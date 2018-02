¡Toma protesta secretario de gobierno a dos nuevos subsecretarios, ¿Y el cuándo se va?, preguntan los sonorenses, Pompa no arregla nada menos los subsecretarios afirman sonorenses!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Pues nos llegan informes de que el señor todavía secretario de gobierno del estado de Sonora le tomó protesta a dos nuevos subsecretarios al Lic. Luis Carlos Soto y al Lic. Pascual Soto, Soto los dos para variar, ojala que estos señores que hoy toman protesta de verdad hagan algo positivo por el estado, que le ayuden fiel y cabalmente a la señora gobernadora a resolver los problemas que hoy aquejan a Sonora que en verdad son muchísimos.

Ahí tienen por ejemplo la gran bola de nieve que se les hizo en la Loma de Bácum con los yaquis y sin remedio la verdad es que no ha habido funcionario público del gobierno del estado de Claudia Pavlovich que pueda arreglar ese gran problema casi irremediable, porque hoy los yaquis están mas aferrados que nunca y además por si esto fuera poco cada día mas están radicalizando mas su postura de no al gasoducto y eso hace quedar mal a Claudia Pavlovich con los grandes empresarios que confiaron en ella de que no habría problemas para instalar el gasoducto en el paso por las comunidades yaquis y miren tremendo broncón que trae ahorita el estado por no poder cumplirle a los inversionistas del gasoducto.

Y a cómo vamos se acabara el sexenio de Claudia y no habrá gasoducto, así son los yaquis, a propósito de los yaquis nos preguntaba un reconocido líder yaqui que está plenamente enterado de que El periódico El Regional de Sonora le voceo ahí muchos programas que el secretario de gobierno mandaba vocear a las comunidades yaquis. ¿Por cierto ya les pagaron?, pregunto el líder yaqui a este reportero, que yo sepa no les han pagado hace más de un año y no pagan el voceo al Regional de Sonora, eso quiere decir que algo anda mal en la secretaria de gobierno porque si Pompa Corella ordena un trabajo periodístico y no paga es que no manda y por ende queda mal.

Está quedando el gobierno del estado como un mala paga, pero eso no es de extrañarse así son ellos cuando están en el poder, le pagan a quien ellos quieren y a los que no no, finalmente ellos mandan lo bueno que no hay mal que dure 6 años y ya van casi 3 para suerte de muchos sonorenses que también tiene relegados el actual gobierno de Claudia Pavlovich, pero bueno no era ese el tema pero salió porque así lo pregunto el líder yaqui donde les voceo el Regional de Sonora y no les pago el gobierno del estado.

Así las cosas amigos lectores ya hay dos nuevos subsecretarios, a recibir sus jugosos cheques y a trabajar duro con el todavía secretario de gobierno Pompa Corella, que ordena trabajos y no paga, y si no al tiempo amigos lectores.