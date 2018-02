¡En Sonora renuncian al PAN Luis Serrato y Pancho Burquez!

* Se van de Acción Nacional porque no los tomaron en cuenta en la designación de Toño Astiazaran al senado por Sonora

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y donde quiera se cuecen habas amigos lectores no nomas en el PRI, hay serios problemas en el PAN, la cosas andan de lo peor ahora renuncian al PAN Luis Serrato y Pancho Burquez, se enojaron porque no fueron ellos los elegidos por las cúpulas del PAN en México.

Y porque dicen que Antonio Astiazaran llego con sus manitas limpias y agarro ya todo hechito para ser senador de la república por Sonora y eso no se vale, nosotros hemos construido un PAN en Sonora fuerte como que para que otros lleguen y se lleven todo.

Nos sentimos traicionados y alargados por el PAN en México, nos despreciaron, no nos quisieron y por eso nos vamos a ir del PAN Luis serrato y Pancho Burquez, al parecer ya están en pláticas con Alfonso Durazo dirigente estatal de MORENA en Sonora podrían integrarse al partido pronto los dos reconocidos panistas de Sonora Serrato y Burquez.

Así las cosas amigos lectores se desatan los ánimos políticos en Sonora, donde hay una ola de desbandada de candidatos, ya parece capirotada de candidatos, todos revueltos pero todos quieren seguir en el hueso y ese es todo el problema, no me das me voy, así piensan ahora los políticos, y si no al tiempo amigos lectores.