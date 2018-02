Politica Regional

Vaya que le ha llovido a AMLO por su capricho de regalarle impunidad al líder minero Napoleón Gómez Urrutia con una senaduría pluri, ni su mismo equipo está de acuerdo con esta decisión, porque los pone al mismo nivel que los otros partidos en eso de proteger léperos y corruptos. En Sonora, muchos que simpatizan con el tabasqueño están deconcertados!… Aqui, algunos morenistas, como Alfonso Durazo, Javier Lamarque y hasta Lily Téllez, siempre han dicho que el tal Napito es un bribón, y falso redentor obrero!… No hubo mucha información en torno a la posible designación de Leticia Cuesta como pareja de la fórmula panista de Toño Astiazarán al Senado, antier, el Toño estuvo aqui en Obregón acompañado por Ramón Corral, siendo apoyado por los dirigentes y varias figuras del mismo panismo, yendo el Mon como su suplente… En Hermosillo sigue en el aire la resolución del IEE sobre quien es el ganador de los candidatos a alcaldes independientes. La demanda interpuesta por David Figueroa por la entrada de última hora de firmas a favor de Norberto Barraza tiene detenido el veredicto final. A David no lo quiere la Gober!

La justificación para ayudar a Napito es que es un pobre hombre perseguido por la justicia por ser un líder honesto y defensor de los trabajadores, ¡por favor!. En realidad es un tipo que le gusta el billete y prueba de ello es la denuncia del actual líder minero Carlos Pavón Campos, quien asegura que a Napito le entregan 100 mil dólares mensuales en Vancouver, Canadá, donde está desde hace 17 años.

Esto lo aseguró, porque dice que a él le tocó, junto con otros compañeros llevarle el dinero y cada vez que iban a esa ciudad les daban al grupo 9 mil dólares por cabeza, para no pasar el límite legal de los 10 mil dólares, y ellos le entregaban el efectivo a Gómez Urrutia, y aqui en Sonora, algunos morenistas, como Alfonso Durazo, Javier Lamarque y hasta Lily Téllez, siempre han dicho que el tal Napito es un falso redentor obrero.

RECUERDEN LOS MILLONES.- Pavón Campos dijo que él hizo más de 20 viajes a Vancouver llevando ese dinero junto con otros compañeros que llevaban la misma cantidad, además, recordó que Napo se birló los 55 millones de dólares del sindicato, pidiendo que no olvidaran que una de sus prácticas como líder sindical era extorsionar a las empresas mineras con uno o dos millones de dólares para no estallarles las huelgas.

De ahí que le extraña que López Obrador diga que el regalarle una senaduría es un acto de justicia, bueno, eso es parte de lo que se sabe del exlíder minero, pero a lo mejor está ofreciendo algo más que su voto, pero eso solamente lo sabe el ya sabes quien, ah, el mismo López Obrador, siempre lo habia criticado muy duro en sus recorridos por todo el pais, diciendo que es parte de la “Mafia del poder”.

Entre tanto, el PAN y Movimiento Ciudadano están guardando demasiado hermetismo en torno a la designación de sus candidatos al Senado, el martes, trascendió que Toño Astiazarán había enviado los documentos para poder ser registrado, aunque no hubo manera de verificarlo, por parte del MC tampoco hubo mucha información, como que todavía están en el jaloneo y el intercambio de canicas.

Por el rumbo de Sonora Ciudadana no hubo mucha información en torno a la posible designación de Leticia Cuesta como pareja de fórmula de Toño Astiazarán, dicen que dijeron que eran rumores, pero nada se aclara y todo queda en el aire, pero veremos si tenemos sorpresas este día, aunque antier, el Toño estuvo aqui en Obregón acompañado por Ramón Corral, siendo apoyado por los dirigentes y varias figuras del mismo panismo, yendo el Mon como su suplente.

MAL Y DE MALAS.- Pararece que la sal le sigue cayendo al PAN en Sonora, primero tiene que cargar con la loza que es el padrecismo, luego tiene que andar lidiando con rebeliones internas por las protestas contra las imposiciones de candidatos, trae todas las encuestas como los santos, de espalda y por si fuera poco, ahora el Tribunal Estatal Electoral le echa para abajo la alianza con el PRD. En pocas palabras le dan una patada a la mesa de dominó y tienen que volver a acomodar las fichas.

CALIENTAN LA LLEGADA.- Por cierto, se nota que a los grupos panistas no les cayó nada en gracia la designación de Antonio Astiazarán como candidato a senador en primera fórmula por el PAN, menos a los que les tocaba por escalafón como el caso de Luis Serrato, quien el miércoles citó a conferencia de prensa en el Congreso del Estado para manifestar su rechazo público a esta nominación.

No dijo más, no adelantó que hará en consecuencia, solo mostró su molestia y sobre todo su coraje, porque es obvio que en justicia le debería haber tocado la candidatura una vez que Ramón Corral declinó de manera “voluntaria” a ese honor, pero, se ve que desde siempre no lo tenían en los planes y nada más le habían dado cilindro para tenerlo calmado, y ayer jueves al ser entrevistado por varios noticieros de radio en Hermosillo, dijo queaun con todo no tiene pensado renunciar a su partido.

MUY ARROPADO.- Lo cierto es que Luis Serrato levantó mucha expectación cuando desde un día antes había citado para fijar postura y hacer un anuncio importante con respecto al nombramiento de Toño Astiazarán, los reporteros de hecho consideraron que la cosa se pondría de mírame y no me toques porque llegó muy bien arropado por el resto de los diputados panistas, pero solo quedó, por lo pronto, en fuego de artificio.

Mostró su molestia, le pegó una repasada al expriísta, pero nada como para quitarle el sueño, pero dejó la advertencia de que no podría responder preguntas de los reporteros por consejo de sus asesores, ya que venía un siguiente paso, que nos imaginamos que será legal, bien puede ser una impugnación a través de tribunales electorales, para hacer que ruede la candidatura del guaymense.

PLURIS FEDERALES.- Por cierto, ya apareció la lista de los candidatos a diputados federales plurinominales por la primera circunscripción por el PAN, en el lugar cuatro aparece Alejandra López Noriega, dirigente estatal, y hasta el lugar doce se va David Galván, y nomás, no alcanzaron más. Falta saber como quedaran los pluris locales y a quienes van a contentar, y por el contrario, quienes se quedarán encabritados, obvio, los panistas cajemenses que se olviden de una pluri, como siempre.

ENCUESTA VACIL.- El dirigente de Morena, Alfonso Durazo, hizo circular en sus redes una supuesta encuesta telefónica, en donde la dupla morenista está en un lejano primer lugar en las preferencias, se supone que esta encuesta es estatal y vaya “sorpresa”, pues el 32% dicen que apoyan a Alfonso Durazo ( se pone primero) y Lily Tellez. Con un 27% los sigue la dupla de Antonio Astiazarán y Leticia Cuesta y en la cola con el 19% van Maloro Acosta y Sylvana Beltrones.

Esta encuesta la hicieron según metodología el 18, 19 y 20 de febrero, pero el punto es que el lunes todavía no se sabía lo de Toño y menos lo de Leticia, desde luego que es una vacilada, pero bien planeada, porque con esto pone agenda y les gana el jalón del gatillo, bueno, es posible que algunos ingenuos se vayan con la finta considerando las encuestas presidenciales, pero bueno, mejor esperemos encuestas mas serias en unos quince dias, seguramente serán casi empates técnicos

A LOS TRIBUNALES.- Ah, en Hermosillo sigue en el aire la resolución del Instituto Estatal Electoral sobre quien es el ganador de los candidatos a alcaldes independientes. La demanda interpuesta por David Figueroa por la entrada de última hora de firmas a favor de Norberto Barraza tiene detenido el veredicto final, se supone que serán revisadas por un grafólogo las firmas sospechosas y hasta checadas con visitas domiciliarias, pero ahí no para la cosa, porque es posible que David, a quien no lo quiere la Gober, se vaya a los tribunales federales.