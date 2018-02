¡Eduardo Bours, Guatimoc Yberri y sus compañías apoyaran con todo a Antonio Astiazaran candidato a senador por el PAN en Sonora!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- La verdad que feas se están poniendo las cosas para el PRI en Sonora y sin el deseo de jorobar en su contra ni ayudar a otros pero lo del Cesar al Cesar, no solamente hay desbandadas dentro y fuera del PRI Sonora si no que que ya muchos priistas que antes hacían las cosas tapadamente o sea apoyaban a candidatos por debajo de cuerda cuando no es gustaba lo que el PRI les ponía, ahora ya lo hacen abiertamente y sin descaro.

Se sabe de muy buenas fuentes que el ex gobernador priista de Sonora y el ex alcalde priista de Hermosillo Eduardo Bours y Guatimoc Yberri apoyaran con todo al candidato del PAN a la senaduria por Sonora Antonio Astiazaran y si a esto le suman todo el gran despapaye que hay en Obregón donde al parecer el PRI se quedara solo porque toda la gente de Abel Murrieta y del “Yaqui Power” van a apoyar con todo también a Toño Astiazaran para senador del PAN Y a Rodrigo Bours candidato independiente por la alcaldía de Cajeme.

La gente se pregunta que le estará pasando al PRI, ¿Están trabajando acaso para perder?, no hay otra mas que pensar así después de todo lo que están haciendo en el PRI Sonora, parece que negociaron pero para perder, cuando menos así lo están demostrando con sus acciones, y si no al tiempo amigos lectores.