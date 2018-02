Marea Brava

* OTRA MUESTRA MÁS DEL PODER QUE SIGUE MANTENIENDO MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA EN SONORA… Sera el coordinador de una de las cinco circunscripciones para la campaña electoral de José Antonio Meade… Como primer circunscripción: Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Norte, Chihuahua y Durango. Esta es una prueba para los que pensaron que Beltrones ya estaba eliminado de la vida política de México.

* RECIBE DIF CAJEME APOYOS de nuestra gobernadora Claudia Pavlovich Arellano a través de DIF Sonora dos vehículos nuevos de agencia para el traslado de personas con discapacidad y 500 cobijas. Ena Olea de Félix, Presidenta del Voluntariado DIF Cajeme agradeció a Pavlovich Arellano su sensibilidad y por llevar a cabo acciones que beneficien a quienes más lo necesitan… ESTO ES UNA MUESTRA DE QUE HA CAJEME LE IRA MEJOR.

OTRA MUESTRA MÁS DEL PODER QUE SIGUE MANTENIENDO MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA EN SONORA… Sera el coordinador de una de las cinco circunscripciones para la campaña electoral de José Antonio Meade… Como primer circunscripción: Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Norte, Chihuahua y Durango. Esta es una prueba para los que pensaron que Beltrones ya estaba eliminado de la vida política de México; los escépticos deben estar asombrados y temerosos, porque cuando se inició la guerra sucia contra su persona, empezaron a salir a la luz pública varios políticos sonorenses en reuniones de trabajo para afianzar a sus posibles candidatos a un puesto de elección popular, y hoy que demuestra que se encuentra más poderoso que nunca, todos retrocedieron con sus escuderos sin decir nada y otros con valentía han insistido en enfrentarlo, pero, lo hacen con consecuencias fatales para todos ellos…… SIN PALABRAS… LO QUE SE VE SE RESPETA……….

MIENTRAS TANTO EL Lic. Abel Murrieta Gutiérrez, no acepta su derrota e informa que procederá a impugnar la elección interna en la que perdió ante su contrincante Emeterio Ochoa Bazua, quien lo aplastó con un resultado preliminar impresionante a la vista de todos los militantes del tricolor.

Esto es solo una muestra de que el PRI-Sonora está imponiendo nuevos perfiles con sangre joven y con grandes ideas que se aplicarán para rescatar al Cajeme olvidado de las grandes inversiones que generan grandes empleos para todas y todos los cajemenses…………….

MORENA, Ya aprobó las candidaturas por la vía plurinominal al senado de la república, donde destaca el nombre del ex líder minero Napoleón Gómez Urrutia y del ex dirigente Nacional del PAN German Martínez Cazarez, entre otros tantos más que cuentan con pésimos antecedentes en el trajinar de su vida política por México……

NI MODO, TODOS LOS POLITICOS SON IGUALES……………… PARA QUE VEAN COMO SE LAS GASTAN LOS PARTIDOS. Ahora se dice que renuncia al PAN Pancho Burquez y Luis Serrato Castell porque les llegó Antonio Astiazarán con las manos limpias y le tocó lo mejor para esta próxima elección sin tomarlos en cuenta y eso no se vale…

Y DIGAN LO QUE DIGAN “EL FRENTE POR MÉXICO EN SONORA ESTÁ UNIDO Y FUERTE CON TOÑO ASTIAZARÁN EN EL SENADO”, dice el comunicado del PAN-Sonora: Por los altos niveles de competitividad y las consultas indicativas a liderazgo del partido fue como se decidió la designación unánime de Antonio Astiazarán Gutiérrez por parte de la Comisión Nacional Permanente del Partido Acción Nacional en la posición número uno al Senado de la República por Sonora en la Coalición Por el frente por México… Y OTRA MAS,… HASTA RICARDO ANAYA está vinculado en lavado de dinero y lo traen en la mira las autoridades Migratorias de Estados Unidos, y eso no le preocupa… LES DIGO…

Déjenme decirles que los inconformes tienen toda la razón, pero todo esto también tiene olores a estrategia política para confundir a la gente, ya que nadie quiere perder el fuero y todos quieren algo del pastel, pues son muchos los recursos que se destinan para estados y municipios, y es aquí donde les toca un buen MOCHE por acarrear el recurso a su destino. Hay pruebas de todo de todo ello y ninguna autoridad les hace algo porque no hay pruebas y con ello les toca algo………………….

RECIBE DIF CAJEME APOYOS de nuestra gobernadora Claudia Pavlovich Arellano a través de DIF Sonora dos vehículos nuevos de agencia para el traslado de personas con discapacidad y 500 cobijas. Ena Olea de Félix, Presidenta del Voluntariado DIF Cajeme agradeció a Pavlovich Arellano su sensibilidad y por llevar a cabo acciones que beneficien a quienes más lo necesitan… ESTO ES UNA MUESTRA DE QUE HA CAJEME LE IRA MEJOR………………..

TRANSPORTE ESTATAL EN COORDINACION CON la Secretaria de Seguridad Pública Municipal en Cajeme y CTM, iniciaran un operativo contra UBER por prestar servicio sin pago de impuestos ante la SHCP del estado, y por no contar con concesión y licencia de operadores, a los cuales se les impondrán multas de los 8 mil a 40 mil pesos sin son sorprendidos operando en la ilegalidad en el municipio. El sub delegado Francisco Cano Castro prepara todo un equipo humano de inspectores de transporte para iniciar con el operativo por todo el municipio de Cajeme.