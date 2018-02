¡En Cajeme el 6to. Distrito Electoral esta perdido para el PRI!

* Terencio Valenzuela esta 3 a 1 sobre Anabel Acosta la candidata del PRI a esa diputación federal, el independiente esta imparable según encuestas recientes

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Miren amigos lo que hoy les contaremos referente a las próximas elecciones que se llevaran acabo el 1 de julio, nos llega información fidedigna y sin quitarle o ponerle finalmente no tengo el gusto ni de conocer a Terencio Valenzuela ni Anabel Acosta ellos lo saben bien si quieren preguntarles.

Lo que yo escribo es lo que me informan desde México en Cajeme como en otros distritos electorales de Sonora, la candidata del PRI a la diputación federal Anabel Acosta la gran verdad esta bien perdida. la gente no la conoce, no la ubican, no saben quien es, en las ultimas encuestas la gente opino que mejor votarían por el candidato independiente a la diputación federal por Cajeme el sexto distrito Terencio Valenzuela así lo manifestaron los entrevistados por gente conocedora de encuestas que vinieron desde la ciudad de México.

Se acaban de ir inclusive dicen que Cajeme esta perdido casi ya en ese distrito, dicen ademas que Terencio ganara tres a uno, tan así están la cosas en Cajeme que el PRI esta casi derrotado, y no lo digo yo, lo dicen las encuestas que ponen en un gran aprieto al PRI, la gente esta muy enfadada con el PRI inclusive hay gente que dicen ya nos tienen hartos los del

PRI hay que cambiar ya, el que sea menos los del PRI.

También en las encuestas ultimas así opina la gente del PRI y pues con esas opiniones no se le espera nada bueno para el ex poderoso tricolor, hay mucho enfado, mucha negativa ya de la gente en contra del PRI y eso hará que puedan sucumbir sus candidatos en Cajeme y en Sonora, y si no el tiempo lo dirá todo amigos lectores.