Marea Brava

* AYER FUE EL ARRANQUE DE LA EDICION 26 DE EXPO-Obregón, en el Club Campestre, lugar donde se dio cita Ricardo Bours Castelo como presidente del Patronato de la Fiesta más grande del Pueblo. Caso curioso, no hubo representación de las autoridades municipales mucho menos estatales. ¿Sera que viene en serio la división del poder político con el poder económico de nuestra ciudad?… A mi manera de ver las cosas, creo habrá muchos problemas

* HASTA EN LAS NOTICIAS NACIONALES SALE EL SAFARRANCHO de la elección interna del PRI-Cajeme, donde claramente la derrota fue eminente para el Lic. Abel Murrieta Gutiérrez, pues el resultado preliminar para la planilla verde fue de 2.179 votos a favor de Emeterio Ochoa Bazua y para la planilla Roja fue de 625 votos, la cual encabeza Murrieta Gutiérrez. Este último contendiente dijo no estar de acuerdo con los resultados y dijo que impugnará el proceso. Ante este descalabro, se rumora que él podrá ir a donde quiera, pero YA PERDIO.

Eduardo Flores

HASTA EN LAS NOTICIAS NACIONALES SALE EL SAFARRANCHO de la elección interna del PRI-Cajeme, donde claramente la derrota fue eminente para el Lic. Abel Murrieta Gutiérrez, pues el resultado preliminar para la planilla verde fue de 2.179 votos a favor de Emeterio Ochoa Bazua y para la planilla de Roja fue de 625 votos, la cual encabeza Murrieta Gutiérrez. Este último contendiente dijo no estar de acuerdo con los resultados y dijo que impugnará el proceso.

Ante este descalabro, se rumora que él podrá ir a donde quiera, pero YA PERDIO…

SOBRE EL CASO DE LA LIDER SOCIAL Alba Luz Borbón, quien declaró a medios de comunicación que no le permitieron votar aun cuando cuenta con su credencial como militantes, se dijo que a ella le fueron anulados sus derechos como militante por haber sido candidata en la elección pasada por otro partido, lo cual viene escrito en el artículo 65 de los estatutos del tricolor Nacional… O SEA QUE FUE SOLO BERRINCHE PARA LLAMAR LA ATENCION…………..

AYER FUE EL ARRANQUE DE LA EDICION 26 DE EXPO-Obregón, en el Club Campestre, lugar donde se dio cita Ricardo Bours Castelo como presidente del Patronato de la Fiesta más grande del Pueblo. Caso curioso, no hubo representación de las autoridades municipales mucho menos estatales. ¿Sera que viene en serio la división del poder político con el poder económico de nuestra ciudad?…

A mi manera de ver las cosas, creo habrá muchos problemas que se habrán de resolver de alguna manera que deje satisfecho a ambas partes, pues los ciudadanos se deben mantener ajenos a este choque de trenes, porque al final, quien quede en el poder peleará por que a Cajeme y su gente le vaya bien en los años venideros. Los apasionamientos dividen y la estructura le debe lealtad a su partido y no a los contendientes…

Con Emeterio viene mucha inversión y mucha generación de empleos, lo cual le hace mucha falta al municipio para salir del hoyo en que se encuentra.

Se reconoce que Abel Murrieta Gutiérrez, también trae un plan de trabajo bien definido en favor del municipio, pero aquí es donde los perfiles de los aspirantes a un puesto de elección popular las designan el PRI-Estatal y no gente externa que busca imponerse en contra del tricolor………

LOS SEGUIDORES DE ABEL MURRIETA, creen habrá cacería de brujas por el Ayuntamiento de Cajeme y Gobierno del Estado EN SU CONTRA. Son bastantes los que trabajan apadrinados por el legislador federal y por Ricardo Bours Castelo, en el municipio y estado y ya sienten el filo de la guadaña en sus cabezas. Esta pobre gente nada tiene que ver en la división de poderes, pero alguien tiene que pagar las consecuencias de otros…….. QUE PENA……………

DEJENME DECIRLES que presiento que ambos personajes se sumarán al proyecto de Rodrigo Bours Castelo por el independiente, o en su caso Abel por el PAN y Ricardo apoyaría con su estructura a su hermano Rodrigo, lo cual sería desastroso para todos los del PRI-Cajeme… ASI NO HABRIA NADA PARA NADIE, PERO CON CONSECUENCIAS FATALES PARA ALGUNOS…………………

Cuando la MAREA se retira de las orillas de las playas, ¡CUIDADO!, es que el SUNAMI ya viene con todo y por todos…… De la política todo se puede esperar, pues no hay que olvidar que es más fuerte el poder político que el poder económico, y en este caso el primero se viene imponiendo por decisiones tomadas desde el centro del país, pues se dice que todas las candidaturas que viene decidiendo el PRI por todo el territorio Nacional, son acuerdos tomados con el candidato presidencial José Meade, Manlio Fabio Beltrones y el Borrego Gándara, COSA QUE NO LO DUDO, PUES EL BORREGO NO HA DICHO NADA DE LO QUE LE ESTA SUCEDIENDO A SUS SEGUIDORES POLITICOS DE CAJEME………………

Nos llega algo bueno para Cajeme… La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, ayer anunció la ampliación de la planta Intugo en Ciudad Obregón, la cual junto a la compañía OneLink contratará de inmediato 400 jóvenes profesionistas más para llegar a mil 200 nuevos empleos en 2018… Excelente noticia para contrarrestar el desempleo que nos cobija desde hace tiempo… TODO VA BIEN…………….. POR HOY ES TODO. GRACIAS POR SU TIEMPO PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO:REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12 -90-71