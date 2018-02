Politica Regional

Refuta Manjarrez denuncia de Murrieta..: “Abel Murrieta miente, no quiso seguir las bases de la convocatoria del PRI y ahora dice que le hicieron trampa”, afirmó ayer lunes el Licenciado Adrián Manjarrez Diaz, presidente de la Comisión de Procesos Internos del PRI Cajeme, acompañado por el presidente del partido, Licenciado Andres Rico Perez… Murrieta ha impugnado la elección del candidato del PRI para la alcaldía de Cajeme argumentando que no le dieron copia de todos los acuerdos tomados por la comisión de procesos internos, presidida por Manjarrez, impugnación que la sala regional del Trife en Guadalajara, Jalisco, aun no confirmaba hasta el dia de ayer… ¡EXHIBE PROCESO PLEITO PRIISTA DE CAJEME! La histórica afrenta entre los políticos del norte sonorense en contra de empresarios sureños de la entidad se recrudeció luego de que Emeterio Ochoa, aspirante a la alcaldía de Cajeme, venciera en una elección interna a Abel Murrieta, diputado federal con licencia respaldado por la familia Bours… El INE encuentra presuntas irregularidades en el proceso de Rodrigo Bours Castelo en la recolección de firmas y otras presuntas irregularidades que podria dejarlo fuera como candidato independiente!

“Abel Murrieta miente, no quiso seguir las bases de la convocatoria del PRI y ahora dice que le hicieron trampa”, afirmó ayer lunes el Licenciado Adrián Manjarrez Diaz, presidente de la Comisión de Procesos Internos del PRI Cajeme, acompañado por el presidente del partido, Licenciado Andres Rico Perez.

Murrieta ha impugnado la elección del candidato del PRI para la alcaldía de Cajeme argumentando que no le dieron copia de todos los acuerdos tomados por la comisión de procesos internos, presidida por Manjarrez, impugnación que la sala regional del Trife en Guadalajara, Jalisco, aun no confirmaba hasta el dia de ayer.

“No publicaron en los estrados del partido tal como obliga la ley electoral, no me dieron copia de todos los acuerdos tomados por la comisión de procesos internos, tampoco respondieron a la solicitud de una copia del padrón certificado”, señaló quien fuera aspirante a la candidatura de ese partido a la alcaldia local.

Adrián Manjarrez refutó estos señalamientos. Dijo que todas las bases de la convocatoria para los aspirantes se habían publicado en las paredes del edificio del PRI:

“Es como los periódicos murales en las escuelas que son como un estrado; lo mismo es en el partido, una pared funge como estrado y así siempre ha sido y eso hace efecto de notificación para los aspirantes, ellos tenían que revisar periódicamente esos espacios de notificación, aquí no vale eso de que veme a notificar a mi casa”, explicó Manjarrez.

“Abel miente porque él sabe que miente, él nunca cumplió su obligacion, nunca se paró a revisar la pared de espacio de comunicacion, él dice cómo voy a ir a buscar en las paredes que pusieron y donde lo pusieron y se safa, se raja para poder argumentar que a él no le han contestado”, apoyado el también Notario Publico en documentos.

Y también apoyado en documentales de video referentes a todo el proceso, aseguró que la impugnación hecha por Murrieta Gutiérrez “no tiene ningun sustento juridico, pero se responderá a cualquier impugnación ante cualquier instancia”, aunque hasta este lunes no se tenia información oficial en la sala regional del Trife en Guadalajara, donde en el 2012, Abel logró tumbarle a Francisco Villanueva la candidatura panista a diputado local.

Por cierto, la histórica afrenta entre los políticos del norte sonorense en contra de empresarios sureños de la entidad se recrudeció luego de que Emeterio Ochoa Bazua, aspirante a la alcaldía de Cajeme, venciera en una elección interna a Abel Murrieta Gutirrez, diputado federal con licencia respaldado por la familia Bours, dice el semanario PROCESO.

En una contienda interna que se extendió por más de 15 horas, la planilla verde liderada por el diputado local con licencia, obtuvo dos mil 179 votos por parte de la militancia priista activa, mientras que la planilla roja representada por Murrieta solo consiguió 625 sufragios, de una votación que se esperaba rebasara los cinco mil sufragios, señala el prestigiado semanario.

De acuerdo con la presidencia de la mesa directiva de la Asamblea Electiva, dependiente de la Comisión Municipal de Procesos Internos, también se anularon 76 papeletas. En total, dos mil 880 priistas credencializados acudieron a las urnas, en una jornada electiva donde se vivieron disturbios y al menos 10 jóvenes resultaron detenidos por intentar “reventar” la votación.

Como se recoradara, cerca del mediodía del martes pasado, un grupo de jóvenes se acercó a la sede municipal del tricolor para romper las puertas de cristal de la entrada principal, dice el semanario Proceso de esta semana, haciendo señalamientos a la gobernadora Claudia Pavlovich, de intervenir en el proceso interno de la militancia priista cajemense.

El dirigente local priista, Andrés Rico, dijo que la mayor preocupación surgida a consecuencia de este zafarrancho es que a esa hora había unas dos mil personas en este centro de votación y una gran cantidad de ellos, eran adultos mayores venidos de las distintas colonias urbanas de Ciudad Obregón y de comisarias y delegaciones.

Pese a los disturbios, indica Proceso, la planilla verde de Emeterio Ochoa triplicó cada voto que recibió la fórmula escarlata de Abel Murrieta, quien de inmediato dijo que el proceso interno fue inequitativo y que pensaba impugnarlo ante las instancias correspondientes, teniendo todo el apoyo de su amigo, el ex alcalde Ricardo Bours Castelo.

Emeterio Ochoa Bazúa, menciona Proceso, es un político joven, diputado local con licencia del distrito 17 electoral, fue regidor del ayuntamiento de Cajeme en 2006 y coordinador del programa “Preparatorias con Bours” para enaltecer la figura de Eduardo Bours en las elecciones gubernamentales que ganó en 2003.

Abel Murrieta Gutiérrez, actual diputado federal con licencia, fue procurador sonorense por siete años en las administraciones estatales de Eduardo Bours y Guillermo Padrés (2004-2012). Después en ese mismo 2012 fue diputado local y es el perfil empoderado por obra de la familia Bours, encabezada por Ricardo, hermano de Eduardo, el exmandatario sonorense.

Entre tanto, el Instituto Nacional Electoral al parecer encontró irregularidades en el proceso de Rodrigo Bours Castelo en la recolección de firmas de su registro y otras presuntas irregularidades que podrian dejarlo fuera como candidato independiente para la eleción constitucional de julio en busca de la Alcaldia de Cajeme, trascendió ayer entre personal de apoyo electoral del empresario.