaldía de Cajeme por parte del Partido Acción Nacional-.

* EL INDEPENDIENTE RODRIGO BOURS CASTELO, este próximo viernes podría estar recibiendo su constancia de mayoría como candidato oficial a la alcaldía de Cajeme, cosa que ha llamado bastante la atención por parte de los diferentes sectores de nuestra sociedad, pues son muchos los argumentos que se han ventilado en torno a la supuesta falsificación de documentos, de firmas falsas, entre otras irregularidades que se han venido analizando minuciosamente por el INE.

Eduardo Flores

EL DIA DE AYER SOSTUVO ABEL MURRIETA GUTIERREZ UNA REUNION de trabajo por instrucciones de Antonio Astiazaran y Ramón Corral con panistas incomodos en el restaurant Las Delicias. Ellos son: Pedro Contreras, Dr. Villaburu, Andrés Salas y Fructuoso Méndez Valenzuela, quienes analizan la posibilidad de promover el perfil del legislador federal a la alcaldía de Cajeme por parte del Partido Acción Nacional.

Este encuentro entre priistas y panistas fue confirmado por asistentes que se dan cita cotidianamente a este lugar. No cabe duda que Murrieta Gutiérrez quiere a toda costa la oportunidad de contender en este próximo proceso electoral para la alcaldía de Cajeme. No hay que olvidar que si se le da la oportunidad, este podría prepararle el terreno político a su padrino Ricardo Bours con miras a la gubernatura del 2021. Todos sabemos por voz propia del empresario Bours que quiere ser el próximo Gobernador de Sonora en el 2021 y para ello ocupa que su discípulo esté al frente de la administración municipal para que le prepare el escenario que se ocupa para lograr este sueño dorado que todos quieren……..

RAFAEL DELGADILLO, vía telefónica dijo desconocer este encuentro, al cual no fue invitado por sus correligionarios de partido, ya que se les menciona como los APATICOS al interior del PAN, porque no se les ha tomado en cuenta para elegir el perfil del candidato a la alcaldía del municipio por parte del PAN-Estatal……………..

EL INDEPENDIENTE RODRIGO BOURS CASTELO, este próximo viernes podría estar recibiendo su constancia de mayoría como candidato oficial a la alcaldía de Cajeme, cosa que ha llamado bastante la atención por parte de los diferentes sectores de nuestra sociedad, pues son muchos los argumentos que se han ventilado en torno a la supuesta falsificación de documentos, de firmas falsas, entre otras irregularidades que se han venido analizando minuciosamente por el INE, quien al final decidirá si se entrega la constancia de mayoría a su persona, o se le anula cualquier intención de participar en esta contienda electoral…… ESPERO EN BUENA ONDA QUE SE LE LOGRE, pero del Instituto Nacional Electoral INE se puede esperar lo BUENO Y LO MALO, ya que es quien se encarga de organizar procesos electorales libres, equitativos y confiables para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía y así contribuir al desarrollo de la vida democrática de México, pero si encuentra fallas en los requisitos de los aspirantes, este órgano les puede cancelar cualquier intención de participación electoral en este próximo proceso del 2018… ESPEREMOS EL VIERNES……………

LOS AGROTITANES TRAEN LA CARA COMO MANGO MACHETE, pues el mal tiempo les está echando a perder sus cosechas de hortalizas, las cuales se podrían declarar como pérdidas totales de un momento a otro, si el clima no les favorece. Pero ahí está papá presente (Gobierno Federal) por si llega a ver pérdidas totales, les manda su apoyo millonario y no pasó nada en tierras del Valle del Yaqui………….. OJALA Y EL GOBIERNO VOLTEARA A VER A LOS JODIDOS, PERO SIEMPRE VE A LOS RICOS…………………

EL MAL TIEMPO OBLIGA Y Recomienda UEPC extender horario de invierno hasta el viernes 2 de marzo, derivado de los pronósticos de las bajas temperaturas, para que las escuelas de preescolar, primaria y secundaria de toda la entidad mantengan el horario de invierno los días jueves 1 y viernes 2 de marzo. Lo que quiere decir que el pronóstico del tiempo no nos favorece en nada a todos los sonorenses. Hay que estar preparados, porque este tiempo es malo para todos, en especial para niños y adultos mayores………………..

TELEMAX Y SEDATU en la mira por el Grupo Parlamentario del PAN quienes exigen al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y a la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, una investigación exhaustiva para esclarecer el desvío de 311 millones 891 mil 700 pesos… A JIJOS, ESTO ES MUCHO DINERO… CIERTO O FALSO, pero si sé que habrá una respuesta a esta demanda, la cual se me hace es política barata, pero en fin, donde quiera se CUECEN HABAS…………….

UNA BUENA PARA TODOS LOS QUE TENEMOS MASCOTAS, ya que el H. Ayuntamiento de Cajeme REALIZARÁ LA MEGACAMPAÑADE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA. Hay que bañar a nuestros pulgosos queridos para llevarlos a que reciban este tipo de atención. Claro está, es para las PERRITAS Y GATITAS. POR HOY ES TODO… GRACIAS PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12 -90-71