Politica Regional

Mil 200 nuevos empleos para Cajeme anuncia la Gobernadora Pavlovich. Intugo ampliará planta laboral en Ciudad Obregón. Destaca la ampliación de la planta Intugo, la cual junto a la compañía OneLink contratará de inmediato 400 jóvenes profesionistas más para llegar a mil 200 nuevos empleos en 2018, lo que sin duda reactivará aun mas la economia local… “Lo más importante es mantener la confianza, la comunicación; estoy segura que Cajeme va ser motivo de orgullo y de crecimiento económico, que lo requiere y lo está haciendo ya”, señaló la jefa del ejecutivo estatal, quien de esta manera demuestra que los procesos o problemas politico-electorales no le quitan el sueño”, dijo la mandataria estatal… En mas de Cajeme, precisamente ayer en sus Entretelones, Samuel Valenzuela, decia que “cuando la política es suplida por la violencia y las ambiciones superan prospectivas realistas respecto a desventajas en la correlación de fuerzas frente adversarios, resulta irremediable que ocurran hechos tan lamentables como los de este martes en Ciudad Obregón”…

La mandataria destacó la importancia de esta inversión, que alcanza los 150 millones de pesos, y que es muestra de resultados positivos del trabajo conjunto entre los sectores académico, empresarial y gubernamental, lo que refrenda el compromiso de todos los sectores productivos y académicos al margen de los procesos electorales.

“Lo más importante es mantener la confianza, la comunicación; estoy segura que Cajeme va ser motivo de orgullo y de crecimiento económico, que lo requiere y lo está haciendo ya”, señaló la jefa del ejecutivo estatal, quien de esta manera demuestra que los procesos o problemas politico-electorales no le quitan el sueño.

El Secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, resaltó la importancia del giro de esta empresa aqui en Ciudad Obregón, donde se resalta la tecnología de las comunicaciones, ya que requiere mano de obra capacitada, y que mejor que instituciones como el Itesca, la UES, el Itson, el Tec de Monterrey otras mas están traajando en ello.

Es muy importante porque ya hay 121 empresas operando en lo que es la tecnología de la información, esto va ser muy interesante, la mano de obra es muy importante y la inversión del capital, resaltó el también concesionario de TV Azteca Sonora Sur y ex delegado dle Banobras durante muchos años en la entidad, estando siempre al margen de las actividades electorales.

El gerente general de Intugo, Félix Tonella Platt, informó que este nuevo proyecto, en el que tuvieron un importante respaldo del Instituto Tecnológico de Sonora, ITSON, y se ubicará en el Parque Tecnológico Sonora Soft de Ciudad Obregón, es un centro de atención telefónica que servirá a los mercados de México y Latinoamérica y generará empleos para los jóvenes profesionistas en Cajeme.

“Este anuncio es muy importante para nosotros, INTUGO lleva ya 12 años en la industria de contacto de desarrollo de software, y tenemos a 2mil personas en sonora si a eso le sumamos nuestra empresa matriz tenemos 17 mil empleos en Sonora, nos llena de orgullo”, comentó el hijo del también empresario Félix Tonella Luken.

El director de operaciones de Onelink, Walter Roulet Carrillo, agradeció a la gobernadora Pavlovich las facilidades y certidumbre que existen en Sonora para que las industrias se establezcan, ya que así se da el crecimiento de las regiones y se generan nuevos empleos, asi que estas nuevas inversiones son buenas señales de que a Cajeme le irá bien en este 2018.

“Quisiera agradecerle al Estado de Sonora por recibir a Onelink con mucho entusiasmo y darnos el apoyo necesario para abrir nuestras operaciones, ayudándonos a impulsar iniciativas que fomentan el empleo, y al mismo tiempo fortalecen las relaciones comerciales entre países hermanos expresó el inversonista internacional cuya empresa ya tenia meses de hacer estudios por toda la entidad, dicidiéndose por Cajeme.

Presentes en tan importante reunión el Alcalde, Faustino Félix Chávez; Javier José Vales García, rector del ITSON; Félix Tonella Luken, Presidente de grupo Offshore; Roberto Gómez del Campo, miembro de grupo Offshore; Luis Felipe Seldner, miembro de grupo Offshore; Arturo Rodríguez Lozano, representante de Intugo; Daniela Duhart, representante de Intugo; Enrique Ruiz Sánchez, director general de COPRESON.

También Germán Tapia, director general del Sistema de Parques Industriales de Sonora; Raúl Montes, director de Desarrollo Económico de Cajeme; Laura Karonny Valdez Madero, directora general del Parque Tecnológico Sonora Soft; Francisco Obregón Elizondo, director general de COPRECO; y Luis Armando Alcalá Alcaraz, Secretario del Ayuntamiento de Cajeme, quien también externó su beneplácito por esta importante inversiones de altas tecnologias.

En mas de Cajeme, precisamente ayer en sus Entretelones, Samuel Valenzuela, decia que “cuando la política es suplida por la violencia y las ambiciones superan prospectivas realistas respecto a desventajas en la correlación de fuerzas frente adversarios, resulta irremediable que ocurran hechos tan lamentables como los de este martes en Ciudad Obregón”.

“Por momentos resultó en una batalla campal el proceso de elección de delegados a la convención municipal, de donde el 11 de marzo próximo, emergerá el candidato del PRI a la alcaldía de Cajeme, de entre Abel Murrieta Gutiérrez y Emeterio Ochoa Bazúa, en lo que a todas luces es una actuación irresponsable de quienes hayan sido los promotores de dicha trifulca”.

“No tenemos la menor idea sobre las consecuencias que tendrá en el ánimo del electorado esa demostración de troglodismo, pero por lo pronto, a estas horas de la tarde –del martes–, de por aquellos rumbos nos reportan que la votación sigue y que los actos de violencia no derivaron en que reventara dicho proceso como pareció ser la intención”.

Samuel recuerda que desde hace días se configuraba esa rústica confrontación, aunque se preveía que los liderazgos impondrían su autoridad para que las cosas no pasaran a mayores, a pesar de los rudos cuestionamientos tuiteros del indudable poder que detenta Ricardo Bours Castelo entre quienes apoyan a Murrieta Gutiérrez, estrategia comunicativa que reforzó el martes.

Como es bien sabido, recuerda el señor de los Entretelones, hubo acuerdos entre las tribus del tricolor que comandan Faustino Félix Chávez, Rogelio Díaz Brown, Raúl Acosta Tapia y Juan Leyva Mendívil, para que “El Eme” abanderara la causa del PRI en la elección municipal, causa a la cual no se sumó Bours Castelo, cuyo gallo desde hace meses es Murrieta Gutiérrez, con el apoyo de agrotitanes de esa región.

Así se llegó a este martes con posiciones muy polarizadas que incluso llevaron a uno de los bandos a cuestionar el tradicional acarreo de votantes, práctica ahora denominada facilidades para el transporte y que es usual en todos los partidos políticos, así como también a reprobar la presencia de elementos policiacos que para otros fue indispensable para dar seguridad frente a amagos de reventar el proceso.

“De acuerdo a información proporcionada por el dirigente del PRI en el Municipio, Andrés Rico, se trató del intento de un minúsculo grupo de sujetos incitadores que acudieron al centro de votación con los rostros cubiertos, pero que de inmediato fueron sometidos, aclarando que no se trata de militantes de ese partido asegurando desconocer a cuál de los precandidatos apoyan”.

“Escuchamos entrevistas que dieron a radiodifusoras de Ciudad Obregón, tanto Ochoa Bazúa y Murrieta Gutiérrez, como Bours Castelo y mientras el primero exudaba confianza y hacia llamados de unidad a los priistas, los segundos perfilan la citada impugnación del resultado y ofrecen un escenario de ruptura incluso apoyando a la candidatura independiente de Rodrigo Bours Castelo, a quien su carnal Ricardo le reconoce, que luego del Abel, es el aspirante más inteligente.