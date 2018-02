Politica Regional

Este dia vence el plazo para quienes deseen inscribirse como aspirantes a la candidatura del PAN a la Alcaldia de Cajeme, aunque ayer temprano, un grupo de panistas se reunió con el aun precandidato priista Abel Murrieta para explorar la posibilidad de que se le invite como candidato albiazul a la alcaldia… Sobre el “Caso Abel Murrieta”, este miércoles, el presidente de la Comisión de Procesos Internos del PRI Cajeme, Lic. Adrián Manjarrez, acompañado de otros abogados expertos en asuntos juridicos de tipo electoral, estarán en la Sala Regional del TRIFE. en Guadalajara, para presentar todo lo relacionado al proceso electoral interno del que salió ganador Emeterio Ochoa ante la eventual impugnación oficicial de Abel Murrieta… Jorge Russo, fuerte impulsor de la candidatura del empresario Gustavo Almada, nos dijo ayer tarde, que las fuertes divisiones tanto en el PRI como en el PAN alejarán los votos a ambos partidos en las elecciones de julio y que todo ello va a beneficiar la candidatura de Almada. “El va a ganar las elecciones, de eso no hay la menor duda”, subrayó el también regidor!

Será este jueves cuando venza el plazo para quienes deseen inscribirse como aspirantes a la candidatura del PAN a la Alcaldia de Cajeme, aunque ayer temprano, un grupo de panistas se reunió con el aun precandidato priista Abel Murrieta para explorar la posibilidad de que se le invite como candidato albiazul a la alcaldia.

Aunque sólo dos militantes, el presidente del partido, Rafael Delgadillo, y Nidia Rascón han expresado su interés por dicha candidatura, hay otros panistas que aspiran y suspiran como el empresario gastronómico Andrés Salas y el ganadero Isidro Sonqui, haciéndose a un lado Julio Cibrian, quien en un principio estaba como aspirante.

Se especula que a este pequeño grupo podría sumarse el aún priista Abel Murrieta Gutiérrez, versión que cobró fuerza ayer tras una reunión que sostuvo el diputado federal en el restaurante Las Delicias con conocidos panistas como el mismo Andrés Salas, Rodrigo Ramírez y Fructuoso Méndez, entre otros miembros del grupo que tuvo su mejor época con el padresismo.

Ah, también la presencia del doctor Villaburu, Fructuoso Méndez, el ex regidor Pedro Contreras y algunos mas, todos ellos, por cierto, no ven con buenos ojos el agandalle de Delgadillo como candidato impuesto desde Hermosillo, en tanto que la precandidata Nidia Razcón, solicita una votación abierta a la militancia para elegir al candidato, o por encuestas.

Para el dirigente Rafael Delgadillo, quien no estuvo presente en esa reunión, la posibilidad de un candidato externo no está cerrada pero la considera poco probable.

“Hay pláticas con ciudadanos no panistas y otros que buscan la vía independiente, e incluso está la posibilidad de una candidatura común, con Gustavo Almada por ejemplo, aunque es muy remota la posibilidad de que esto suceda”, explica Delgadillo Barboza, quien hace meses habia criticado que el mismo grupo de panistas se haya reunido con Rodrigo Bours para apoyarlo como eventual candidato.

“De la reunión con Murrieta yo ni enterado estaba hasta que me lo informó un periodista y entiendo que fue con gente que ha visitado a otros posibles candidatos”, subrayó el dirigente del comité municipal albiazul, quien por cierto vio con buenos y ojos y ya está apoyando al expriista Antonio Aztiazarán Gutiérrez como candidato de su partido al Senado de la Republica.

Para no adelantar vísperas, Delgadillo subraya que una vez cerrados los registros este jueves, una comisión estatal revisa el perfil de los apsirantes a diputados y alcaldes, con planilla incluida, y posteriormente lleva las propuestas de los que considera más apropiados ante el comité ejecutivo nacional, que deberá decidir antes del 30 de marzo.

Mientras tanto, pueden mencionarse muchos nombres pero lo importante es que sean personas que no buscan puestos sino el bien común de los cajemenses, puntualiza el también ex banquero, quien en las elecciones del 2015, fue el jefe financiera de la entonces campaña de Jesus Félix Holguin para la alcaldia local, habiendo realizando un excelente trabajo.

Ah, sobre el “Caso Abel Murrieta”, este miércoles, el presidente de la Comisión de Procesos Internos del PRI Cajeme, Adrian Manjarrez, acompañado de otros abogados expertos en asuntos juridicos de tipo electoral, estarán en la Sala Regional del Tribunal Federal Electoral con sede en Guadalajara, para presentar todo lo relacionado al proceso electoral interno del que salió ganador Emeterio Ochoa Bazua.

Todo ello aunque Abel Murrieta aun no presenta oficialmente la impugnación, o al menos no ha presentado copias de la misma, y al igual que su coordinador Ricardo Bours Castelo, desde la tarde del lunes y todavia ayer martes, respondia en redes sociales a las declaraciones del licenciado Adrian Manjarrez Diaz, señalando que se prestó a lo que ambos llamas “serias irregularidades en el proceso interno”.

Por su parte, Jorge Russo, fuerte impulsor de la candidatura del empresario Gustavo Almada Bórquez, a la Alcaldia de Cajeme, nos dijo ayer tarde, que las fuertes divisiones tanto en el PRI como en el PAN alejarán los votos a ambos partidos en las elecciones de julio y que todo ello va a beneficiar la candidatura de Almada. “El va a ganar las elecciones, de eso no hay la menor duda”, subrayó el también regidor.

Y por lo que se refiere al precandidato Emeterio Ochoa Bazua, sus voceros nos dijeron ayer que en acatamiento de las normas propias del proceso, no está en condiciones de emitir declaraciones, mucho menos entrar en polémicas o dimes y diretes, preparando junto a su equipo la segunda ronda de votación de la mitad de los delegados que será el 11 de marzo. “Emeterio es repetuoso e institucional”, nos dijo uno de ellos.