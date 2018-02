¡En Cajeme priistas no quieren al diputado Omar Guillén y no quieren que se reelija!

* La decisiones cupulares echaran al PRI al vacío, afirman cajemenses Omar no sirve para que lo reeligen

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y vaya que Cajeme sigue dando demasiado de que hablar y ahora resulta que la gran mayoría de los priistas de Cajeme no quieren al diputado Omar Guillén y ahora de pilón lo quieren reelegir, no sabemos qué está pasando por la mente de Claudia Pavlovich o serán muy grandes sus compromisos pero fue un gran error de Claudia volver a reelegir a Omar Guillén como diputado.

A Omar no lo quieren ni en la ALCANO ahí todos los productores reniegan de él, dicen que los traiciono y por eso no votaran por él, entonces quien hará ganar a Omar Guillen en la relección en Cajeme, que acaso el PRI estatal está ciego que no ve que no lo queremos así lo afirmaron muchos reconocidos productores y dirigentes de ALCANO en Cajeme que no quieren saber nada ya del diputado Omar Guillén.

Van derechito al fracaso el PRI con esa reelección afirmaron los productores y además dicen que ya fue diputado y nunca hizo nada bueno por ellos y ahora sin tal vergüenza y cinismo quiere reelegirse pero en las urnas nos vemos sentenciaron los productores que no quieren saber ya nada de Omar Guillen y son los mismos de ALCANO los que no lo quieren ya sabrán amigos lectores.

Cuando se sabe que Omar es diputado porque es posición de ALCANO de Juan Leyva, bueno era porque ahora lo repudian y aborrecen en ALCANO, y si no al tiempo amigos lectores.