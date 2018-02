¡Esta grave el problema del gasoducto con los Yaquis, esta estancado todo!

* Podría la secretaria de energía urgentemente emprender el plan B afirma delegado de gobernación Wenceslao Cota Montoya

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- En la Loma de Bácum las cosas están empeorando cada día mas en el no al gasoducto, ante esta empecinada negativa de los yaquis a que pase el gasoducto por sus terrenos, esto obligo al delegado federal de gobernación en Sonora Lic. Wenceslao Cota Montoya a salir y declarar públicamente que la situación esta grave al grado de que la secretaria de energía podría de un momento a otro implementar el famoso plan B.

En virtud de que ya no esta en manos de ellos la solución de tan grave problema donde ya se esta también afectando a los inversionistas y lo peor estas decisiones ahuyentan la inversión en Sonora, al gobierno del estado se les salio de las manos el asunto, la fuga de capitales en este rubro de inversión no quieren saber ya nada de Sonora y eso afecta al estado.

No hay confianza hay muchas afectaciones por todos lados al estar parado todo el gasoducto afirmo el delegado federal de gobernación, ya que sera el juez federal quien decida si continua o no el gasoducto y por lo que se ve el gane lo tendrán los yaquis, por eso el famoso plan B se tendrá que implementar urgentemente en Sonora y sera la secretaria de energía la que entre en acción para contrarrestar la no pasada del gasoducto por la Loma de Bácum en Sonora.

La verdad que si debe de estar grave la situación en la Loma de Bácum para que el delegado diga que todo esta paralizado y no hay avances aguas, y si no al tiempo amigos lectores.