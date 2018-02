Marea Brava

* NO ENTENDIERON LA CONVOCATORIA RICARDO BOURS Y ABEL MURRIETA… Ahora sí se llamaron robados y eso que la convocatoria es clara, precisa y concisa para todos los participantes de la contienda pasada, donde se dieron cita los delegados y delegadas que votaron por las planillas ROJA Y VERDE, ganando por mayoría esta última que encabeza.

* Está en juego la constancia de mayoría como candidato independiente de Rodrigo Bours Castelo a la alcaldía de Cajeme. SE DICE QUE SERA EL INE quien decida si se entrega o no, pues por lo pronto hay una investigación de fondo por OMISIONES, ALTERACIONES Y FALSIFICACIONES DE DOCUMENTOS, lo cual pone en duda la entrega de la constancia, y será en los ´próximos días cuando se dé el fallo de esta investigación que lleva a cabo el INE.

Eduardo Flores

EL PRESIDENTE DE PROCESOS INTERNOS DEL PRI, Lic. Adrián Manjarrez Díaz, no se anduvo por las ramas para señalar que el candidato de YAQUI POWER DICE PURAS mentiras. Las impugnaciones presentadas no tienen sustento jurídico alguno, pero se les respeta como militantes, pero aun así, no procederán ante la instancia que se interpongan…

NO SE SABE A QUIEN RESPONSABILIZARAN POR LOS DAÑOS AL EDIFICIO DEL PRI, pero se sabe que Miguen Ángel Tórtola, Trinidad Sánchez Lara, Elizabeth Ayala Rosas, Rodolfo Verduzco, Mario Vázquez, Ramón Uribe, entre otros, fueron quienes encabezaron este desastre al edificio con gente inocente de la comisaria de Pueblo Yaqui… MI PREGUNTA ES… ¿Le darán el curul a Ayala Rosas con todo este desastre que se le imputa, por que han de saber que es la suplente de la Diputada Local Brenda Jaime?…

LA LISTA DE LOS REVOLTOSOS ES LARGA Y TODOS CON MILITANCIA DENTRO DEL TRICOLOR… Se rumora muy fuerte que el PRI interpondrá una denuncia por daños al edificio contra quien o quienes resulten responsables, y parece ser que los mencionados podrían enfrentar cargos ante las autoridades correspondientes, ya que algunos aparecen en los videos que se han difundido de ese día……

URGE AYUDA HUMANITARIA PARA LOS TARAHUMARA. Nos llegó un video difundido desde el vecino estado de Chihuahua, informando que las autoridades de la federación y estado no hacen nada por evitar la muerte de tantas familias tarahumaras, quienes por hambre y frío que padecen, optan por arrojarse al barranco para no sufrir más en esta mediocre vida que tenemos como mexicanos. Las autoridades correspondientes deben investigar a fondo para conocer este grave caso y de ser cierto pues organizarnos y brindarles la ayuda que se merecen como seres humanos…. OJALA SEA FALSO EL VIDEO, PERO DE SER CIERTO, ESTOY DISPUESTO A PARTICIPAR CON AYUDA A TRAVES DE LA ASOCIACION DE PERIODISTAS DEL VALLE DEL YAQUI………..

CUENTA LA COMUNIDAD DEL PUEBLITO KILÓMETRO 9 CON AGUA DE CALIDAD……… Después de que, por instrucciones del Alcalde Faustino Félix Chávez, se suspendió la operación del pozo que suministra agua a los domicilios del Pueblito Kilómetro 9 para evitar daños a la salud en los cerca de sus 300 habitantes, personal técnico del Oomapasc trabaja de manera preventiva y garantiza el abasto de agua en calidad y cantidad apta para el consumo humano a través de un tanque elevado con capacidad de 20 mil litros………… BUENA MEDIDA DEL ALCALDE FAUSTINO FELIX…

HABILITAN EL CUM COMO ALBERGUE ANTE LAS BAJAS TEMPERATURAS que se han presentado en los últimos días por el sur del estado. Para proteger a personas en situación vulnerable o de la calle por las bajas temperaturas que se registran en la localidad, las cuales se prevé continúen durante la presente semana, la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) de Cajeme habilitó como albergue el Centro de Usos Múltiples (CUM). Y déjenme decirles que son bastantes las personas que ocupan un refugio por las altas heladas que se han registrado en Cajeme…

